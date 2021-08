Luboš Xaver Veselý končí v Českém rozhlasu. Uvedl, že z vlastního rozhodnutí

Luboš Xaver Veselý už dál nebude spolupracovat s veřejnoprávním Českým rozhlasem jako moderátor. „Už nepůsobím v Českém rozhlasu. Skončil jsem tam ze svého rozhodnutí,“ uvedl Veselý s tím, že rozhodnutí nesouvisí s jeho členstvím v Radě České televize ani s jinými pracovními aktivitami, které má v internetové XTV, včetně youtubového kanálu Xaver Live.

Informací o odchodu moderátora, který je zároveň členem Rady České televize přinesl server Mediář.

"Český rozhlas ukončil spolupráci s panem Veselým k 31. červenci. Stalo se tak na žádost pana Veselého z jeho osobních důvodů," potvrdil Médiáři mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna.

Veselý působil v Českém rozhlasu dva roky a dva měsíce. Do rádia veřejné služby přišel po 17 letech v soukromé stanici Frekvence 1 a od 3. června 2019 jako externista uváděl vlastní pořad Xaver a host, každý všední den od 13 do 14 hodin, a to ve vysílání všech regionálních stanic Českého rozhlasu. Počítalo se s ním také pro regionální novinku Xaver na cestách, na níž ale vinou koronavirové pandemie nedošlo.

"Pořad Xaver a host budeme vysílat do konce srpna z předtočených dílů. Formát pořadu zůstane zachován, protože byl u řady posluchačů populární. Od září budeme pořad reprízovat a zkoušet potenciální nové moderátory," doplnil mluvčí rozhlasu.

Napjatý závěr Xaverovy show. Jste pokrytec a zbabělec, pustil se do něj Měcháček (video z 26. května)