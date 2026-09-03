Budeme vládnout spolu. Babiš s Hušbauerem naznačili, jak chtějí vyléčit Prahu

Když premiér a předseda ANO Andrej Babiš v sobotu odpoledne mluvil s Aktuálně.cz, o kousek dál postával muž, jehož tvář je pro většinu veřejnosti neznámá. Pro Babiše jde ale o klíčového člověka, se kterým by rád vládl Praze. Jan Hušbauer je kandidátem ANO na pražského primátora.
„Když mě necháte, tak hned po rozhovoru s vámi jdu za ním,“ pronesl Andrej Babiš při krátkém zastavení s Aktuálně.cz na zahradě Úřadu vlády. Ukazoval přitom na muže v černém tričku s krátkým rukávem, který se rozhlížel kolem sebe a evidentně na někoho čekal.
Většina lidí určitě netušila, o koho jde. Přitom už za několik týdnů může patřit k nejvlivnějším politikům v Praze. Mohl by se dokonce stát příštím primátorem nebo alespoň členem nejužšího vedení.
Každopádně Andrej Babiš na Hušbauera vsadil, když kývl na to, aby se stal jedničkou kandidátky ANO v Praze v letošních říjnových volbách.
„Myslím, že jsem byl jasná volba na lídra,“ říká Jan Hušbauer. „Jsem 7 let ve vedení městské části Praha 4. K tomu jsem zastupitel v hlavním městě. Přebral jsem vedení kontrolního výboru a zároveň i klubu ANO v městském zastupitelstvu. Takže za mě to byla celkem jasná volba,“ pokračuje.
Jak nalákat voliče
Hušbauer i Babiš oba shodně ostře kritizují dosavadní vedení Prahy, strefují se hlavně do Pirátů. Voliče se budou snažit nalákat i na slib, že Hušbauer by společně s podporou premiéra Babiše mohl hlavní město posunout kupředu.
„Naše strategie stojí na tom, že tak jako úspěšně děláme věci ve vládě, tak bychom je stejně dobře dělali i v pražské ‚vládě‘,“ říká Babiš.
Hušbauer uvedl, že je s Babišem už teď v pravidelném kontaktu. „Praha ho skutečně zajímá. Když jsme se potkali na zahradě Úřadu vlády, byla to jedna z řady schůzek, konzultovali jsme náš volební program.“
„Naše spolupráce má smysl i proto, že stát má v Praze důležité infrastrukturální stavby a Praha naopak potřebuje stát pro různé financování a koordinaci,“ vysvětluje Hušbauer.
Babiš přitom současnou Prahu líčí jako hnízdo netransparentnosti a korupce.
„Praha má na účtech 200 miliard. A co její vedení dělá? Staví něco? My jako vláda peníze nemáme, Praha má peníze, takže my chceme pomáhat společně budovat moderní Prahu. Rozvíjet dopravu, školství, nemocnice a další,“ avizuje Babiš.
Hušbauer se hodně liší od problémového Prokopa
Jan Hušbauer řadu let pracoval v několika manažerských funkcích v Prague British International School. Kromě toho pracuje ve firmě, která zastupuje mladé fotbalisty. Sám fotbal odmala hrával a jeho mladší bratr Josef patřil ještě nedávno ke špičkovým hráčům prvoligové Slavie.
Při prvním kontaktu působí Hušbauer spíše jako introvert a kliďas. Po žádosti o krátký rozhovor na videu si dává několik minut na rozmyšlenou. Nejdříve odchází, radí se se svými spolupracovníky, ale následně se vrátí a řekne, že je připravený.
Na otázku, zda nemá obavu z Babišových reakcí, pokud by jako jednička ANO v metropoli ve volbách neuspěl, ale reagoval sebevědomě. „Budeme úspěšní, takže žádné obavy mít nemusím,“ řekl Hušbauer.
Podle informací Aktuálně.cz je Hušbauer šéfovi ANO Babišovi podstatně bližší než původní lídr kandidátky Ondřej Prokop, kterého v minulosti Babiš kritizoval.
Prokop navíc vyvolával negativní reakce svým častým veřejným vystupováním zejména na sociálních sítích. Mnozí lidé tak s velkou radostí kvitovali, že z kandidátky musel odstoupit kvůli tomu, že se objevily nejasnosti ohledně jeho majetku.
Příliš klidná voda?
Kolem Hušbauera se přinejmenším zatím žádná kauza či aféra neobjevila a jeho političtí soupeři na něj nijak výrazněji neútočí. Ovšem na to, že by měl už za měsíc vyhrát volby, je onoho klidu kolem něj možná až příliš. ANO si to uvědomuje, takže mu vysílá na pomoc známé tváře.
Po sobotním setkání s Babišem tak na nedělním mítinku v Praze 8 stál vedle Hušbauera místopředseda ANO i vlády Karel Havlíček, což se hned projevilo na podstatně silnější odezvě na sociálních sítích. Na Havlíčka navázal místopředseda sněmovny za ANO a pražský zastupitel Patrik Nacher, který už několikrát kampaň Hušbauera osobně podpořil a bude tak činit i v dalších dnech.
Z výroků Havlíčka i Nachera vyplývá, že za největšího nepřítele považují Piráty, Havlíček pro CNN Prima dokonce prohlásil, že v případě spolupráce s nimi by se „oběsil“. Hušbauer při veřejném vystupování podobné expresivní výroky nepoužívá.
Nicméně odpor k Pirátům potvrzuje, nejsilnější větu na toto téma řekl k bývalému primátorovi a nynějšímu předsedovi Pirátů Zdeňku Hřibovi. „S ním bych si za jeden stůl nesedl. Otázka Pirátů se ale vyřešila sama, protože oni se usnesli, že spolupráci s námi vylučují,“ říká Hušbauer. Pokud jde o další strany, to už tak vyhraněný není.
„Pro mě je strašně důležité, kdo se mnou v Praze postaví školu, kdo vyřeší dopravu, kdo se bude se mnou věnovat bezpečnosti a všem důležitým otázkám, které Pražany trápí,“ odpověděl například na otázku, jak moc by si dokázal představit vládnutí s ODS v čele s jejím pražským lídrem Tomášem Portlíkem.