Vzduchem létá pyl, v lékárnách jsou fronty. Na jehličnany je ale alergický málokdo, říká odborník

před 1 hodinou

Stromy pomalu odkvétají, viditelný pyl by tak měl zmizet. Alergikům se ale neuleví, začínají kvést trávy.

Praha - To, že Česko rozkvetlo a vzduchem létá pyl, poznali i lékárníci. Pacienti si k nim chodí nejen pro tabletky proti alergii, ale ve velkém také pro oční kapky. A fronty se v lékárnách asi hned tak nezkrátí. Stromy už sice odkvétají, ale začíná sezona trav.

Vyšší zájem pacientů zaznamenala například síť lékáren Pilulka. "Mnoho rostlin kvete současně (oproti jiným rokům) a teplé a suché počasí nahrává vyššímu výskytu pylů v ovzduší. Letos se objevují pacienti, kteří alergickými projevy v předchozích letech netrpěli," uvedla vedoucí brněnské pobočky Kateřina Nesejtová. Lidé podle ní hodně nakupují pohotovostní léky, které rychle pomůžou od potíží - oční kapky, nosní spreje, ale i tabletky.

Největší síť lékáren v Česku Dr. Max. zaznamenala násobný meziroční nárůst prodejů. Tabletek na alergii se v jednotlivých dnech uplynulého týdne prodalo až třikrát tolik než ve stejném období loni. U kapek do očí a nosu bylo množství i osminásobné.

Léčiva však zatím u Dr. Maxe nechybí. "Úplně vyprodán je jen produkt naší vlastní značky Dr.Max Levocetirizin," doplnil mluvčí řetězce Michal Petrov.

Aleš Nedopil, spolumajitel čtyř poboček Lékáren U Bílého lva, v posledních dnech pozoruje nárůst pacientů s očními problémy. "Prašnost je v těchto suchých dnech vyšší, takže i nealergici mívají často potíže," říká. Jedny z kapek s názvem Livostin už dokonce došly. Dají se ale nahradit jinými a podle Nedopila by během týdne měly být opět k dispozici.

Žlutý poprašek tento týden překvapil i obyvatele městských center. Uživatelé sociálních sítí za původce označovali řepku. Podle Michala Závackého z webu Proalergiky.cz ale pyl pochází z jehličnanů, které už pomalu odkvétají, a tak by v ulicích mělo brzy být méně žluto.

"Opticky se to zlepší. Lidé, kteří si stěžují, že mají zašpiněné auto, budou klidnější. Ale alergici, kterým pyl vadí zdravotně, rádi nebudou. Zvláště ti, kteří jsou alergičtí na trávy. Těch je většina," říká Závacký.

Dodává, že na jehličnany lidé alergičtí nebývají. Tato pylová zrna jsou příliš velká na to, aby se dostala hluboko do dýchacích cest a vyvolala reakci. Nával v lékárnách proto Závacký přičítá spíš bříze, která už také pomalu přestává kvést.

Nevylučuje ale, že dráždit mohou i pylová zrna jehličnanů. "Je možné, že se lidé nadýchají pylu, zašimrá je v nose, oni to vyhodnotí jako alergii a jdou si do lékárny koupit nějaký prášek," myslí si Závacký a také vyšší zájem o oční kapky považuje v tomto týdnu za pochopitelný. "V prašném prostředí jsou podrážděny spojivky a je potřeba oči vypláchnout, vyčistit, uklidnit. Je možné, že to lidé pociťují a snaží se to řešit," dodává.

Související video: Stačí hodina a můžete znovu čistit. Sledujte rychlost usazování žlutého pylu