Z Česka se nelegálně vyvážely léky, podle kontroly zmizelo nejméně 130 tisíc balení

Na uhrazení platů a dalších výdajů spojených s prací ukrajinských asistentů pedagoga pošle ministerstvo školství veřejným školám asi 218 milionů korun. Peníze na zaplacení práce asistentů od ledna do konce srpna tohoto roku dostane podle resortu celkem 552 škol ze všech krajů. Nejvíce peněz získají školy v Praze a Středočeském kraji. Novinářům to sdělila mluvčí úřadu Aneta Lednová. Od září do prosince loňského roku si podporu zhruba 114 milionů korun rozdělilo 583 škol. Cílem práce ukrajinského asistenta pedagoga je podpořit začleňování válečných uprchlíků z Ukrajiny do škol v Česku. Tito asistenti nemusí v aktuálním školním roce splňovat požadavky na výbornou znalost češtiny. Česky by podle legislativy měli umět natolik, aby se ve škole dokázali domluvit.