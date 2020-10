Za 23 milionů se vydražil svatováclavský pětidukát z roku 1937, vznikly pouze čtyři

Bývalý hollywoodský producent Harvey Weinstein, který už byl odsouzený za sexuální delikty, čelí nyní v Los Angeles dalším šesti obviněním z násilného sexuálního napadení. Podle agentury Reuters to dnes oznámila tamní prokuratura. Svého času jeden z nejmocnějších mužů amerického filmového průmyslu letos nastoupil na 23 let do vězení v New Yorku, kde byl uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku.

Nová obvinění vznesly dvě údajné oběti kvůli činům, kterých se podle nich Weinstein dopustil před více než desetiletím. Právníci bývalého producenta zatím nový vývoj nekomentovali, Weinstein však v minulosti popíral, že by kdy měl sex s jakoukoliv ženou proti její vůli.