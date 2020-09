Z telčského fyzikáře je světem sledovaný politik. Má šanci na Hrad, říká politolog

Pro některé Čechy to může být stále ještě překvapení. Celosvětovou pozornost nyní získává jejich krajan, o kterém toho ještě nedávno mnoho nevěděli. Během krátké doby se předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyšvihl mezi nejvíce sledované české politiky a nynějším vystupováním na Tchaj-wanu dokazuje, že může být výraznou postavou nejen ODS, ale také celé tuzemské politické scény.

Ze školy v Telči až do nejvyšších pater tchajwanské politiky, šlo by říci k této fotce, na které je předseda Senátu Miloš Vystrčil a tchajwanský ministr zahraničních věcí Joseph Wu. | Foto: ČTK/AP

Jen několik dní před svou cestou na Tchaj-wan měl předseda Senátu Miloš Vystrčil slavit své kulaté narozeniny. Rovnou šedesátku. Ovšem s ohledem na svou cestu se rozhodl větší oslavu odložit až na později - nechtěl riskovat, že by se při hromadném setkání mohl nakazit koronavirem, a ohrozit tak tuto cestu.

Někdo by namítl, že šlo o zdánlivou maličkost, jenže ona "maličkost" dobře vystihuje muže, který ještě před několika měsíci nebyl širší veřejnosti známý. Však také když Senát hledal po náhlém lednovém úmrtí dosavadního předsedy Jaroslava Kubery jeho nástupce, nebyl Vystrčil favoritem.

Když on-line deník Aktuálně.cz mluvil v těchto dnech s lidmi, kteří ho dlouhodobě znají, všichni se shodovali v několika vlastnostech, které pro něj byly typické v minulosti i současnosti.

"Pamatuji si ho ještě z doby, kdy byl mým starším spolužákem na škole, potom starším kolegou v učitelském sboru a nakonec také jako zástupce ředitele naší školy," vzpomíná Bohumír Krejčí, nynější statutární zástupce ředitele gymnázia Otokara Březiny v Telči. Po absolvování oboru matematika-fyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně se Vystrčil na tuto školu v roce 1978 nejprve vrátil jako učitel a v letech 1992 až 1998 tu působil jako zástupce ředitele.

"Pamatuji si ho vždycky jako činorodého, temperamentního kluka, plného nápadů. Vždycky byl jako kantor mezi žáky oblíbený, hodně se mládeži věnoval," říká Krejčí a dobře si Vystrčila vybavuje i jako člena vedení školy.

"Vždycky dokázal mít nějakou vizi a náhled na to, abychom jako škola měli nápady, díky kterým budeme o krok napřed. A dařilo se nám to, protože on je velmi pracovitý. Pro každou věc, kterou dělal, byl nadšený. Když šel do nějakých soutěží, tak s plným nasazením," popisuje Bohumír Krejčí a vzpomíná si i na větu, kterou zapálený fyzikář Vystrčil - jenž měl v kanceláři vylepený plakát Alberta Einsteina - v nadsázce říkal studentům: "Den bez fyziky je ztraceným dnem."

Velmi dlouho znají Miloše Vystrčila také jeho stranické kolegyně z Vysočiny, ať už poslankyně Miroslava Němcová, nebo náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová.

"Nepamatuji si, že by někdy začal práci, kterou by také následně co nejlépe nedokončil. Je přitom hodně náročný na sebe i na druhé, vyžaduje, aby věci byly udělány co nejlépe," tvrdí Němcová, která znala Vystrčila ještě z doby, kdy byl starostou Telče, následně náměstkem hejtmana a posléze i hejtmanem.

"Občas se báječným komunálním politikům stává, že když přijdou do Poslanecké sněmovny nebo Senátu, tak zůstanou na komunální či krajské úrovni a na celostátní politiku nedosáhnou. Ale to nebyl případ Miloše Vystrčila, vždycky pochopil, jaká je právě jeho role, což teď můžeme velmi dobře pozorovat při jeho vystupování na Tchaj-wanu," říká poslankyně Němcová. "Co ho znám, vždy byl neobyčejně pracovitý, důsledný a odpovědný, ve všem se snažil hledat logiku a pokaždé mu záleželo na tom, aby demokracie v naší zemi neuvadala," dodává náměstkyně Fischerová.

