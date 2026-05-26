26. 5. Filip
Z města duchů novým srdcem Prahy. Bubny probudí filharmonie i bytová lavina

Nová podoba Praha Bubny a představa Praha - Holešovice nabírá konkrétní podobu.

Daniel Kraus
Ještě dnes je to zvláštní kus Prahy. Rozpadlé koleje zarůstající plevelem, prázdné plochy, zbytky skladů, podchody, kterým se člověk po setmění raději vyhne. Když se ale člověk vydá pěšky od Vltavské směrem ke starému nádraží Bubny, už teď narazí na první známky změny. Právě tady má vyrůst nové srdce města. 

Nové estakády železnice, rozestavěné okolí budoucí rychlodráhy, billboardy developerů i vizualizace čtvrti, která má během příštích 15 let vyrůst na jednom z největších brownfieldů v Česku. 

Právě tady má vzniknout nová městská část Bubny-Zátory. Na 110 hektarech – rozpínajících se od metra Vltavská až po Trojský most – vyroste podle plánů města a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), čtvrť pro 25 tisíc obyvatel s 11 tisíci byty, kancelářemi, školami, parky i novou filharmonií. Dokončení se předpokládá kolem roku 2040. 

Takto se Holešovice promění. Nová městská část Bubny-Zátory se rozprostře mezi dvěma břehy Vltavy.Foto: Pelčák a partner architekti

„Holešovice – Bubny-Zátory jsou územím Prahy, které desítky let nesloužilo svému původnímu účelu. Zatímco dříve zde fungovalo nákladové nádraží a překladiště, dnes lokalitu vnímáme jako místo pro vznik nové moderní čtvrti,“ popisuje IPR, který připravoval zadání územní studie. 

Koncepci nové čtvrti vypracovali architekti z kanceláří Pelčák a partner architekti a německého studia Thomas Müller Ivan Reimann Architekten. Projekt má být jedním z nejviditelnějších symbolů proměny Prahy, který čeká už jen na schválení nového metropolitního plánu.

Rezidence mají vyrůst i poblíž Výstaviště Holešovice.Foto: Pelčák a partner architekti / Tomas Müller Ivan Reimann Architekten

Brownfield, který rozděluje město 

Když člověk stojí na mostě nad kolejištěm u Vltavské, dobře vidí, proč se o Bubnech roky mluvilo jako o jizvě v centru Prahy. Na jedné straně Letná, na druhé Holešovice. Mezi nimi koleje, silnice, zanedbaná bahnitá plocha a podivná zákoutí, kam by člověk radši nevkročil. 

Na špinavou blátivou cestu, odpadky nebo rozpadlé ploty dnes v Bubnech není těžké narazit.Foto: Aktualně.cz / Daniel Kraus

Právě to má nová výstavba změnit. Podle územní studie zde vznikne nová polyfunkční čtvrť, která propojí dnes oddělené části Prahy 7. V jižní části mají dominovat bytové domy o šesti až osmi podlažích, sever území doplní kanceláře či veřejné budovy. Součástí projektu je i centrální park, nové školy, tramvajové tratě, pěší lávky nebo stromořadí a zelené střechy reagující na přehřívání města.  

„Zástavba by měla propojit sousední čtvrti, navázat na jejich strukturu domovních bloků a nabídnout nové kapacity bydlení,“ říká IPR. 

Dříve jedno z důležitých dopravních center Prahy dnes z velké části pustne. Řada budov ztratila využití a postupně chátrá.Foto: Aktualně.cz / Daniel Kraus

Dnes je přitom většina území stále neprostupná. Staré nádraží, zarostlé kolejiště a provizorní parkoviště působí skoro surrealisticky vzhledem k tomu, že člověk stojí pár minut od centra. Místy je slyšet jen dunění vlaků a vítr mezi plechy oplocení. 

Město ale už první změny spustilo. Loni se otevřelo nové nádraží Praha-Bubny, první nové pražské nádraží po 40 letech. Stejně tak vyrostla nová stanice u Stromovky.

Velká část Bubnů dnes působí zanedbaně – nepořádek, zarostlá zákoutí a místa, kde člověk často váhá, kam ještě vkročit a kam už raději ne.Foto: Aktualně.cz / Daniel Kraus

Trať byla vyzdvižena na estakády, takže pod ní bude možné volně procházet mezi Holešovicemi a Letnou. Součástí modernizace je i budoucí rychlodráha na letiště. Cesta z Bubnů na Letiště Václava Havla má jednou trvat 21 minut.  

Proměna má ale i svou sociální a ekonomickou dimenzi. Kromě 11 tisíc bytů se počítá s 29 tisíci pracovními místy a 5000 místy ve školách. Hustota nové čtvrti má připomínat například Vinohrady. Město počítá s tím, že počet obyvatel v Holešovicích se skoro zdvojnásobí. 

Brownfield o 110 hektarech tvoří neprostupnou bránu mezi Holešovicemi a Letnou. Foto: Aktualně.cz / Daniel Kraus

Koleje, které vedly jedním směrem

Jen pár desítek metrů od nové stanice ale dýchá historie – ačkoliv ne úplně příjemná. Oprýskaná budova původního nádraží Bubny, odkud za války odjížděly transporty pražských Židů do Lodže, Terezína a později do vyhlazovacích táborů. 

Právě tady stojí Památník ticha, který připomíná více než 50 tisíc židovských obyvatel deportovaných z Prahy během nacistické okupace. U nádraží už dnes stojí symbolické koleje do nebes od sochaře Aleše Veselého – tzv. Brána nenávratna – a nově zde vede i ulice Nicholase Wintona. Podle informací Aktuálně.cz má přibýt také nová plastika od Jaroslava Róny. 

