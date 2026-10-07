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Výtka paní Pavlové je úplně mimo. První dáma to tvrdě schytala za volby od exministryně

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Dosti krkolomné úterní prohlášení, jímž se první dáma chtěla postavit za Petra Pavla, který zřejmě kvůli dovolené nedorazí k volbám, vyvolalo řadu reakcí. Jedna z nejostřejších přišla překvapivě z řad současné opozice. Ta obvykle stojí na stejné straně jako prezident. „Její argumentace by měla odpovídat tomu, jak komunální volby skutečně fungují,“ obula se do Evy Pavlové bývalá ministryně.

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„Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky,“ napsala první dáma.Foto: Václav Vašků, Economia
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V minulých komunálních volbách v roce získala 71 hlasů a na kandidátce SNK Černouček 2022 se probojovala do tamějšího zastupitelstva. Právě v obci v litoměřickém okrese mají Eva Pavlová i její manžel a prezident Petr Pavel trvalé bydliště.

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První dáma letos místo konšelky v Černoučku obhajovat nebude a navíc se – pravděpodobně stejně jako český prezident – komunálních voleb možná ani nezúčastní. Petr Pavel dal totiž přednost dovolené, v minulých dnech se na sítích objevil na fotkách z automobilové vytrvalostní soutěže Rallye du Maroc.

Už několik dnů za to Pavel schytává velkou kritiku, která se dá shrnout tak, že není vhodné, aby prezident upřednostnil svou dovolenou a koníčky před volbami.

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Jindy k politice mlčící Eva Pavlová se v úterý večer za svého manžela postavila. Na Instagramu oznámila, že prezident k urně v Černoučku zřejmě nedorazí i proto, že mu k tomu stát nedal jinou možnost. „Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky,“ napsala první dáma a rovnou se pustila i do komentování české legislativy.

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„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ cupovala zákon, který mimochodem v roce 2024 jako prezident podepsal sám její manžel Petr Pavel.

„Sama vstoupila do politické debaty“

Premiér Andrej Babiš (ANO) oficiálně k prezidentově neúčasti u voleb mlčí. V úterý na mítinku v Brně potvrdil, že na něj v danou chvíli útočit nemíní. „Pan prezident byl zvolený většinou voličů a my ho komentovat nebudeme.“ Tak Babiš reagoval na dotaz veřejnosti.

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Jinou strategii ovšem zvolila Jana Černochová (ODS), dlouholetá pražská komunální politička a bývalá ministryně obrany. Ve svém příspěvku na Facebooku se ve středu dopoledne do Evy Pavlové poměrně ostře pustila.

Ministryně obrany Jana Černochová
„Na veřejná vyjádření prvních dam zpravidla nereaguji. Nejsou volenými političkami a jejich role je jiná. Eva Pavlová ale tentokrát sama vstoupila do politické debaty,“ napsala Černochová, nynější předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost.Foto: HN - Lukáš Bíba

„Na veřejná vyjádření prvních dam zpravidla nereaguji. Nejsou volenými političkami a jejich role je jiná. Eva Pavlová ale tentokrát sama vstoupila do politické debaty a vytkla nám, politikům, že jsme lidem opět nevytvořili podmínky, aby mohli volit flexibilněji,“ napsala Černochová, nynější předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost.

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Připomněla, že na začátku roku 2024 se neměnil jen běžný zákon, ale rovnou Ústava ČR. Pevný termín komunálních voleb stanovený na první říjnový víkend byl totiž zanesen i do tohoto dokumentu zásadního pro fungování České republiky.

„Výtka paní Pavlové míří úplně mimo“

„V komunálních volbách nelze hlasovat na voličský průkaz. Volíme zastupitelstvo konkrétní obce, ke které je naše volební právo vázáno. Možnost odvolit kandidáty své obce odkudkoli by tedy vyžadovala zásadní změnu systému, ne jen lepší organizaci voleb,“ vysvětluje Černochová, proč dle ní není možné do radnic vybírat své zástupce na dálku.

„V komunální politice se pohybuji dlouho a tyto volby považuji za mimořádně důležité. Proto mě mrzí, že si na ně prezident republiky letos neudělal čas,“ obrací se Černochová na Petra Pavla.

A na závěr ještě pražská politička jeho manželku upozorní: „Chápu, že se ho jeho žena může chtít lidsky zastat, ale pokud sama dobrovolně vstoupí do politické debaty a kritizuje politiky, její argumentace by měla odpovídat tomu, jak komunální volby skutečně fungují. Bohužel, v tomto případě, výtka paní Pavlové míří úplně mimo.“

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