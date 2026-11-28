Velký výbuch rodinného domu v Čáslavi na Kutnohorsku si vyžádal jednoho mrtvého a jednoho zraněného. O tragédii informovali středočeští hasiči na sociálních sítích, zveřejnili také fotografie trosek. Zatím není jasné, k čemu přesně došlo, příčinu výbuchu vyšetřují kriminalisté. Dům prohledali psovodi, další lidi v něm nenašli, uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Budova explodovala kolem 13:30. Na místo spěchali profesionální hasiči z Čáslavi a Kutné Hory, včetně automobilové plošiny a speciálního kontejneru na stabilizaci staticky narušených objektů. Na pomoc vyjely i dobrovolné jednotky Čáslav a Kutná Hora-Poličany.
„Z objektu jsme vyprostili jednu osobu. I přes veškerou snahu záchranářů u ní byl konstatován exitus. Druhá osoba byla odvezena do čáslavské nemocnice. Objekt prochází psovodi se psy na vyhledávání osob zavalených sutinami,“ napsali středočeští hasiči na sociální síti X.
Objekt je značně poškozený a původně jej měla technika částečně zbourat, později ji ale policisté odvolali a místo zajistili kvůli probíhajícímu vyšetřování.
„Dům budeme stabilizovat, aby nedošlo k pádu na veřejné prostranství. Příčina je předmětem dalšího šetření. Na místě byl i statik,“ doplnili hasiči ve svém příspěvku.
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