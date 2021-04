Za čtrnáct dnů už se on-line sečetlo pět milionů obyvatel Česka, tvrdí ČSÚ

Za 14 dní od začátku sčítání obyvatel, domů a bytů v Česku obdržel Český statistický úřad (ČSÚ) 2,5 milionu vyplněných formulářů. Elektronicky se tak podle statistiků sečetlo zhruba pět milionů lidí.

V posledním týdnu chodilo v průměru přes 135.000 formulářů denně, největší zájem je ve dnech volna a ve večerních hodinách, uvedl ČSÚ v tiskové zprávě. Elektronické sčítání lidu začalo v sobotu 27. března a skončí 11. května. Pomocí papírových dotazníků se lidé budou moci sečíst od 17. dubna.

"Sčítání má za sebou dva týdny a aktuálně jsme překonali hranici 2,5 milionu přijatých formulářů, elektronicky se tak sečetlo už zhruba pět milionů osob," uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Nejmenší zájem lze podle statistiků sledovat na konci pracovního týdne, víkendy a svátky jsou naopak exponovanější. "Většina lidí si zatím na sčítání vyčlenila čas během víkendů a velikonočních svátků. Hned první neděli po zahájení sčítání vyplnilo formulář přes půl milionu lidí, naopak dosud nejméně formulářů zaznamenalo sčítání v pátek 9. dubna," uvedla první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. Během dne je největší zájem o sčítání mezi 17:00 a 21:00. Ještě před půlnocí formuláře vyplňují tisíce lidí, během noci už jich jsou jen desítky nebo stovky.

Lidé se zatím mohou sčítat pomocí on-line formulářů na webu nebo s použitím aplikace pro chytré telefony. Původně měla on-line fáze skončit 9. dubna, ale kvůli technickým potížím na začátku sčítání se ji ČSÚ rozhodl prodloužit do 11. května. To je zároveň termín, do kterého musí odevzdat vyplněné papírové dotazníky lidé, kteří nevyužijí některou z elektronických forem sčítání.

Sčítání je povinné. Sečíst se musí všichni obyvatelé České republiky. Těch je kolem 10,7 milionu. Letos se vyplňuje zhruba o polovinu méně údajů než při posledním sčítání v roce 2011. Statistici řadu informací získají z registrů.

VIDEO: Šéf ČSÚ o problémech se sčítáním.