Z Mechova do Svinibrodu. Vyzkoušejte, nakolik znáte přezdívky českých měst

Malebné i hanebné. Přízemní i vzletné. Podobně jako lidé mají i mnohá česká města vedle svých oficiálních názvů také neoficiální přezdívky. V tomto kvízu si můžete ověřit, kolik z nich znáte, a těmi ostatními se alespoň pobavit.
Konec ambasády v Česku. Nový kolumbijský prezident plánuje rozsháhlé změny v diplomacii
Zvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella plánuje zrušit 14 velvyslanectví své země včetně ambasády v Česku. Pravicová hlava jihoamerické země zároveň hodlá přerušit diplomatické styky s Kubou a s Nikaraguou, obnovit vztahy s Izraelem a ukončit plány na otevření velvyslanectví na palestinském území, napsala v pondělí média.
Strhla spolulezce, padali 140 metrů. Češka zahynula na druhé nejvyšší hoře Rakouska
Dvaatřicetiletá česká horolezkyně zemřela v sobotu po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska. Dvaatřicetiletý Čech, který lezl s ní, utrpěl těžká zranění, napsal v pondělí server MeinBezirk.
Je to lepší než Boeing, rozplýval se Putin nad letadlem, které ještě nelétá
„Je to vynikající. Kabina je široká, pohodlná, moderní. V mnoha ohledech překonává západní konkurenty. Lidé s ním budou létat rádi,“ rozplýval se ruský prezident při návštěvě leteckého závodu v Irkutsku nad dopravním letadlem MC-21. To má být první ryze ruský stroj bez západních součástek. Jenže MC-21 má potíž. Zatím se sériově vůbec nevyrábí. Bez západních komponent to totiž nejde.
Policie našla podezřelého z útoku v Berlíně, zastřelila ho při zásahu
Policie v Berlíně potvrdila, že zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Tento člověk na policisty útočil bodnou zbraní. Jeho útok v centru německé metropole si v sobotu večer vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. V pondělí německá policie oznámila, že propustila muže podezřelého ze spoluúčasti, která se však nepotvrdila.
Policie kvůli hrozbě bombou kontroluje stovky úřadů a obchodních center v zemi
Policisté prověřují hromadnou výhrůžku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi, oznámení přijali dnes ráno. Postupně kontaktovali provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrůžky jako nízkou. Policie od rána prohledávala například sídlo ministerstva životního prostředí (MŽP).