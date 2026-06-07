Za explozí v Toužimi je asi zábavní pyrotechnika domácí výroby. Objevila ji policie

Pyrotechnik našel při prohlídce bytu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku, kde v sobotu explodovala při manipulaci neznámá látka, zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby.
Uvedla to v noci na dnešek policie na síti X. Obyvatelé domu se podle ní mohou vrátit do svých bytů, další nebezpečí už nehrozí. Při výbuchu se zranili dva lidé.
Policie nález zajistila a po převezení bude dále zkoumán. "Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté," sdělila policie na sociální síti bez dalších podrobností.
Podle jejích dřívějších informací k sobotní explozi v panelovém domě v Toužimi došlo při manipulaci s dosud neznámou látkou. Zranění přitom utrpěli dva lidé.
Ženu v kritickém stavu záchranáři transportovali letecky do nemocnice v Praze, muže odvezla sanitka do nemocnice v Plzni, uvedla záchranná služba.
Z domu bylo evakuováno dalších šest lidí, informovala v sobotu policie na X. Na místě výbuchu zasahovaly všechny složky záchranného systému.
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