Přeskočit na obsah
Benative
7. 6. Iveta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Za explozí v Toužimi je asi zábavní pyrotechnika domácí výroby. Objevila ji policie

ČTK

Pyrotechnik našel při prohlídce bytu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku, kde v sobotu explodovala při manipulaci neznámá látka, zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby.

Podle jejích dřívějších informací k sobotní explozi v panelovém domě v Toužimi došlo při manipulaci s dosud neznámou látkou. Zranění přitom utrpěli dva lidé.
Podle jejích dřívějších informací k sobotní explozi v panelovém domě v Toužimi došlo při manipulaci s dosud neznámou látkou. Zranění přitom utrpěli dva lidé.Foto: Policie ČR
Reklama

Uvedla to v noci na dnešek policie na síti X. Obyvatelé domu se podle ní mohou vrátit do svých bytů, další nebezpečí už nehrozí. Při výbuchu se zranili dva lidé.

Policie nález zajistila a po převezení bude dále zkoumán. "Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté," sdělila policie na sociální síti bez dalších podrobností.

Související

Podle jejích dřívějších informací k sobotní explozi v panelovém domě v Toužimi došlo při manipulaci s dosud neznámou látkou. Zranění přitom utrpěli dva lidé.

Ženu v kritickém stavu záchranáři transportovali letecky do nemocnice v Praze, muže odvezla sanitka do nemocnice v Plzni, uvedla záchranná služba.

Reklama
Reklama

Z domu bylo evakuováno dalších šest lidí, informovala v sobotu policie na X. Na místě výbuchu zasahovaly všechny složky záchranného systému.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Ukrajinci cílí na energetiku okupovaných území. Došlo i na partyzánskou sabotáž

Ukrajinci pokračují v intenzivních úderech na ruskou energetickou infrastrukturu. Drony podle webu The Kyiv Independent zasáhly především ropné sklady a tepelnou elektrárnu v okupovaných oblastech. Navíc partyzánská skupina Ateš pravděpodobně v noci provedla sabotáž železniční infrastruktury v ruském městě Voroněž, nacházejícím se asi 180 kilometrů severovýchodně od hranic.

Traditional,Matcha,Tea,Setup,With,A,Bowl,,Whisk,,And,Bamboo
Traditional,Matcha,Tea,Setup,With,A,Bowl,,Whisk,,And,Bamboo
Traditional,Matcha,Tea,Setup,With,A,Bowl,,Whisk,,And,Bamboo

Fenomén matcha: zázračný elixír zdraví, nebo jen předražený čaj? Odborníci mají jasno

Matcha dnes patří mezi nejvýraznější trendy moderní gastronomie a zdravého životního stylu. Zelený nápoj s typickou smaragdovou barvou zaplnil kavárny, sociální sítě i domácí kuchyně. Jenže za jeho popularitou nestojí jen atraktivní vzhled. Historie matchy sahá více než tisíc let do minulosti a její příběh začíná v době, kdy se zelený čaj používal především jako léčivý prostředek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama