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Vystrčil v Senátu ocenil sedmnáct osobností. Medaili si odnesl Pastrňák nebo ekonom Švejnar

ČTK
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Ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák a Jakub Voráček, záchranářka a zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová patří mezi osobnosti, které dnes dostaly stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

Předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil (ODS)
Předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil (ODS)Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz
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Udělovány jsou o svatováclavském svátku těm, kteří vynikli ve svém oboru nebo přispěli k dobré pověsti Česka v zahraničí. Vystrčil letos ocenil 17 osobností, vybíral z více než sta nominací.

Oceněným podle předsedy horní komory záleží na tom, co se děje, jsou inspirací, jsou ochotni přinášet oběti a překonávat strach. Svátek sv. Václava, Den české státnosti je tak vhodnou příležitostí k ocenění.

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„Považuji za symbolické, že právě v tento den mám možnost udělit medaili vám, osobnostem, které jsou solí naší země, které jsou solí našeho českého státu. Vážení spoluobčané, přeji nám všem, abychom v naší zemi vždy měli soli dostatek, abychom již nikdy nemuseli žít nemastně, neslaně a normalizovaně,“ řekl v projevu Vystrčil.

Medaili získali Kamila Bendová a její zesnulý manžel Václav Benda jako ocenění jejich boje za svobodu, lidskou důstojnost a občanskou odpovědnost. Společnou medaili obdrželi také Darja Stomatová a Ján Schürger z České televize, kteří přinášejí reportáže z Ukrajiny bojující s ruskou agresí.

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Voráček s Pastrňákem dostali společně medaili zejména za jejich působení ve prospěch Voráčkovy nadace na podporu lidí s roztroušenou sklerózou, podle zdůvodnění „za góly a přihrávky, které pomáhají“.

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Oba hokejisté za každý svůj kanadský bod v hokejové NHL Voráčkově nadaci věnují peníze. „Snad se nám povede postavit i nějaké to centrum v nejbližší době,“ řekl Voráček, který si ocenění převzal osobně, Pastrňáka zastoupil agent.

Oceněni byli rovněž odborník na problematiku dluhů a exekucí Radek Hábl, který se dlouhodobě věnuje systémovému boji proti předlužení, nebo pěstounka Ivana Součková za úsilí, aby děti se zdravotním znevýhodněním mohly vyrůstat v rodinném prostředí namísto ústavní péče.

K laureátům patřili také divadelní režisér Dušan Pařízek, inovátor, ochránce přírody a zakladatel firmy Semix z Otic u Opavy Kamil Lisal, ředitelka organizace Díky, že můžem Bára Stárek, která se podílí na akcích k výročí pádu komunismu v listopadu 1989 na Národní třídě v Praze.

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Mezi dalšími byla i zakladatelka Police Symphony Orchestra z Královéhradecka Petra Soukupová, za filantropii zakladatel společnosti Eurowag Martin Vohánka a olomoucká sociální pracovnice a ambasadorka onkologických pacientů Věra Zukalová.

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Kromě nyní oceněných už letos v květnu dostal medaili loňský nositel Nobelovy ceny za ekonomii Philipp Aghion, který měl v Senátu přednášku o inovacích, hospodářském růstu a pozici Evropy v globální konkurenci. Dostal ji za podporu dialogu mezi vědci a politiky.

Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předávalo poprvé v roce 2012. Tehdy mezi laureáty patřili například zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský a atletka Jarmila Kratochvílová.

Loni mezi 20 oceněnými osobnostmi byli kněz Ladislav Heryán, válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo zakladatel programu Jeden svět na školách Karel Strachota.

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