Část vysokých škol chce po studentech poplatek i za dobu, kdy byly kvůli viru zavřené

Kateřina Hlaváčková, Zuzana Zavadilová

Vysokoškoláci, kteří si museli prodloužit své studium jen kvůli koronavirové epidemii, poplatek díky výjimce platit nemusí. Univerzity se však rozcházejí v přístupu k těm, kteří prodlužují studia už od doby před šířením koronaviru. Zatímco třeba na Univerzitě Karlově mohou zažádat o prominutí poplatku, jiné školy na jeho zaplacení trvají. A to i přesto, že téměř celý semestr byly zavřené.

Parlament koncem dubna schválil zvláštní zákon, který kvůli pandemii koronaviru mimo jiné upravuje dobu studia v roce 2020. Takzvané narušené období od 1. března do 31. srpna se do celkové doby studia počítat nebude, a to ani při případném stanovení poplatků za delší studium.

Studenti, kteří měli prodloužené studium (o více než jeden rok nad standardní dobu studia) už před 29. únorem a škola jim poplatek vyměřila, ale na žádnou úlevu nárok nemají a musí jej zaplatit. A to i přesto, že téměř celý semestr byly vysoké školy zavřené.

Největší a nejstarší česká univerzita ke studentům ale tak tvrdě nepřistupuje. "Situací v důsledku pandemie jsou zasaženi všichni studenti bez ohledu na to, zda již překročili nezpoplatněnou dobu studia, či nikoli," uvedl mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Studentům proto škola promine v plné výši jeden poplatek, ať už studium začali prodlužovat po začátku šíření koronaviru či ještě před ním.

Metodický výklad zákona zveřejněný ministerstvem školství totiž univerzitám umožňuje po studentově odvolání poplatek snížit nebo dokonce celý prominout. Proto rektor Univerzity Karlovy vydal opatření, které umožňuje odvolat se navíc i v semestru následujícím po tom, který narušila pandemie. A to pro případ, že by student nestihl podat odvolání.

Rozhodnutí Univerzity Karlovy o prominutí poplatku by využil například její student Jan Dlouhý. "Ke státnicím půjdu v lednu, dohromady mám ale ještě s nedokončeným oborem odstudováno jedenáct semestrů. Zaplatit tedy musím ze zákona tři. Kdyby mi ten koronavirový odpustili, pomohlo by mi to," vysvětluje student žurnalistiky.

O možnosti úlevy však řada studentů dosud neví. "Informace nepřišla ani samostatným e-mailem, ani ve zprávě o vyměření poplatku. Vím, že neznalost neomlouvá, ale když se změní podmínky pro odvolání, mohli by se aspoň zmínit," poznamenal student žurnalistiky Lukáš Skládal.

Někde prominou jen část poplatku, jinde ani to

Jinak k řešení vzniklé situace přistoupila Mendelova univerzita v Brně. Studentům, kteří museli platit už před koronavirovou krizí nebo v jejím průběhu, škola na požádání promine jenom poměrnou část poplatku. Ta bude odpovídat narušené době studia.

"V rámci rovného přístupu uplatňuje Mendelova univerzita stejný přístup ke všem studentům, ať jim vznikla poplatková povinnost před narušenou dobou, nebo v jejím průběhu," uvedl prorektor pro vzdělávací činnost na Mendelově univerzitě Radim Faran.

Na Vysokém učení technickém v Brně musí studenti, kteří prodlužovali už před krizí, poplatek zaplatit. Poté ale mohou podat odvolání a v něm zažádat o snížení částky.

"S ohledem na to, jak jejich studium ovlivnila epidemiologická situace nebo jak se promítla do sociální situace jejich rodiny, poté o konkrétních případech rozhodne rektor," řekla Aktuálně.cz mluvčí Vysokého učení technického Radana Koudelová.

Podobně k řešení vzniklé situace přistoupila brněnská Masarykova univerzita. "Kromě zákonem dané úlevy pak ještě v případě, že student prodlouží své studium nezaviněně v důsledku covidové pandemie, poplatek univerzita sníží nebo promine," uvádí vedoucí studijního odboru Masarykovy univerzity Martina Vlková. Pro studenty, kterým povinnost platit vznikla už před koronavirem, se však už jednou daná platba nemění.

Jako příklad případného odvolání uvádí Vlková studenty, kteří kvůli nachlazení či příznakům koronaviru nemohli s čistým svědomím podepsat potvrzení o bezinfekčnosti a dostavit se ke státním zkouškám. "Řada z nich se ocitla v situaci, kdy musí ke státnicím přistoupit až v lednu. Proto jsme potom, co zjistíme, že student vlivem koronaviru studoval déle, schopni poplatek snižovat nebo prominout," vysvětlila vedoucí studijního odboru.

"Ve škole jsem byl za celý semestr dvakrát"

Ani pro studenty na Vysoké škole ekonomické, kteří za studium platili už před koronavirovou krizí, se poplatky nemění. Překročení bezplatné doby studia vyjde na 21 tisíc korun za každý započatý půlrok, pokud je prodloužení delší než rok, zaplatí studenti dokonce 34 500 korun za započatých šest měsíců.

Ti, u kterých však kvůli pandemii prokazatelně došlo k posunutí termínu státnic, mohou při odvolání požádat o snížení poplatku. Studenti, kteří se kvůli koronaviru dostali do finančních problémů, mohou také standardně požádat o odklad splatnosti nebo rozložení platby do měsíčních splátek.

Některým vysokoškolákům se nelíbí odlišný přístup jednotlivých škol. "Pandemie postihla všechny studenty stejně a nevidím tedy důvod ke škatulkování, kdy část studentů je zvýhodněná," řekl student mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické.

Stejně jako další by uvítal úplné prominutí, podobně jako to udělala Univerzita Karlova. "Ve škole jsem byl za celý semestr jen dvakrát. Platil jsem přitom za prezenční, nikoliv za distanční studium," řekl Aktuálně.cz student podnikové ekonomiky a managementu Radek Kaisler. "Pochopil bych, kdyby krize trvala měsíc, ne téměř celý semestr. Uvítal bych, kdyby mi byla polovina poplatku vrácena," dodal.