Jsem přísný na ty, které mám rád, říkává Vystrčil

Obdobné názory ale deník Aktuálně.cz nezaznamenal jen v okruhu jeho stranických kolegů a kolegyň, ale například i v úplně jiné části politického spektra - konkrétně u hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, který v barvách sociální demokracie porazil Vystrčila v "souboji" o hejtmanský post v roce 2008 a od té doby také kraj až dodnes vede.

"Velký puntičkář, umí rozebírat věci do nejmenších detailů, nesmírný pracant, rovný chlap, který umí držet slovo," říká Běhounek, který se nediví tomu, že se Vystrčil rozhodl naplnit plán svého předchůdce Jaroslava Kubery vyrazit na Tchaj-wan navzdory velkým hrozbám Číny.

"Jestliže někteří lidé tvrdí, že se pan kolega Vystrčil snaží takto zviditelnit, tak to jsou jen pomluvy. Jak ho znám, tak on, když se rozhodne, že něco je správné, se od toho nenechá odradit nějakými hrozbami nebo čímkoliv jiným," upozorňuje hejtman Běhounek. A přidává ještě další dva důvody, proč podle svých slov rozumí Vystrčilovu rozhodnutí vydat se na dalekou a pro mnohé kritiky i kontroverzní cestu.

"Oni byli s Jarouškem Kuberou opravdu velmi dobří přátelé, několikrát jsme tehdejšího předsedu Senátu tady na Vysočině měli. Myslím si, že Miloš Vystrčil chtěl skutečně jeho plán dotáhnout do konce, moc mu na tom záleželo. A navíc, naše Vysočina je výjimečná v tom, že už 12 let máme velmi úzkou spolupráci s vědeckými i jinými institucemi na Tchaj-wanu. Představitelé z našeho regionu tam jezdí, máme blízké vztahy v ekonomice, IT a školství," dodává Běhounek.

Při povídání na téma šéfa Senátu používá ještě jedno slovní spojení, kterému přikyvují další lidé, kteří Vystrčila znají. "Řekl bych, že zejména dříve trpěl až skoro komplexem 'matematického génia', který vše rozebíral do nejmenších detailů, někdy možná až příliš," podotýká Běhounek.

Kdo zažil Vystrčila například jako řadového senátora při vystoupení ve výborech, ten si dovede představit, o čem hejtman Běhounek mluví. Když například přišli poslanci či ministři hájit do Senátu nějaké své návrhy na změny zákonů, Vystrčil se do nich dokázal zostra pustit a požadoval u nich detailní vysvětlení u každé věty nebo čísla.

Své o tom ví například poslanec hnutí ANO a zároveň předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Když loni v dubnu přišel přesvědčovat senátory, aby odsouhlasili vznik agentury, která bude mimo jiné rozdělovat miliardy korun do sportu, narazil nejvíce právě u Vystrčila. Ten ho zahrnul velkým výčtem dotazů a připomínek.

"Vy jste mi říkal, že v agentuře budou pracovat odborníci. Ale z čeho to vyplývá? Kde to je v zákoně?" začal Vystrčil mluvit hodně důrazným hlasem na Hniličku, který seděl velmi blízko od něj. "Stejně tak se ptám, proč má být částečně neveřejný rejstřík sportovních organizací a sportovců, když budete rozdělovat veřejné peníze? Pro koho bude veřejný? Kdo o tom bude rozhodovat? Kdo může do rejstříku? Kdo nemůže? Kdo se tam může zapsat? Jakým postupem? Kdo mi povolí přístup? Kde to je napsané?" sázel tyto a další otázky Vystrčil, aby nakonec poslance Hniličku pokáral: "Vy si to nepíšete. Já bych rád, abyste mi odpověděl."

Někdo by mohl namítnout, že šlo o politiku, protože Vystrčilova ODS kritizuje Hniličkovo hnutí ANO velmi často. Jenže Vystrčil tvrdil, že podporuje sport, chce pro něj více peněz a chce i jejich co nejvíce transparentní rozdělování. Jen je přesvědčený, že sportovní agentura to nezajistí.

Navíc, Vystrčil je takto důsledný a puntičkářský všude, kde působí. A vůbec nemusí jít o politiku. Výstižně to Aktuálně.cz popsala například Eva Švecová z Občanského sdružení Sdílení v Telči, které poskytuje služby hospicového typu pro vážně nemocné pacienty. Předsedou správní rady je tady od vzniku v roce 2017 právě Vystrčil.

