Diplomacii musel opustit člověk, který spolupracoval s cizí mocí, uvedl Lipavský

"Mohu potvrdit, že jsem rozhodl o přijetí takových kroků, díky kterým na ministerstvu zahraničních věcí již nepůsobí zaměstnanec, který spolupracoval s cizí mocí. Další informace nebudu z bezpečnostních důvodů komentovat," řekl redakcím Lipavský (Piráti). Ministr tak reagoval na otázku, zda může potvrdit, že někdo musel jeho úřad opustit, protože byl v podezření, že byl v kontaktu s ruskou tajnou službou. Práci pro Rusy nechtěl Lipavský blíže upřesňovat. Ani to, co přesně měl dotyčný člověk dělat a o koho jde. Související Rusové chtěli z Česka dostat chemikálie vhodné i k výrobě novičoku. Překazila to BIS Dle Deníku N dlouholetý pracovník ministerstva spolupracoval s ruskou zpravodajskou Službou vnější rozvědky, která podléhá přímo prezidentovi Vladimiru Putinovi. A zaměstnanec státu za informace, které z ministerstva vynesl, opakovaně přijal peníze. Jeho činnost ale odhalila a ukončila operace Bezpečnostní informační služby (BIS) a on musel z Černínského paláce odejít. Zda je za svou činnost stíhaný, není jasné. Pokud důkazy shromáždí jen BIS a nikoliv policie, nejsou pak použitelné u soudu. Ministerstvo zahraničí je dlouhodobě v centru pozornosti ruských zpravodajců. Například podle výroční zprávy BIS za rok 2017 čelilo hned dvěma hackerským útokům na své počítačové sítě. Minimálně jeden kontrarozvědčíci vystopovali právě do Ruska. V prvním případě hackeři systém narušili nejspíše začátkem roku 2016 a do odhalení o rok později měli přístup ke 150 schránkám zaměstnanců, odkud kopírovali e-maily včetně příloh. Podle BIS tak získali údaje vhodné pro další útoky a seznam možných cílů napříč státními institucemi. Na úřad směřoval i druhý útok, u kterého je podle rozvědky z dostupných informací zřejmé, že má původ u ruských tajných služeb. Informace pro Rosatom I monitorováním rizikových styků lidí blízkých státu s cizími velmocemi se v Česku zabývá především civilní kontrarozvědka BIS. V minulosti musel z podobných důvodů jako nyní z ministerstva zahraničí odejít z energetické společnosti ČEZ jeden z jejích zaměstnanců. Související V tendru na Dukovany je ve hře suverenita, nepřímo varovala BIS před Ruskem a Čínou Český elektrárenský gigant řešil v roce 2020 konkrétně problém s únikem informací. Dotyčný měl vynášet podrobnosti o připravovaném jaderném tendru na rozšíření elektrárny Dukovany. Tři nezávislé zdroje tehdy Respektu potvrdily, že je předával zástupci ruské společnosti Rosatom, která měla o zakázku eminentní zájem. S ruským manažerem se dnes už bývalý zaměstnanec ČEZ scházel osobně a udržoval s ním také telefonický kontakt. Oba se měli znát z minulosti. Firma byla o nestandardních kontaktech svého člověka se zástupcem Rosatomu informována poté, co jeho aktivity monitorovaly zdejší bezpečnostní složky.