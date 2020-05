Přijímání a uvolňování opatření vysvětlí desetibodová škála, zatím se na ní pracuje

Vznikne desetibodová škála, podle které bude možné hodnotit stav epidemie covidu-19 v jednotlivých regionech. V České televizi to v úterý uvedl epidemiolog Rastislav Maďar, který je koordinátorem pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření přijatých proti šíření epidemie.

Škálu připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky a má usnadnit srozumitelnost přijímaných či uvolňovaných opatření vůči veřejnosti. Podrobnosti ministerstvo teprve představí.

Minulý týden zástupci ministerstva zdravotnictví informovali, že pokračování boje s epidemií bude založené zejména na lokálních zásazích. Díky chytré karanténě, která má celý systém dohledávání kontaktů nakažených lidé více propojit a elektronizovat, by mělo být možné odhalit zdroj každého nového ohniska. Podle Maďara by to mělo být možné nejen na úroveň obce, ale třeba i konkrétního provozu.

"Škála bude představená veřejnosti, aby pochopila logiku našeho uvažování. Bude to škála od jedné do deseti a podle toho, kam se bude region nebo i celá ČR dostávat, tak podle toho se aplikují další opatření," vysvětlil Maďar. Podrobnosti podle něj představí Ústav zdravotnických informací a statistiky a ministerstvo v dohledné době.

Zhoršení stavu epidemie, které by se projevilo i zvýšením takzvaného reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu lidí, které nakazí každý nemocný s covidem-19, by podle nedělního vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly mohlo znamenat i odložení poslední vlny zmírňování opatření. Ta je naplánovaná na 25. května a obsahuje mimo jiné otevření restaurací včetně vnitřních prostor nebo nošení roušek venku. Už od Velikonoc je reprodukční číslo menší než jedna.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí po jednání vlády uvedl, že se zvažuje navýšení počtu lidí na jedné akci ze současných 100 na 500. "Naše skupina nenavrhovala číslo 500, ale nižší. Na těch 500 bychom to navýšili někdy v červnu," řekl Maďar. Vláda bude podle něj návrh posuzovat ve čtvrtek.