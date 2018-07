Za aplikaci inzulinu zdravému synovi si matka odpyká 6,5 roku. Projevila lítost, uznal soud

Původní trest jí o 18 měsíců snížil pražský vrchní soud, jenž tak částečně vyhověl jejímu odvolání.

Praha - Žena z Havířova, která aplikovala zdravému synovi inzulin, aby dosáhla na sociální dávky, si za těžké ublížení na zdraví odpyká 6,5 roku vězení. Původní trest jí o 18 měsíců snížil pražský vrchní soud, jenž tak částečně vyhověl jejímu odvolání.

Verdikt, podle kterého musí matka synovi uhradit 200 tisíc korun za způsobenou újmu a dalších 70 tisíc korun má zaplatit zdravotní pojišťovně, je pravomocný.

Odvolací senát se shodl na tom, že osmiletý trest by byl pro obžalovanou nepřiměřeně přísný. Soudci přihlédli k tomu, že žena projevila částečnou lítost, a také k tomu, že její jednání podle nich nezanechalo na dítěti následky - úřady z místa bydliště soudu sdělily, že chlapec je "výborným žákem první třídy".

"Poměry v rodině se uspořádaly, všechny tři děti si převzal do péče otec. Následky tedy nejsou až takové, jaké předpokládal nalézací soud," konstatoval předseda senátu Martin Zelenka.

Matka tří dětí píchala svého prostředního, šestiletého syna inzulinovým perem do hýždí opakovaně, a to nejméně od června do srpna 2017. Inzulin u chlapce vyvolával stavy středně těžké hypoglykémie, tedy nízké hladiny cukru v krvi. Dítě se třáslo, bylo bledé a unavené, mělo bolesti hlavy a také častý pocit hladu, takže výrazně přibralo. V podávání inzulinu matka pokračovala i v pražské motolské nemocnici, kde byl chlapec na vyšetření a kde ženu odhalili lékaři.

Obžalovaná, které hrozilo pět až 12 let vězení, se k činu přiznala. Popírala ale, že by jí šlo o dávky - hájila se tím, že dítěti chtěla pomoci od zdravotních problémů. Inzulin mu prý dávala, protože chlapec měl stejné obtíže jako její matka trpící cukrovkou. "Syn měl evidentně potíže až po podání inzulinu. Obhajoba byla v tomto směru jednoznačně vyvrácena znaleckým posudkem," reagoval Zelenka.

Osmatřicetiletá žena pobírá částečný invalidní důchod, za celý život pracovala několik měsíců. Jinak žila z dávek, které se blížily 20 tisícům Kč měsíčně. Podle obžaloby je zvyšovala tím, že s dětmi od jejich narození chodila po lékařích, kterým poskytovala nepravdivé informace o údajných obtížích svých potomků. "Údajný strach o děti neopravňuje obžalovanou, ani žádnou jinou matku k vymýšlení bezdůvodných diagnóz, a už vůbec ne k aplikaci inzulínu," uzavřel soudce.

Manžel obžalované v minulosti u soudu vypověděl, že o jejím počínání nevěděl. Mylně se domníval, že jeho vyučená žena je vystudovanou zdravotní sestrou, takže jí ohledně péče o děti důvěřoval. Doma později objevil inzulinová pera ukrytá ve stojánku na vonnou svíčku.