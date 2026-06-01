Vystrčil vrátil Číně drsný úder. „Sami rozhodneme, s kým se přátelit,“ vzkázal

„Sami se rozhodneme, s kým se budeme přátelit, ne Čína,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) během své druhé návštěvy Tchaj-wanu. Reagoval na ostré prohlášení čínského velvyslanectví v Praze, které ho kritizovalo za „vměšování se do vnitřních záležitostí“. „Je nám líto, že cesta byla předmětem tlaku z jiných zemí,“ dodal posléze také šéf tchajwanského Legislativního dvora Chan Kchuo-jü.
Poté, co Vystrčil odletěl komerční linkou na Tchaj-wan, vydalo čínské velvyslanectví v Praze ostré prohlášení na svých webových stránkách.
„Předseda Senátu Parlamentu České republiky Vystrčil nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění. Naléhavě vyzýváme českou stranu, aby důsledně dodržovala princip jedné Číny, okamžitě přijala účinná opatření k odstranění neblahých dopadů tohoto chybného jednání a svými konkrétními kroky chránila celkový rámec rozvoje čínsko-českých vztahů,“ vzkázala ambasáda. Více jsme o tom psali zde.
Předseda Senátu se ale vůči kritice Pekingu ohradil a vzkázal, že nepřijímá příkazy od jiných zemí. „My si sami rozhodneme, s kým se budeme přátelit a s kým ne,“ řekl prostřednictvím tlumočníka na tiskové konferenci po jednání s představiteli tchajwanského parlamentu, jehož šéfa Kchuo-jüa pozval na oplátku do Prahy.
„Není to problém ČR“
Vystrčil v Tchaj-peji dodal, že se Česko řídí vlastní politikou jedné Číny, nikoliv principem jedné Číny. Podle něj je parlamentní diplomacie důležitou součástí zahraniční politiky, tudíž ve výměně názorů mezi Senátem a tchajwanskými orgány nevidí problém.
„Spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem je vzájemně prospěšná a slouží zájmům obou stran,“ argumentoval šéf českého Senátu s tím, že drtivá většina senátorů byla pro posílení vazeb s tchajwanskou protistranou.
Aktuálně.cz na Tchaj-wanu
Pracovní cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila pokrývá redaktor Aktuálně.cz Viet Tran přímo na Tchaj-wanu, kam přiletěl s několikadenním předstihem. Součástí série článků budou i rozhovory s obyvateli Tchaj-peje i hledání českých stop na ostrově.
„Z tohoto pohledu nic nebrání tomu, aby předseda českého Senátu jel na Tchaj-wan navštívit předsedu Legislativního dvora. Že se to nelíbí politice jedné Číny, kterou zastává například Peking, to není problém České republiky,“ nechal se slyšet za přítomnosti místních médií.
Tchajwanci vyjádřili lítost nad „tlaky“
Předseda Legislativního dvora posléze v návaznosti na dotaz dodal, že si je vědom diplomatických nepříjemností i sporů mezi Senátem a českou vládou.
„Chtěl bych vyjádřit panu předsedovi Vystrčilovi a celé delegaci politování nad tím, že cesta byla předmětem nějakého tlaku z jiných zemí. Je nám to líto, uvědomujeme si naši složitou mezinárodní situaci,“ sdělil před novináři.
Připomněl, že v současnosti Tchaj-wan udržuje diplomatické styky s 12 zeměmi. Zároveň ocenil Českou republiku, s níž sice „nemá oficiální vztahy“, přesto ale obě strany spolu čile spolupracují. To ostrovu otevírá další možnosti, jak se podílet na mezinárodních záležitostech.
„Jako předseda Legislativního dvora bych chtěl říct, že toto úsilí – neustále zapojovat Tchaj-wan do mezinárodních institucí a do mezinárodního světa – vůbec neupadá. Nenecháme se nikým odradit a budeme v tom nadále pokračovat,“ poznamenal k závěru tiskové konference Kchuo-jü.
