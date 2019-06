Za dvojí hlasování v evropských volbách bude hrozit pokuta až deset tisíc

Případné vícenásobné hlasování při volbách do Evropského parlamentu se má stát přestupkem, za který bude hrozit pokuta až 10 000 korun. Změnu má v návaznosti rozhodnutí Evropské rady přinést novela o volbách do Evropského parlamentu, kterou ve středu v prvním kole schvalování podpořila sněmovna. Před dalším posuzováním novelu projedná sněmovní ústavně právní výbor.

Zrychlené schválení novely, o nějž vláda usilovala, zablokovali piráti s TOP 09, kteří chtějí novelu doplnit o možnost korespondenčního hlasování. Oznámil to místopředsedy Sněmovny Vojtěch Pikal. Podpořila ho místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle níž korespondenční volbu umožňuje 24 zemí EU. Hlasování poštou by podle ní zvýšilo volební účast.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) k tomu řekl, že jeho úřad chce na podzim předložit vládě svou úpravu volebních pravidel, která by vycházela z kompromisní dohody mezi stranami. Měla by se týkat i zavedení korespondenční volby, uvedl.

Hlasovat dvakrát v evropských volbách by mohli podle ministerstva vnitra například lidé s dvojím občanstvím, tedy například Češi, kteří jsou zároveň občany jiného členského státu EU. "Z tohoto titulu jsou automaticky zapsáni v seznamech voličů obou členských států," uvedlo vnitro. Nevyloučilo ani možnost vícečetného hlasování kvůli pochybení volebních komisí.

Nová úprava doplňuje dosavadní zákon o evropských volbách, který umožňuje postihnout situace, pokud by volič požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň v České republice. Za to hrozí pokuta až 5000 korun.

Dvojímu hlasování pomáhá zabránit také výměna informací o tom, kteří voliči jsou zapsáni ve voličských seznamech státu EU, jehož nejsou občany. Unijní státy si mají tyto údaje vyměnit nejpozději 26 dní před volbami.

Pokud sněmovna novelu schválí, dostane ji k projednání Senát. Obě komory musejí se změnou volebních pravidel souhlasit, pokud má platit.