"On se mimo jiné velmi dobře orientuje i v našem hospodaření a celkově v účetních záležitostech. Zajímá se o každý detail," potvrzuje Švecová s tím, že když mu občas říkají, že je na ně hodně přísný, on namítne: "Jsem přísný na ty, které mám rád." "A tak my mu vždycky s úsměvem odpovídáme, že to v takovém případě s ním vydržíme," říká Švecová, která už vážným tónem zdůrazňuje, že Vystrčil vedení správní rady nebere ani trochu formálně.

"Často nás navštěvuje, a to nejen při schůzích správní rady. Velmi nám pomáhá nejen díky tomu, že má ekonomické znalosti, ale i tím, jak nám celkově radí, jak máme v určitých věcech postupovat, na koho se s čím máme obrátit a jak se nemáme nechat v nelehkých věcech odradit. Hodně posunul naši organizaci dopředu," pochvaluje si Eva Švecová.

Mimochodem o Vystrčilově vztahu k obecně prospěšné společnosti Sdílení svědčí i "drobnost" ohledně Vystrčilových zatím neslavených šedesátin. Když se ho známí ptali na dar, měl stručnou prosbu: "Přispějte Sdílení."

Mohl by to být prezidentský kandidát, říká politolog

Jedna věc je charakteristika Vystrčilova vystupování, druhá to, kde se v něm vzal jeho silný důraz na svobodu a boj proti bezpráví, který je nyní nejvíce patrný při jeho vystupování ohledně Číny a Tchaj-wanu.

Patrně to souvisí z jeho rodinnou historií. Nebýt totiž komunistického puče v roce 1948, možná ještě dnes by Miloš Vystrčil pokračoval v rodinné tradici kdysi slavné firmy Josef Vystrčil a synové, která se věnovala výrobě ručních a později motorových hasičských stříkaček a také zařízení pro lihovary. Její kořeny přitom sahaly až do roku 1858, název Josef Vystrčil a synové přišel v roce 1890.

Když ji v roce 1946 přebíral po svém otci v pouhých jednadvaceti letech Miloš Vystrčil, otec předsedy Senátu, měl podnik 75 zaměstnanců a patřil ve svém oboru k největším v zemi. Jenže komunisté firmu znárodnili, přejmenovali na Motorpal a z majitele Miloše Vystrčila se stal už v národním podniku technolog a později vedoucí technické přípravy.

Předseda Senátu nedávno popisoval své dětství tak, že vzhledem k této historii jej otec učil spíše nevystupovat v komunistické totalitě z davu a on jako dospívající byl do roku 1989 loajálním občanem. "Až později jsem pochopil, že to neměl otec v životě lehké a měl strach, že budeme muset skládat účty," svěřil se Vystrčil letos v rozhovoru pro senátní časopis.

S totalitním režimem si ale nijak nezadal, naopak komunisté na buržoazní původ rodiny nezapomněli. Vystrčil chtěl po gymnáziu původně studovat stavební inženýrství, ale nakonec se rozhodl pro učitelství, obor matematika-fyzika, kde viděl vzhledem k minulosti rodiny větší šanci, že se na vysokou školu dostane. Hlásilo se totiž na ni méně lidí, než škola nabízela míst.

Když přišel listopad 1989, Miloš Vystrčil patřil v regionu k nejaktivnějším, na gymnáziu inicioval vznik Občanského fóra a okamžitě se začal veřejně angažovat, patřil mezi první, kteří vstoupili po rozpadu Občanského fóra do ODS. "Když přišel rok 1989, uvědomil jsem si, že jsem celý předchozí život nic moc neudělal z hlediska odporu k režimu, který mi nebyl příjemný," svěřil se ve zmiňovaném rozhovoru.

Už od roku 1990 byl zastupitelem Telče, v roce 1998 byl zvolen starostou města, o dva roky později se stal prvním náměstkem hejtmana Kraje Vysočina a v roce 2004 hejtmanem. V roce 2008 ovšem zakusil porážku, sociální demokracie získala dvakrát více hlasů než ODS a Vystrčil se na dva roky vrátil učit na gymnázium. Když ale v roce 2010 končil jako senátor (a také exministr kultury za KDU-ČSL) Václav Jehlička, Vystrčil šel opět do voleb, senátorské volby vyhrál a o šest let později svůj mandát ještě obhájil.

"Bylo by jistým malým zázrakem, pokud bych ho v roce 2016 porazil, jakkoliv to byl poměrně těsný souboj," ohlíží se dnes za senátními volbami historik Michal Stehlík, který se dostal s Vystrčilem do druhého kola. Vystrčilovi v něm dalo hlas 9043 lidí, Stehlíkovi 8144.

