Vztahy mezi nemocnicí a univerzitou v Ostravě se mohou vyostřit. Rektorovi se nelíbí nový šéf FN

před 2 hodinami

Nový šéf fakultní nemocnice Ostrava Machytka vede soudní spory s Ostravskou univerzitou. Mohlo by to mít vliv na vztahy mezi těmito institucemi.

Ostrava - Personální změny ve Fakultní nemocnici Ostrava se mohou odrazit i na fungování Lékařské fakulty Ostravské univerzity, uvedl rektor univerzity Jan Lata. Překvapil ho výběr nového šéfa Evžena Machytky, který nahradil odvolaného Svatopluka Němečka a nemocnici má vést minimálně do doby, než bude nový ředitel vybrán ve výběrovém řízení. Lata uvedl, že Machytka vede s univerzitou soudní spory. Machytka ale v reakci řekl, že jeho prvořadým zájmem je dobrá spolupráce univerzity a nemocnice. Domnívá se, že ve sporech s univerzitou je v právu a opírá se o rozhodnutí soudu.

Z hlediska fakulty podle Laty první Machytkovy kroky nesvědčí o tom, že by spolupráce s fakultou byla dobrá. "Hned v pátek přiměl k odchodu přednostu chirurgické kliniky (Igora Penku), který má velice dobré jméno," řekl Lata. Poukázal na to, že Machytka vzal zpět na chirurgii lékaře Pavla Zonču, který stál v minulosti v čele Lékařské fakulty a z tohoto místa byl na podzim 2016 prý za dramatických okolností odvolán. Odvolání tehdy rektor zdůvodnil špatnou komunikací a personální prací, což Zonča odmítl a zpochybnil i platnost návrhu akademického senátu na jeho odvolání.

Odvolání ředitele Němečka Lata komentovat nechtěl, neboť je v pravomoci ministra a univerzitě nepřísluší do tohoto procesu vstupovat. Uvedl ale, že by rozuměl tomu, kdyby byl dočasným vedením nemocnice pověřen například některý z náměstků, který nemocnici zná.

Podle Laty i to, že Machytka odvolal některé z náměstků, neukazuje na snahu o personální zklidnění. "Vzhledem k tomu, že jak s doktorem Machytkou, tak s docentem Zončou vede univerzita spory, nelze předpokládat, že spolupráce s Lékařskou fakultou bude dobrá," řekl Lata. Dodal, že Machytka vede s univerzitou dva soudní spory. Pře se s ní o právo na své působení v akademickém senátu a výhrady měl i k volbě děkana univerzity Arnošta Martínka, měl ji za neplatnou. "Je to nestandardní situace, protože k soudům většinou tyto věci nechodí," podotkl Lata.

Machytka řekl, že z jeho sporu s fakultou má pravomocné rozhodnutí soudu, které říká, že Lékařská fakulta konala nezákonně, když mu neumožnila vykonávat práva a povinnosti člena akademického senátu. "To znamená, že senát vystupoval více než půl roku ve špatném složení," řekl. Podle něj mu nejprve bylo znemožněno vykonávat funkci senátora, proti čemuž se ohradil u rektora. "Řekl mi, ať do toho nezasahuji, že když do toho budu zasahovat, budu mít problémy," uvedl. Hned poté byl podle něj podán návrh na odvolání tehdejšího děkana Zonči, který v následném hlasování prošel o jeden hlas. "Kdyby ten jeden člověk byl někdo jiný a byl jsem to já, tak by to odvolání děkana neprošlo," řekl Machytka.

Tvrdí, že do sporu s univerzitou šel proto, že mu záleželo na osudu Lékařské fakulty. "Kroky, které byly dělány, jsem viděl jako jednoznačně v její neprospěch. Nikdy jsem to neviděl na rovině osobní nebo, jak jsem obviňován, vyřizování účtů," řekl Machytka. Dodal, že Lékařská fakulta nemá takovou úroveň, jakou by měla mít, a přál by si, aby byla respektovanou organizaci. Jako ředitel nemocnice se o to chce zasadit.

Podle Laty je fakultní nemocnice primárně partnerem Lékařské fakulty, nikoliv univerzity, a na fakultě nyní závisí další postup. "Jen doufám, že ředitel, který vzejde z řádného konkurzu, bude člověk, který nebude mít spory s Lékařskou fakultou, ani právní, ani osobní," uvedl Lata.