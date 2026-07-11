Vzpomínáte na dovolené za socialismu? Otestujte si, co víte o cestách k Jadranu i na Balaton

Trabant naložený až po střechu, řízky v alobalu, dlouhé kolony na hranicích nebo koupání v Balatonu. Zavzpomínejte na dovolené za socialismu a zjistěte, kolik toho o tehdejším cestování vlastně víte.
Campaz čelí výhružkám, zpět do Kolumbie se bojí. Případ vzbuzuje děsivou podobnost
Po vyřazení z mistrovství světa čelí kolumbijský záložník Jaminton Campaz nenávisti a výhrůžkám, které směřují i na jeho rodinu. Šestadvacetiletý fotbalista, jenž měl obrovskou šanci v závěru úterního osmifinále proti Švýcarům, se nechce podle médií zatím vrátit domů.
ŽIVĚ Příměří skončilo. S Íránem ale budeme jednat dál, oznámil Trump
Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že Írán chce pokračovat v jednáních a Spojené státy na to přistoupily. Zároveň ale zdůraznil, že příměří s Teheránem skončilo. Šéf Bílého domu to napsal na své sociální síti Truth Social.
Příští mistrovství ve fotbale i s Ruskem? Podle FIFA zákaz jen zvyšuje nenávist
Ruské fotbalové týmy by se po více než třech letech mohly vrátit do mezinárodních soutěží. FIFA bude projednávat možnost zrušení zákazu účasti ruských reprezentací a klubů poté, co Mezinárodní olympijský výbor (MOV) již otevřel cestu k návratu ruských sportovců do mezinárodních soutěží.
ŽIVĚ Ve válce proti Ukrajině padlo na ruské straně nejméně 3589 cizinců
Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutala Moskva proti Ukrajině, padlo nejméně 233 033 vojáků bojujících v ruské armádě. Uvedla to dnes ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. V bojích na ruské straně přitom padlo nejméně 3589 cizinců pocházejících z více než 40 zemí, napsala BBC.
Kuba se ponořila do tmy. „Ostrov svobody“ zasáhl druhý blackout v jednom týdnu
Kubu v pátek postihl v tomto týdnu už druhý celostátní výpadek dodávek elektrické energie, informovaly agentury. Na karibském ostrově se bez elektřiny ocitlo na deset milionů lidí.