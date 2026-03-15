Výzkum: Polovina Čechů věří, že malé množství alkoholu je zdraví prospěšné

Zhruba polovina Čechů věří, že pití malého množství alkoholu je zdraví prospěšné. Takové množství umí většina i konkrétněji určit, nejčastěji jako několik skleniček vína nebo piva.
Vyplývá to z výzkumu sociologů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výzkum se zaměřil na rozšířenost mýtů o alkoholu i zkušenosti s omezováním jeho konzumace.
Zúčastnilo se 1022 respondentů starších 18 let, kteří v posledních 18 měsících před sběrem dat někdy konzumovali alkohol. Sběr dat zajistila v období od 24. dubna do 2. května 2025 společnost NMS Market Research.
„Přestože si značná část populace uvědomuje jeho rizika, přetrvávají mnohé mýty a zkreslené představy, které mohou oslabovat schopnost tato rizika adekvátně vnímat. Nejrozšířenější jsou například představy o ,zdraví prospěšné skleničce´ nebo o vlivu alkoholu na tělesnou teplotu,“ uvádí výzkum.
Třetina rodičů dětí do pěti let si myslí, že malé množství alkoholu v těhotenství není nebezpečné ani pro matku, ani pro dítě. Lidé ve věku 25 až 44 let mají podle výzkumníků častěji volnější pohled na pití alkoholu během těhotenství, bez ohledu na to, zda mají menší děti.
Asi dvě pětiny dotázaných věří, že malé množství alkoholu pomáhá předcházet srdečním onemocněním. Více než 60 procent věří tomu, že alkohol zvyšuje tělesnou teplotu, zhruba čtvrtina tomu, že alkohol zlepšuje kvalitu spánku.
Vysoká spotřeba alkoholu v Česku podle lékařů přispívá k vyššímu výskytu a nárůstu onemocnění. Spojují ho například vyšším rizikem vzniku většiny druhů rakoviny, obezity, vysokého krevního tlaku nebo nemocí jater.
Asi tři čtvrtiny Čechů už někdy zkoušely omezit pití alkoholu. Téměř třetina někdy zkusila omezit konzumaci stanovením maximálního množství alkoholu, které vypije při jedné příležitosti. Nejčastěji jsou touto hranicí dvě sklenice.
Úspěšnost svého omezování alkoholu hodnotí respondenti převážně pozitivně. Asi 70 procent uvedlo, že se jim daří udržovat svou spotřebu alkoholu na přiměřené úrovni, a to dlouhodobě nebo alespoň po většinu času.
Jednou z metod omezování konzumace alkoholu je krátkodobá abstinence, se kterou má zkušenost více než polovina dotázaných. Zhruba třetina krátkodobě abstinuje pravidelně, alespoň jednou ročně. Lidé často volí dobu jednoho měsíce. Ti, kteří krátkodobou abstinenci nikdy nezkusili a ani ji zkusit neplánují, často jako důvod uvádějí, že je jejich konzumace příliš nízká na to, aby to považovali za potřebné.
Česko patří podle zprávy o alkoholu za rok 2024 vydávané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti dlouhodobě mezi země s nejvyšší konzumací alkoholu na světě. Ročně Češi vypijí 160 litrů alkoholických nápojů na osobu. Ze zprávy vyplývá, že rizikově konzumuje alkohol 15 až 18 procent české populace starší 15 let, což je odhadem 1,3 až 1,6 milionu osob.
Filmové ceny budou o japonské kuchyni, hosty čeká sushi i čokoládoví Oskaři
Japonská kuchyně bude hrát na letošním udílení filmových cen Oscar hlavní roli. Slavný šéfkuchař a majitel restaurace Wolfgang Puck tuto kuchyni představí na party po skončení 98. ročníku, kde připraví pohoštění pro více než 1500 předních osobností filmového průmyslu. Napsala to agentura Kjódó. Udílení cen začne v Los Angeles v noci z neděle na pondělí SEČ.
Paralympijská jízda Bubeníčkové pokračuje, má už čtvrtou medaili
Simona Bubeníčková obsadila na paralympijských hrách druhé místo v běhu na lyžích na 20 km volnou technikou a vybojovala v Itálii čtvrtou medaili a třetí stříbrnou
Král králů. Slovinský kanonýr překonal rekord Kings, pochválila ho i překonaná legenda
Slovinský kapitán Los Angeles Kings Anže Kopitar přepsal klubovou historii. Překonal rekord Marcela Dionnea a vysloužil si uznání kanadské legendy NHL.
Návrat po olympiádě nebyl ideální, Adamczyková v malém finále upadla
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková ve svém prvním závodě po stříbru na olympijských hrách skončila na Světovém poháru v Montafonu osmá. V malém finále dojela po pádu poslední. Vyhráli Švýcarka Sina Siegenthalerová a Rakušan Jakob Dusek.
Totální kolaps McLarenu. Norris ani Piastri v Číně ani neodstartovali
Za velké zklamání označili jezdci McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri dnešní situaci ve Velké ceně Číny formule 1, do níž kvůli technickým potížím s motorem ani neodstartovali.