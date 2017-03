Vzácnou bankovku nejspíš ukradl muzejník, policisté ji po letech vypátrali díky internetové aukci

před 41 minutami

Policisté po několika letech vypátrali odcizenou vzácnou bankovku z první republiky. "Státovka" pětitisícové hodnoty se objevila v internetové aukci. Její cena je v řádech milionů korun, byla totiž v oběhu pouze 20 měsíců a v celé republice takových existuje pouze 36 kusů. Z Vlastivědného muzea v Olomouci ji pravděpodobně ukradl jeden z pracovníků, s tím, aby se dostala na trh mu zřejmě pomáhalo několik dalších osob.

Olomouc - Olomoučtí policisté zajistili vzácnou československou pětitisícikorunu z roku 1919, takzvanou státovku. Minulý týden se objevila na jednom z aukčních internetových portálů a její dražba končila na téměř dvou milionech korun. Jde s největší pravděpodobností o bankovku, která byla před několika lety odcizena z Vlastivědného muzea v Olomouci. V případu dosud nebyl nikdo obviněn, řekl novinářům šéf olomoucké policie Jiří Musil. Její cenu odborníci odhadují v řádu milionů korun.

"Společně s kriminalisty, kteří se zabývají informační kriminalitou, se nám podařilo objasnit odcizení takzvané státovky. Podnět jsme dostali z Vlastivědného muzea, že by se mohlo jednat o jejich bankovku. Byla nabízena na internetovém portálu. Bankovku jsme zajistili. Domníváme se, že je to ona, ale čekáme na znalecký posudek," uvedl Musil.

Vyvolávací cena bankovky byla podle policistů na portálu na 220 000 korunách, dražba končila na částce kolem 1,8 milionu korun. Ve chvíli, kdy se policisté o aukci na portálu dozvěděli, do samotné aukce nezasahovali. "Nevstupovali jsme do toho, skutečně jsme to nechali běžet. Šli jsme po tom pachateli. Ten, kdo to na portálu nabízel, nebyl přímo pachatelem zcizení," uvedl Musil.

V případu podle policistů dosud nebyl nikdo obviněn, podle kriminalistů se na celém případu nepodílel jen jeden člověk. Pachatel, který zřejmě bankovku odcizil, pracoval v době krádeže v okruhu Vlastivědného muzea, doplnil Musil. "Na tom, aby se bankovka mohla dostat do distribuce, se zřejmě podílelo více osob," řekl vedoucí olomouckého územního odboru. I kvůli vyšetřování nechce k podezřelému sdělit bližší informace.

Jen třicet šest kusů

Podle Filipa Hradila z Vlastivědného muzea v Olomouci jde o státovku, kterou vydala vláda v roce 1919 s nominální hodnotou 5000 korun. "Je zajímavá tím, že byla v oběhu 20 měsíců, od 7. srpna 1919 do 15. dubna 1921. Právě ta krátká doba oběhu stojí za tím, že mnoho bankovek, které se musely naráz vyměnit a nebyly dlouho v oběhu, je poměrně málo. Dnes evidujeme ve veřejných a soukromých sbírkách asi 36 pravých kusů této státovky," řekl novinářům Hradil.

Tyto bankovky měly podle odborníka málo ochranných prvků a znaků a velice snadno se padělaly. "I u této pětitisícikoruny máme řadu známých padělků, které se hned vyrojily," řekl Hradil. Nejvyšší nominální bankovky byly podle něj vyráběny v zahraničí, tato byla tištěna ve Vídni a autory výtvarného pojetí byli vídeňští umělci. Hodnotu vzácné československé bankovky nedokázal Hradil odhadnout, podle něj záleží i na poptávce na trhu. Podle něj se cena pohybuje v řádu milionů korun.

autor: ČTK