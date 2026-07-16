Přeskočit na obsah
Benative
16. 7. Luboš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vzácný přírůstek v olomoucké zoo. Narodil se hrabáč kapský

ČTK

V olomoucké zoologické zahradě se narodilo mládě vzácně chovaného hrabáče kapského. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě prospívá dobře. ČTK to ve čtvrtek sdělila zooložka Eliška Veselá.

Hrabáč kapský
Hrabáč kapskýFoto: ZOO Olomouc
Reklama

Odchov hrabáčů je podle Veselé velmi náročný. V přírodě tráví samice s mládětem den v noře, zatímco v noci odchází za potravou a mládě zůstává samo. V olomoucké zoo proto mládě v noci spí ve vyhřívaném boxu s teplotou kolem 33 stupňů Celsia a přes den jej chovatelé v pravidelných intervalech přikládají k matce na kojení.

„Hrabáčí matka má o mateřské laskavosti trochu jiné představy než většina z nás, navíc je občas dosti nepozorná, neopatrná a s kojením mláděte si nedělá příliš velké starosti. Proto, pokud se chtějí chovatelé v zoologických zahradách vyhnout zbytečným ztrátám, musí mláděti věnovat velkou péči,“ podotkla Veselá.

Související

Olomoucká zoo chová hrabáče kapské od roku 2017. První mládě se zde narodilo v březnu 2020 a dosud se zahradě podařilo odchovat tři mláďata. Hrabáč kapský patří mezi vzácně chované druhy. V Evropě se o něj stará zhruba 25 zoologických zahrad a od začátku letošního roku se podle olomoucké zoo kromě jejich mláděte narodila pouze další tři. V České republice hrabáče kromě Olomouce chovají také zoologické zahrady v Praze, Plzni a Dvoře Králové.

Hrabáč kapský žije v Africe jižně od Sahary a živí se především termity, které vyhrabává silnými drápy a sbírá až 30 centimetrů dlouhým lepkavým jazykem. V zoologických zahradách dostává speciální směs z masa, granulí, vajec, ovoce, obilovin a další potravy, kterou doplňují například mouční červi.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Americký voják v Iráku
Americký voják v Iráku
Americký voják v Iráku

Americká začne vojákům provádět screening na testosteron

Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že příslušníci ozbrojených sil starší 30 let budou nově při pravidelných každoročních lékařských prohlídkách podstupovat měření hladiny testosteronu. Šéf Pentagonu to uvedl ve videoprohlášení na síti X.

Aftermath of a Russian mair attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian mair attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian mair attack in Kharkiv

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, pod palbou byl i Charkov

V ukrajinské metropoli Kyjevě ve čtvrtek krátce po půlnoci zazněla série výbuchů, a to poté, co letectvo vydalo varování o blížících se ruských balistických raketách. Terčem ruských úderů se stal i Charkov, napsala agentura AFP. V západokyjevské Svjatošynské čtvrti byl zasažen sklad a v Darnycké čtvrti na jihovýchodě města dopadly úlomky raket na nebytové budovy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama