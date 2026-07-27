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Domácí

Z Mechova do Svinibrodu. Vyzkoušejte, nakolik znáte přezdívky českých měst

Michal Janko
Michal Janko
Michal Janko

Malebné i hanebné. Přízemní i vzletné. Podobně jako lidé mají i mnohá česká města vedle svých oficiálních názvů také neoficiální přezdívky. V tomto kvízu si můžete ověřit, kolik z nich znáte, a těmi ostatními se alespoň pobavit.

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Russian President Vladimir Putin visits an aviation plant in Irkutsk
Russian President Vladimir Putin visits an aviation plant in Irkutsk
Russian President Vladimir Putin visits an aviation plant in Irkutsk

Je to lepší než Boeing, rozplýval se Putin nad letadlem, které ještě nelétá

„Je to vynikající. Kabina je široká, pohodlná, moderní. V mnoha ohledech překonává západní konkurenty. Lidé s ním budou létat rádi,“ rozplýval se ruský prezident při návštěvě leteckého závodu v Irkutsku nad dopravním letadlem MC-21. To má být první ryze ruský stroj bez západních součástek. Jenže MC-21 má potíž. Zatím se sériově vůbec nevyrábí. Bez západních komponent to totiž nejde.

Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade
Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade
Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade

Policie našla podezřelého z útoku v Berlíně, zastřelila ho při zásahu

Policie v Berlíně potvrdila, že zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Tento člověk na policisty útočil bodnou zbraní. Jeho útok v centru německé metropole si v sobotu večer vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. V pondělí německá policie oznámila, že propustila muže podezřelého ze spoluúčasti, která se však nepotvrdila.

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Policie, ilustrační foto.
Policie, ilustrační foto.
Policie, ilustrační foto.

Policie kvůli hrozbě bombou kontroluje stovky úřadů a obchodních center v zemi

Policisté prověřují hromadnou výhrůžku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi, oznámení přijali dnes ráno. Postupně kontaktovali provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrůžky jako nízkou. Policie od rána prohledávala například sídlo ministerstva životního prostředí (MŽP).

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