Vlakové nádraží Bubny - Památník obětem holokaustu v nové ulici Nicholase WintonaFoto: Profimedia

„V Protektorátu žije t. č. na 88 tisíc Židů, z toho v Praze 48 tisíc…“ stojí v historických dokumentech o nádraží Bubny. První transporty na téměř jistou smrt odsud odjížděly už v říjnu 1941 . 

Ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus, jehož otec odjel z Bubnů vůbec prvním transportem do Terezína, pro Aktuálně.cz říká, že právě toto místo je symbolem eroze tehdejší Prahy. „Tady se rozpadl česko-židovsko-německý svět, který ji po staletí tvořil,“ popisuje.

Jednosměrná cesta. Ze starého nadráží Praha-Bubny byly za války transportovány desetitisíce českých Židů. Jejich památku připomíná Památník ticha.Foto: Kamaryt Michal

Podle něj nejde jen o připomínku nacistických zločinů, ale i o varování pro současnost. „To místo je mementem toho, kam může vést lhostejnost společnosti a pasivní přihlížení. Okolí se dramaticky mění, ale právě proto je důležité, aby nezmizela paměť toho, co se tady odehrálo,“ dodává. 

Samotná budova nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Z bývalého nádraží má vzniknout Centrum paměti a dialogu – prostor kombinující pietní místo, moderní expozice, vzdělávací centrum i veřejný prostor pro debaty a kulturní akce. Zachována má být část autentických prvků původního nádraží včetně prostor, odkud deportovaní odjížděli. 

Památník projde rekonstrukcí a stane se srdcem nové městské části Bubny-Zátory.Foto: Ministerstvo dopravy

Bývalý ředitel Památníku ticha Pavel Štingl projekt původně koncipoval jako místo, které nebude připomínat jen samotné transporty, ale také atmosféru společnosti, která jim přihlížela. „Místo paměti mělo být křižovatkou témat spojujících dramatickou minulost s paralelami dneška. Mělo varovat, bojovat proti antisemitismu a xenofobii,“ uvedl pro Aktuálně.cz

Podle něj měl památník fungovat hlavně jako živý veřejný prostor pro debaty, vzdělávání i konfrontaci současné společnosti s vlastní minulostí. „Byl zaměřen především na majoritu, tedy potomky těch, kteří přihlíželi, když se děly věci, které se neměly stát,“ popisuje Štingl. Právě proto vzniklo i tradiční Bubnování pro Bubny, při kterém lidé symbolicky „rozbíjejí ticho pasivního přihlížení“ bubnováním a zpěvem před nádražím. 

Většina starého nádraží zůstane, včetně kolejí, ze kterých transporty odjížděly.Foto: Památník ticha

Projekt ale v posledních měsících provázejí i spory kolem výsledné podoby rekonstrukce poté, co Štingla ve vedení nahradila Pavlína Šulcová. Část původních autorů projektu tvrdí, že se rekonstrukce vzdaluje původní koncepci památníku. „Dnes zde roste univerzální kulturní zařízení, které potlačí původní záměr expozice. Vlastně zneužije původní myšlenku pro nový obsah, jehož podstata je zatím pro veřejnost nejasná,“ tvrdí Štingl. 

Nová dominanta i rychlodráha na letiště

Když člověk pokračuje dál směrem k Vltavské, začíná být jasné, že právě tady chce Praha vytvořit nové srdce města. Dnes okolí stanice metra působí spíš jako dopravní uzel, kde lidé jen rychle přestupují mezi tramvají a metrem, případně stojí v kolonách. Toto vnímání se má změnit. 

Filharmonie vyroste tam, kde teď sídlí metro Vltavská. Hotová má být do roku 2033.Foto: Bjarke Ingels Group / IPR

Dominantou celé oblasti se má stát Vltavská filharmonie podle návrhu dánského studia BIG architekta Bjarkeho Ingelse. Budova nabídne několik koncertních sálů, hudební knihovnu, vzdělávací prostory, restaurace i veřejně přístupné střechy s výhledem na Prahu. Zároveň má být novým domovem České filharmonie a orchestru FOK.

Stavba by měla začít v roce 2027, otevření město plánuje kolem roku 2033. Aktuální odhady nákladů přesahují 16 miliard korun včetně úprav okolí. 

V roce 2025 Praha oficiálně zahájila proměnu čtvrti otevřením nového nádraží Praha-Bubny.Foto: Aktualně.cz / Daniel Kraus

„Není to jen investice do české kultury. Je to investice do sebevědomí naší země. Do její důstojnosti,“ řekl o projektu primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Podobně mluví i ředitel nadačního fondu Vltavské filharmonie Petr Dvořák. „Otevírá příležitost navázat na odvahu, se kterou vznikaly nejvýznamnější české kulturní stavby, a vybudovat instituci, jež s každou další generací dostane nový rozměr,“ říká. 

Architekti i město projekt popisují jako mnohem víc než jen koncertní sál. Má jít o nový veřejný prostor, který otevře Vltavskou směrem k řece i nové čtvrti. „To místo bude žít od řeky až po střechu,“ popsal dříve projekt náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN).

Na tomto místě by měla stát nová filharmonie. Metro Vltavská zůstane v celku, akorát pod budovou. Foto: Aktualně.cz / Daniel Kraus

Praha si od projektu slibuje, že by se mohl stát novým symbolem Česka – podobně, jako je v Austrálii Opera v Sydney. 

