před 48 minutami

Výuka informatiky ve školách by se měla v příštích letech výrazně proměnit. Pomoci s tím mají nové učebnice, které pracují s robotickými hračkami a seznamují děti se světem programování. Výukové materiály bude dva roky testovat sedmdesát škol v Česku a potom se ministerstvo rozhodne, jestli je rozšíří do škol po celé republice. Vzdělávání v oblasti informatiky a technologií by mělo začínat už v útlém věku. Koncept počítá s tím, že už ve školce se děti seznámí s roboty prostřednictvím včeličky Bee-bot, na prvním stupni pokračují s robotickou stavebnicí a na druhém už skládají legoboty a používají je k měření v hodinách fyziky nebo chemie.