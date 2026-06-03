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Domácí

Z ostravské zoo utekl „král Jelimán“. Lidé se ho nemají snažit odchytit

ČTK

Z ostravské zoo utekl jeden lemurů kata, informovala ve středu zoologická zahrada na síti Facebook. Lidé se nemají snažit zvíře odchytit, ale zavolat na telefonní číslo 722 954 127, pokud by ho viděli nebo se jim ho podařilo zavřít třeba na chodbě nebo v garáži, radí zoo.

Z ostravské zoo utekl jeden lemurů kata.
Z ostravské zoo utekl jeden lemurů kata.Foto: Facebooková stránka Zoo Ostrava
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Zvíře patřící mezi primáty uteklo z expozice Ráj lemurů. Jde o samce, kterého do zoo nedávno přivezli. „Zde se zabydloval a seznamoval s ostatními lemury,“ uvedla zahrada na síti.

„Nápověda Madagaskar, král Jelimán, podle tučňáků kruhoocasý,“ doplnila s odkazem na známou animovanou sérii filmů Madagaskar.

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Pokud lidé uprchlého lemura uvidí, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. „Kdyby vlezl například do skleníku, chodby, garáže, dveře zavřete a volejte,“ žádá zoo.

Primáti v minulosti utekli také v jiných zoologických zahradách v Česku. Třeba v červnu 2023 se z výběhu v děčínské zoo dostala skupina devíti makaků chocholatých poté, co někdo poškodil elektrický ohradník.

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V květnu 2022 v pražské zoo uprchli mimo pavilon čtyři orangutani, kterým se podařilo rozpojit dva díly nerezové sítě. Zpátky je tehdy po pár desítkách minut nalákali na banán.

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