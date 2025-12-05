Domácí

Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence během pouhých 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékařka je mimo službu. Na případ upozornil server CNN Prima News.
Policie pouze krátce uvedla, že v současné chvíli zjišťuje veškeré okolnosti úmrtí novorozenců.
Policie pouze krátce uvedla, že v současné chvíli zjišťuje veškeré okolnosti úmrtí novorozenců.

Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní. "Případem se na základě informací v médiích zabývá policie," informovala mluvčí Pavla Kofrová na síti X.

"Můžeme potvrdit, že k těmto nešťastným a mimořádným událostem v našem Centru porodní asistence v Litoměřicích došlo. Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření," řekla serveru mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.

"V tuto chvíli probíhá interní i externí analýza všech okolností a postupů, abychom zjistili přesné příčiny, které k událostem vedly," doplnila.

Vedoucí porodního sálu je mimo službu

Policie pouze krátce uvedla, že v současné chvíli zjišťuje veškeré okolnosti úmrtí novorozenců. "Nebudeme v tuto chvíli sdělovat bližší informace," řekla Kofrová.

Vedení litoměřické nemocnice dočasně postavilo mimo službu vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku. "Jedná se o standardní preventivní opatření, které trvá po dobu důkladného prošetření daných případů, aby byla zajištěna maximální transparentnost celého procesu," uvedla Kučerová. 

Vedoucí lékař Petr Holba ve svém prohlášení uvedl, že všichni členové gynekologicko-porodnického oddělení, porodní asistentky a lékaři "jednali během všech porodů podle nejvyšších lékařských standardů, s plným nasazením a snahou o záchranu života." Zároveň doplnil, že se ve všech čtyřech případech šlo o lékařsky vedené porody. "U porodů, kde došlo k úmrtí novorozenců, jsem nebyl přítomen," dodal.

"Byla sestavena interní odborná komise Krajské zdravotní, která detailně prošetřuje správnost všech postupů u jednotlivých případů. Zároveň jsme oslovili externí znalecký ústav pro nezávislou expertizu. Oddělení nadále funguje bez omezení," dodala mluvčí Krajské zdravotní.

Ministerstvo: Případ se musí prošetřit

Na událost už reagovalo i ministerstvo zdravotnictví. "Je to mimořádně závažné a nešťastné. Je nutné, aby proběhlo velmi důkladné interní prošetření události ze strany nemocnice a provedení kořenové analýzy," napsal Aktuálně.cz mluvčí Ondřej Jakob. Nyní bude třeba zjistit, jestli šlo o souhru mimořádně nešťastných okolností, individuální selhání jednotlivců, nebo systémové pochybení, dodal.

V litoměřickém Centru porodní asistence kladou lékaři důraz na přirozený porod, často i alternativní, kdy rodičkám plní nejrůznější přání, jako například odrodit dítě do vany. O rodičky se starají porodní asistentky i lékaři.

Centrum disponuje třemi porodními apartmány, které jsou vybaveny moderními porodními lůžky, speciálním porodním gaučem i porodními vanami, jež umožňují porod do vody i ve vertikální porodní poloze.

"Bezpečí maminky i dítěte je zajištěno bezdrátovým monitorováním plodu a následně i novorozence po porodu. Klidnou atmosféru pak dotváří sofistikovaný systém regulace osvětlení s chromoterapií a prostorový soundsystém pro poslech hudby," uvádí ve svých materiálech na webu Krajská zdravotní.

 
