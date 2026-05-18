Vzácnou relikvii ukradl věřící muž s jasným plánem. Co ale policie zatím neprozradila?

Mělo jít o protest proti tomu, že církev lebku svaté Zdislavy vystavuje bez těla. Pohřbením relikvie zalité v betonu do řeky jí chtěl dopřát klid. Alespoň tak zatím zní motiv krádeže, která rezonovala celým Českem. Deník Aktuálně.cz shrnuje, co je o případu a pachateli zatím známo. Policie nadále tají některé informace.
„Nechtěl ji prodat, nebylo to na objednávku. Nelíbilo se mu, že je v kostele lebka vystavená odděleně od těla. Chtěl ji pohřbít, aby měla klid,“ uvedl zdroj blízký vyšetřování ohledně motivu krádeže lebky svaté Zdislavy. Motivem tak nebyly peníze.
Krádež se odehrála minulý týden v úterý. Podle policie tehdy pětatřicetiletý muž relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Lebka zde byla vystavená ve skleněné vitríně. Při krádeži byla vzácná lebka lehce poničena. Odpadlo z ní několik úlomků lícních kostí.
Kostel byl ve chvíli krádeže téměř prázdný. Na místě byl pouze kněz, který se chystal na bohoslužbu. I kdyby na místě bylo více lidí, pachatel byl připravený. „Byl tak pevně rozhodnutý to spáchat, že i kdyby tam v té chvíli stála nějaká fyzická osoba, tak ten čin provede. Tak se podle jeho slov modlil k Bohu, aby tam nikdo nebyl,“ uvedl ředitel českolipské policie Petr Rajt. Pachatel je věřící. Policie ale zatím jeho jméno neprozradila. K soudu přijel se zakrytou tváří. Kdo by pachatel mohl být, netuší ani místní.
Muž se po činu pokusil policisty zmást a okamžitě se převlékl. Zamířil pak k vlakovému nádraží. Brzy poté odjel taxíkem až do Mladé Boleslavi, kde jej kriminalisté ale nakonec vypátrali. „Muž se zadržení nebránil, k činu se přiznal, ale odmítal sdělit, kde se lebka nachází. To se od něj dozvěděli až ve čtvrtek vpodvečer. Podezřelý uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu do předmětu, který vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nechceme momentálně specifikovat,“ uvedla policie v pátek. Muž lebku údajně chtěl pohřbít v řece či vodě. Skončit tam měla právě v pátek.
Ještě ve čtvrtek probíhal sedmihodinový výslech pachatele. Podle deníku Blesk museli vyšetřovatelé dát muži záruku ohledně dalšího zacházení s relikvií, aby prozradil, kam ji schoval. O metodách, díky kterým se z pachatele podařilo informace dostat, promluvila i policie. Výslech měl probíhat za nasazení metod, které kriminalisté označili za nestandardní.
„Nebudeme je specifikovat vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení. Ani naše vyšetřovací postupy veřejně nesdělujeme,“ uvedla pro Aktuálně.cz policejní mluvčí Ivana Baláková. Zda zloději policie skutečně poskytla nějaké záruky, komentovat nechtěla s odkazem na to, že v nynější fázi vyšetřování policie zatím informace poskytovat nebude. Podle serveru Novinky, který cituje zdroj blízký vyšetřování, policisté k výslechu přinesli růženec. „Mělo to být něco s Bohem,“ doplnil zdroj.
Muž, který krádež měl spáchat, jednal sám a v minulosti nebyl trestán. Trvalé bydliště má na Českolipsku, ale pobývá v Mladé Boleslavi, kde jej policie zadržela. K místu, kde byla relikvie vystavena, má ale zřejmě vztah. Určitou dobu totiž přebýval v Jablonném v Podještědí, kde bazilika stojí, a měl ji navštěvovat.
Muž však zřejmě není nebezpečný ani se nechystá uprchnout. Soud jej totiž nakonec neposlal do vazby. „Na základě rozhodnutí soudce Okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35letý muž, který v Jablonném v Podještědí odcizil lebku svaté Zdislavy, propuštěn ze zadržení. Jeho trestní stíhání bude probíhat na svobodě,“ uvedla policie. Muži za krádež hrozí až osm let vězení. Obviněný je také z výtržnictví a poškozování cizí věci. Policie bude taktéž s pomocí znalce zkoumat duševní stav obviněného.
Skrz svého obhájce pak muž vzkázal, že lituje toho, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Jako hlavní motiv pak zopakoval, že nesouhlasil zejména s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.
Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty se nakonec z betonu restaurátorům podařilo vyjmout bez poškození. „Skvělá zpráva! Lebku sv. Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je naštěstí zachovalá. Nyní ji čekají další restaurátorské práce, které mají zajistit její stoprocentní ochranu a ošetření,“ uvedla policie. Lebka by se tak do baziliky mohla vrátit už do Zdislavské pouti, která probíhá na konci května. Relikvie by zde podle vyjádření církevních představitelů už měla být lépe chráněná.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
