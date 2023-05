Ostatní budou vymírat, v Česku bude lidí víc a víc. Díky migraci, říká předpověď

Lze podle něj počítat s tím, že do Česka budou dále proudit lidé ze zemí, se kterými má společnou komunistickou historii - tedy Ukrajinci, Slováci, ale i Vietnamci.

Ke stávajícím národnostem přibudou i nové. "Domnívám se, že to bude souviset s regionálním přelidněním v Africe nebo také v Indii, Pákistánu nebo Bangladéši. Rozmanitost a pestrost imigrace bude daleko větší, než je to dnes," míní demograf Kučera. Vědci hovoří také o tom, že do roku 2050 by mohly asi 216 milionů lidí z jejich domovů vyhnat dopady klimatické změny.

Společnost se promění také z hlediska věku. Prodlužuje se naděje dožití, zároveň lze očekávat velké výkyvy v dobách, kdy budou do důchodu odcházet silné ročníky. Zhruba za patnáct let toto bude případ takzvaných Husákových dětí, v roce 2043 se tak dostane podíl lidí nad 65 let v populaci nad jednu čtvrtinu. A kolem této hodnoty by se měl držet i po zbytek století, míní prognóza.