"Žijeme v době, kdy je politika trochu mediální hrou, plná 'pěny dní', hesel, slibů a spíše mediálních krátkodechých postojů. Miloš Vystrčil je z podstaty člověk nenaskakující na prvoplánovou vlnu líbivosti a vlastně jde svým naturelem proti tomuto proudu," popisuje Stehlík Vystrčila. "Možná je proto pro velkou část lidí vlastně překvapením a pozitivním zjevením. Žijeme v tak podivné době, že normální politik, v pravém slova smyslu normality, je vlastně výjimkou," dodává.

Otázka nyní je, co s tímto "normálním" politikem bude dál. Zda letos na podzim obhájí post předsedy Senátu a pokusí se pokračovat i po roce 2022, kdy mu končí mandát senátora, nebo případně se rozhodne pro jinou cestu. Každopádně ODS má nyní nového výrazného politika, který - dle ohlasů veřejnosti z poslední doby - by mohl získat pro stranu i nemálo hlasů. Ať už jako šéf Senátu, nebo třeba jeden z lídrů kandidátky ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Nebo - byť to zatím zaznívá spíše v debatách lidí - jako možný kandidát prezidentských voleb v roce 2023.

Vystrčil do boje o Hrad?

"Je evidentní, že je to politik, který v danou chvíli dokázal přitáhnout k ODS ne úplně malý díl pozornosti a zároveň dokázal pozměnit její image," říká pro Aktuálně.cz politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček. Podle něj byla přece jen ODS vnímána u části veřejnosti jako strana, která si udržuje určitý distanc v problematice lidských práv, byť vždy mluvila o tom, že tato práva jsou pro ni důležitá.

"Je otázka, jak dobře a kde teď může ODS 'prodat' popularitu Miloše Vystrčila u různých typů voleb. To, že nebude patrně kandidovat do Poslanecké sněmovny, kde by šlo jeho popularitu nejvíce využít, jeho přínos straně dost omezuje," míní profesor Kopeček. A co říká na možnost, že by ODS nominovala Vystrčila do prezidentských voleb?

"Pokud bude ODS v době prezidentských voleb nejpopulárnější pravicovou stranou a Miloš Vystrčil se do té doby něčím zásadním nezkompromituje, tak může mít docela velkou šanci na úspěch. Ale samozřejmě, velmi bude záležet i na celkové společenské atmosféře v době voleb," upozorňuje Lubomír Kopeček.

Deník Aktuálně.cz se zeptal na možnou Vystrčilovu prezidentskou kandidaturu předsedy ODS Petra Fialy, který se ale odpovědi vyhnul. V minulosti ale k těmto volbám říkal, že jsou ještě příliš daleko a on se soustřeďuje především na nejbližší volby. Fialovi a ODS jde o hodně, už za měsíc se při krajských a senátních volbách ukáže, jak si vlastně tato strana u veřejnosti stojí. Fiala objíždí republiku a popularita Vystrčila u části veřejnosti ho nepochybně těší.

"Je dobře, že se Miloš Vystrčil nedal zastrašit výhrůžkami čínského velvyslanectví a navzdory všem výhrůžkám naplňuje odkaz Jaroslava Kubery a současně jedná v zájmu České republiky. Všichni vidíme, s jakým zájmem je jeho cesta sledována doslova v celém demokratickém světě," říká Fiala a připomíná, že Vystrčil byl už čtyřikrát zvolen i místopředsedou ODS.

Na otázku Aktuálně.cz, jestli přece jen nepanují v ODS různorodé názory na jeho počínání, Fiala odpovídá, že tato cesta se setkává s velkou podporou členů ODS a jednoznačnou podporou voličů strany. Fiala přitom odmítá, že by se až s příchodem Miloše Vystrčila na post předsedy Senátu začala ODS výrazněji hlásit k lidskoprávním ideálům v duchu Václava Havla.

"Pokud jde o pro- či protihavlovské nálady v ODS, tak to je spíš téma nějakých mediálních komentářů než odraz skutečného stavu a vnitřní kultury naší strany. ODS vždy vedle ekonomické diplomacie podporovala zahraniční politiku s lidskoprávní agendou jako jednou z priorit. A jako nástupnická strana Občanského fóra jsme vždy stáli na straně euroatlantické a prozápadní. Cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan plně odpovídá dlouhodobé zahraničněpolitické orientaci ODS," prohlašuje Fiala.