Z modré je zářivě zelená. Špatné, kampaň Spolu působí jako technoparty, říká marketér

Pryč je modrá, fialová či žlutá. Barvy koalice Spolu jsou nyní zelená, meruňková a bílá. Novou vizuální identitu představilo uskupení složené z ODS, lidovců a TOP 09 při úterním podpisu koaliční smlouvy. Jde o pokus o oživení značky, říká politolog Lubomír Kopeček. Graficky je to vynikající, z hlediska politického marketingu velice špatné, hodnotí radikální změnu marketér Jakub Horák.

Modří ptáci, modrá vlna, modré zprávy… Málokterá česká politická strana je tak úzce spojena s jednou barvou jako ODS. Není divu - i v zahraničí je podle vzoru britských konzervativců modrá tradičně dávána do souvislosti se středo-pravicovými stranami. I když se před čtyřmi lety občanští demokraté spojili s lidovci a TOP 09 do koalice Spolu, hrála modrá v kampani hlavní roli.

Jenže s tím je zřejmě konec. Uskupení při úterním podpisu koaliční smlouvy představilo svou novou vizuální tvář. A rozdíl je opravdu výrazný. Tradiční barvy tří stran, kromě modré i lidoveckou žlutou a fialovou spojovanou s TOP 09, nahradily zářivě zelená, meruňková a bílá.

"Napadá mě slovo rebranding. To je oživení, úprava značky, kterou můžete udělat, pokud je ta stávající něčím zatížená nebo poškozená," vysvětluje tento neobvyklý krok politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Naráží na to, že koalice Spolu v průzkumech dlouhodobě výrazně zaostává za hnutím ANO i za svým vlastním výsledkem z posledních sněmovních voleb. V těch podle Kopečka uspěla proto, že se koalice projevovala jako jednotná síla proti hnutí ANO Andreje Babiše.

O totéž se snaží i nyní, jde ale o krok dál - pryč jsou nejen tradiční barvy, z plakátů a letáků nově zmizely i názvy jednotlivých stran a zůstalo jen logo Spolu. "Nyní sázejí na představu, že nejsou ODS, lidovci a TOP 09, ale jednotná síla, která dokáže Česko udržet na Západě," říká Kopeček.

Kdyby před čtyřmi lety koalice SPOLU nevyhrála parlamentní volby, situace v České republice by dnes nejspíše vypadala úplně jinak.



Deficit veřejných financí naší země by nebyl zpátky pod třemi procenty HDP, tedy v rámci Maastrichtských kritérií. Pod vládou hnutí ANO by v tomto… pic.twitter.com/tTdwF5Yk9Q — Petr Fiala (@P_Fiala) March 25, 2025

Zvláště použití zelené a oranžové se podivovali někteří uživatelé sociálních sítí. A to zejména proto, že jde o barvy spojované spíše s environmentálními a sociálně demokratickými stranami.

"Je to osvěžující v tom, že se o tom baví celý internet. Což by se rozhodně nedělo, kdyby vyjeli s kampaní v tom starém stylu. Až ta kampaň bude v ulicích, tak lidé diskutující na sítích si to hned spojí: 'Jo, to je ta ODSka, co teď vypadá jako Strana zelených.' Jenže pak jsou lidi, co na sítích tolik nejsou. A těm to bude připadat jako plakát na technoparty," hodnotí vizuál politický marketér Jakub Horák, který stál třeba za úspěšnou kampaní Pirátů do sněmovny v roce 2017.

Problém podle něj může spočívat třeba v tom, že si koalice protiřečí. Její představitelé v minulosti hovořili o tom, že chtějí přijít s uklidňující kampaní, do boje ale vyrazí s výraznými barvami.

"Graficky je to sice vynikající a je to rozhodně posun oproti té šílené boomerské grafice, co měla koalice Spolu předtím včetně toho osmnáctibarevného loga. Ale z hlediska politického marketingu je to velmi špatné," říká Jakub Horák.

Kritizuje zejména to, že dosud odhalené vizuály pracují pouze s čistým grafickým pozadím a textem, případně tváří předsedy ODS a premiéra Petra Fialy. "Je otázka, jestli budou fungovat. Když jsem dělal kampaň pro Prahu, tak nám vycházelo, že vizuály, na kterých jsou třeba pražské mosty nebo věže, lidi oslovují o dost více. Lidé čekají od komunikace příběhy a ty v této kampani zatím nedostávají," míní Horák.

Není to ale poprvé, co se výrazně zelená v kampani koalice Spolu objevila. Loni s ní například vyrazil do krajských voleb jihomoravský hejtman Jan Grolich z lidovců. A uspěl. "Je ale velký rozdíl v tom, že tato kampaň stála na Grolichově postavě. Z různých důvodů nejde, aby to podobně založili na Petru Fialovi," míní Kopeček. Zatímco hejtman se ve svém regionu těší velké popularitě, Fiala patří k nejméně oblíbeným premiérům od sametové revoluce.

Zářivě zelená koalice Spolu se také nápadně podobá limetkové barvě, která se minulý rok stala populární mezi mladými lidmi na sociálních sítích skrze album Brat britské zpěvačky Charli XCX. To mělo i díky své vizuální stránce takový úspěch, že jej ve své kampani využila i kandidátka na prezidentku USA Kamala Harrisová.

Podle Horáka ale není primárním účelem použití zelené oslovit mladé lidi. "Všichni chtějí oslovit mladé. ANO chce být pro mladé, stejně tak ODS i STAN. Nemyslím si ale, že tam byla jasná úvaha. Spíš prostě míří tam, kam jim ukázali grafici," říká marketér.