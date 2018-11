Za dvě vraždy dostal bezdomovec z České Lípy trest 28 let vězení

Aktualizováno před 47 minutami

Za dvě vraždy lidí bez domova v České Lípě dnes potrestal soud v Liberci třiadvacetiletého bezdomovce úhrnným výjimečným trestem 28 let. František Havel si ho má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Až mu trest vyprší, měl by být umístěn do zabezpečovací detence. Soud tak rozhodl na doporučení znalců, podle nichž je Havel pro společnost nebezpečný. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal.

Vraždy se odehrály v bezdomovecké komunitě v České Lípě. Muž podle obžaloby na konci loňského roku v rozmezí 14 dnů zabil devětatřicetiletou ženu a dvaapadesátiletého muže. Před soudem Havel nevypovídal, na policii uvedl, že zabíjel v opilosti, ze vzteku a msty. Při dnešní závěrečné řeči se omluvil. "Chci říci, že vše uhradím a že je mi to líto, že jsem vzal život dvěma lidem," řekl. Rodina zavražděné ženy žádala pro její dvě děti jako náhradu škody za nemajetkovou újmu půl milionu korun. Soud je odkázal na občanskoprávní řízení, protože žádost za rodinu podala neoprávněná osoba. Rozsudek je přísnější, než žádala státní zástupkyně. Navrhovala 23 let vězení, obhajoba chtěla trest při spodní hranici, což je 15 let. Bezdomovkyně zemřela loni 17. listopadu, vrah jí zasadil dvě rány do hrudníku nožem o délce 32 centimetrů, čepel měřila 19 centimetrů. Zasáhl i srdce a plíce, prvotní příčinou smrti byl šok z nadměrných krevních ztrát. Obžalovaný na policii uvedl, že se na ženu zlobil, protože ho vyhodila ze stanu a nadávala mu. "Když mě někdo naštve, tak nevím, co dělám," uvedl. Původně chtěl ženu zbít. Když viděl nůž na rohožce před stanem, vzal jej, a když žena vyšla, zasadil jí nejprve ránu do zad a druhou zpředu. Tělo poté odtáhl za kotníky a hodil do jámy. Podle znalce má obžalovaný snížený intelekt Druhá vražda se stala 1. prosince v objektu známém jako olejárna v areálu bývalého nádraží. Obžalovaný byl opět opilý a ležícímu muži zasadil třemi cihlami několik silných úderů do hlavy. Znalec z oboru psychologie u soudu už dřív uvedl, že obžalovaný má snížený intelekt a trpí těžkou poruchou osobnosti s prvky agresivity a výbušnosti. Agresivně se mladý bezdomovec podle svědků choval i dřív. Jeho bývalá družka na policii uvedla, že ji při rozchodu škrtil, na správcovou ubytovny vytáhl nůž. Další svědek tvrdil, že Havel se pokusil zapálit karavan s muži, s nimiž byl ve sporu. Než na vůz hodil zapálený hadr, zajistil u něj kliku, aby nemohli ven. Nikomu se nic nestalo. Havel byl v minulosti souzen za krádeže a výtržnictví.