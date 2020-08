Z "pláže neřesti" si přivezly covid desítky Čechů. I zpěv je riziko, říká hygienička

Slovinsko zařadilo Česko mezi středně rizikové státy kvůli šíření nákazy koronavirem, Češi proto musí po příjezdu do země do dvoutýdenní karantény. Desetidenní karanténu pro Čechy zavedlo od pátku také Norsko. V tuzemsku je nyní přes 5000 nakažených, část z nich si nemoc přivezla právě ze zahraniční dovolené. Desítky lidí se nyní nakazily například na velkých party v Chorvatsku na ostrově Pag.

"Od včerejška byla Česká republika opět zařazena na takzvaný žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se dvoutýdenní karanténě po příjezdu do Slovinska. Přejezd přes Slovinsko je možný bez následné karantény, pokud nebude trvat déle než 12 hodin," uvedlo ministerstvo zahraničí. Přes Slovinsko totiž cestuje množství českých turistů dále do Chorvatska.

Češi, kteří si ve Slovinsku do čtvrtka rezervovali ubytování, do karantény také nemusí, pokud předloží negativní test na covid-19. "Povinná karanténa při cestě do Slovinska se nevztahuje na lidi přijíždějící za prací či z urgentních osobních a rodinných důvodů. Ti však musí většinou předložit negativní test na koronavirus a do 24 hodin opustit zemi," sdělilo ministerstvo.

Slovinsko zařadilo Česko mezi středně rizikové státy už na začátku července kvůli růstu počtu nemocných. O pár dní později pak Lublaň omezení zmírnila, když za středně rizikový označila jen Moravskoslezský kraj. Od poloviny července pak mohli Češi jezdit do Slovinska znovu bez omezení.

Kromě Slovinska zavedlo omezení pro Česko také Norsko. Češi musí po příjezdu zůstat deset dní v karanténě. Spolu s Českem zařadilo Oslo na seznam červených států také Francii, Švýcarsko a Monako kvůli nepříznivému vývoji epidemické situace. Norský zdravotní institut o možném omezení pro Česko informoval už v pondělí.

Norsko dovoluje volný příjezd lidem ze států, které v posledních dvou týdnech zaregistrovaly méně než 20 potvrzených případů nákazy koronavirem na 100 tisíc obyvatel a zároveň v nich byl průměr pozitivních výsledků všech provedených testů pod pěti procenty.

V Česku v posledních dnech přibývá přes 200 nových případů denně, aktuálně je v republice přes 5000 nakažených. Tedy zhruba 50 na 100 tisíc obyvatel. Podle epidemiologů je nemoc v celé zemi i v lokálních ohniscích pod kontrolou, nešíří se komunitně a jen zlomek nemocných vyžaduje intenzivní péči.

Zažijete neuvěřitelné věci, láká cestovka

"Problém není lokalita, ale chování lidí. Rizikový je zejména počet kontaktů, které při tomto způsobu trávení dovolené turista potká," říká k cestování do zahraničí šéfka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Vysvětluje, že například při zpěvu a křiku, který je často nedílnou součástí dovolenkových večírků, se výrazně zvyšuje riziko přenosu onemocnění. Kapénky se totiž uvolňují rychleji a doletí na delší vzdálenosti.

Jágrová upozorňuje například na první výskyt koronaviru mezi účastníky zájezdů jedné cestovní kanceláře. Nákaza se podle ní vyskytla na ostrově Pag v obci Novalja buď v apartmánech, nebo v hostelu Moon Rock. "S dotčenou cestovní kanceláří odcestovalo v červenci 230 Čechů. Při pobytu se pak účastnili společenských akcí na pobřeží, lodi nebo pláži Zrće," dodává. Tato pláž je vyhlášená svými masovými party a nevázanou zábavou, přezdívá se jí proto například "pláž neřesti".

Zrče na chorvatském ostrově Pag je vyhlášené místo pro mega dance party velkých mas lidí z různých zemí Evropy. Ano, už tam byli v červenci i Češi a ano, už z toho máme nakažené v různých částech ČR. Tak pařit je zjevně nezbytně nutné i v době pandemie bez ohledu na zdravý rozum. — Rasti Madar (@RastiMadar) August 3, 2020

Na svých webových stránkách cestovní kancelář láká na zážitky, kam chodí lidé ve velkých skupinách, nikdy "nepaří" sami a zažijí neuvěřitelné věci, kdy potkají spoustu nových lidí. Výsledkem výjezdů do tamní obce Novalja je podle hygieničky 54 nemocných.

Koronavirus si odtud domů dovezlo 16 Pražanů, přičemž nákazu přenesli na další dvě osoby. "Je ale reálné, že s trasováním ještě další případy přibudou. Do Novalji navíc individuálně přijíždí další Češi, kteří si pobyt zorganizovali sami, ale akcí v plážových klubech se také účastní," varuje hlavní pražská hygienička.

Deset osob s nákazou se podle ní po příjezdu z Novalji objevilo v Jihomoravském kraji, Středočeský kraj eviduje takových osob sedm a Ústecký šest. V Moravskoslezském kraji je podobně nakažených pět, ve Zlínském čtyři a v Olomouckém dva. Po jednom nakaženém mají Karlovarský, Královéhradecký a Liberecký kraj a Kraj Vysočina. Chorvatskou stranu pak dle jejích slov informovalo ministerstvo zdravotnictví.