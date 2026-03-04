Za brutální vraždu 28 let vězení. Příliš krutý trest, rozplakal se u soudu exprimář

Lékař Vojtěch Česák, jenž zavraždil svou milenku a pokusil se zavraždit i další ženu, kterou znásilnil, stráví ve vězení 28 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl Česákovo odvolání.
Bývalý primář interního oddělení domažlické nemocnice vraždil podle pravomocného verdiktu zvlášť trýznivým způsobem a se zavrženíhodným motivem - mstil se kvůli tomu, že vyšla najevo jeho nevěra a hrozila mu ztráta rodinného zázemí.
"Souzená věc se vymyká nejen krutostí, bezcitností a surovostí, ale i zákeřností. Jedná se o intenzivní morální zlo ze strany pana obžalovaného," uvedl předseda odvolacího senátu Petr Hovorka. "Podmínky pro uložení výjimečného trestu považujeme za splněné," pokračoval. Lékař podle něj v dřívějších výpovědích své počínání zlehčoval s tím, že kdyby se ženy chovaly jinak, mohly jeho jednání odvrátit.
"Nesouhlasím s rozsudkem 28 let, je příliš krutý," prohlásil v jednací síni s pláčem Česák. Trval na tom, že ani jeden ze skutků předem neplánoval a že chtěl v dané situaci zabít sebe, ne někoho jiného. Zmínil, že denně myslí na rodiče zavražděné ženy. Podle názoru státního zástupce i zmocněnců pozůstalých však lituje pouze sám sebe a má nulovou sebereflexi.
Manželka vyhodila Česáka z domu v říjnu 2024 poté, co jí jeho dlouhodobá milenka - mladá lékařka - informovala textovou zprávou o obnovení milostného poměru. Muž odjel se sekerou, provazy a nožem do milenčina bytu, kde ji po jejím příchodu a krátké slovní roztržce škrtil do bezvědomí, svázal do kozelce a vysvlékl donaha. Později ji zavraždil pěti ranami sekerou do obličeje.
Česák poté odjel za svou kamarádkou, která byla zároveň důvěrnicí jeho manželky. Nejprve si s ní povídal a snažil se zjistit, jestli má u manželky ještě šanci. Posléze ale tuto ženu rovněž napadl a škrtil a také znásilnil. Mluvil o tom, že ji musí zabít, nakonec ji ale po osmi hodinách - poté, co ho prosila, aby jí umožnil vidět její děti - zamkl svázanou v bytě a odjel. Vrátil se k mrtvé milence, kde se pokusil o sebevraždu.
Česák připustil, že poté, co mu manželka vyházela spací pytel a karimatku před dům, odjel za milenkou se sekerou a provazem v batohu. Zbraní jí podle svého tvrzení chtěl jenom pohrozit, ohledně provazu zvažoval, že se na něm sám oběsí. Tvrdil, že s milenkou měl ještě ráno po jejím prvotním napadení souhlasný pohlavní styk, který sama iniciovala. Podle něj na ni potom dostal vztek, když mu řekla, že mu informováním manželky chtěla ublížit. Uvedl, že další dění si vybavuje jen v záblescích. Když mu manželčina kamarádka nabídla odvoz domů, měl prý pocit, že ho nikdo nechce poslouchat, že ho nikdo nemá rád a že ho odevšad vyhazují.
Lékař byl doposavad bezúhonný a nedopustil se ani přestupku. Znalci vyhodnotili, že je egocentrik s nezralou osobností, sníženým sebevědomím a sociální závislostí, jež se projevuje mimo jiné touhou po ocenění. V době činů netrpěl žádnou duševní poruchou. Je sice závislý na alkoholu, při zadržení ho ale podle expertů měl v krvi jen málo. Česák ve středu přitom tvrdil, že před napadením druhé ženy pil kontinuálně a že také snědl hrst prášků. Usiloval o to, aby se případ vrátil k dalšímu projednání u plzeňského krajského soudu.
Pozůstalým a přeživší ženě musí lékař podle verdiktu uhradit celkem přes pět milionů korun odškodného.
