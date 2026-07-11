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Domácí

Vzpomínáte na dovolené za socialismu? Otestujte si, co víte o cestách k Jadranu i na Balaton

Domácí

Trabant naložený až po střechu, řízky v alobalu, dlouhé kolony na hranicích nebo koupání v Balatonu. Zavzpomínejte na dovolené za socialismu a zjistěte, kolik toho o tehdejším cestování vlastně víte.

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FILE PHOTO: Ukrainian servicemen attend a military exercise in Zaporizhzhia region
FILE PHOTO: Ukrainian servicemen attend a military exercise in Zaporizhzhia region
FILE PHOTO: Ukrainian servicemen attend a military exercise in Zaporizhzhia region

ŽIVĚ Ve válce proti Ukrajině padlo na ruské straně nejméně 3589 cizinců

Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutala Moskva proti Ukrajině, padlo nejméně 233 033 vojáků bojujících v ruské armádě. Uvedla to dnes ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. V bojích na ruské straně přitom padlo nejméně 3589 cizinců pocházejících z více než 40 zemí, napsala BBC.

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