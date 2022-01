Průzkum: Z osobností světové politiky Češi nejvíc věří Čaputové, nejméně pak Putinovi

Z osobností světové politiky důvěřují Češi nejvíce slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové, věří jí 64 procent lidí. Následuje francouzský prezident Emmanuel Macron se 41 procenty. Naopak nejvyšší nedůvěru má ruský prezident Vladimir Putin, nedůvěřuje mu 70 procent dotázaných. Za ním skončili severokorejský vůdce Kim Čong-un a bývalý americký prezident Donald Trump.

Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Proti poslednímu průzkumu z listopadu 2019 také vzrostla důvěra nejvíce britskému premiérovi Borisu Johnsonovi.

Centrum zahrnulo do výzkumu jak významné osobnosti světové politiky a aktéry významných událostí z poslední doby, tak některé nejvyšší ústavní činitele středoevropského regionu, mezi nimiž byl pro srovnání zařazen i český prezident Miloš Zeman.

Podíly důvěry ostatních politiků za Čaputovou a Macronem byly podstatně nižší a pohybovaly se od úrovně jedné třetiny dolů s vesměs převažujícími podíly nedůvěry. "Výjimky v tomto ohledu tvořili bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, polský prezident Andrzej Duda a německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, u kterých byly podíly důvěry a nedůvěry statisticky vyrovnané," uvedli autoři průzkumu.

Po Čaputové a Macronovi na tom byli relativně nejlépe s přibližně třetinou důvěřujících bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, britský premiér Boris Johnson a český prezident Miloš Zeman. Merkelové ale zároveň nedůvěřuje 54 procent Čechů, Johnsonovi 36 procent a Zemanovi 61 procent.

Více než čtvrtina českých občanů důvěřuje americkému prezidentu Joe Bidenovi a maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi, necelá čtvrtina Kurzovi, Dudovi či vůdci polské vládnoucí strany Právo a Spravedlnost Jaroslawu Kaczyńkému.

Z hlediska samotného podílu nedůvěřujících jsou nejhůře vnímanými politiky Putin, Kim Čong-un a Trump. Více než polovina dotázaných nedůvěřuje ještě Zemanovi a Merkelové. Více než dvě pětiny nedůvěřujících má pak čínský prezident Si Ťin-pching, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a americký prezident Joe Biden.

V porovnání s posledním průzkumem z listopadu 2019 vzrostla důvěra nejvíce Johnsonovi, a to o 17 procentních bodů. Merkelové a Čaputové se zvýšila o deset procentních bodů. Pokles důvěry či nárůst nedůvěry ukázal průzkum například u Zemana, u něhož se snížil podíl důvěřujících o 15 procentních bodů a podíl nedůvěřujících o 11 procentních bodů stoupl. Nárůst nedůvěřujících o deset procentních bodů zaznamenal Orbán.

Průzkum centra se konal od 13. listopadu do 27. prosince a zapojilo se do něj 874 lidí starších 15 let.