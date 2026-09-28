Vystrčil v Senátu ocenil sedmnáct osobností. Medaili si odnesl Pastrňák nebo ekonom Švejnar

Ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák a Jakub Voráček, záchranářka a zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová patří mezi osobnosti, které dnes dostaly stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).
Udělovány jsou o svatováclavském svátku těm, kteří vynikli ve svém oboru nebo přispěli k dobré pověsti Česka v zahraničí. Vystrčil letos ocenil 17 osobností, vybíral z více než sta nominací.
Oceněným podle předsedy horní komory záleží na tom, co se děje, jsou inspirací, jsou ochotni přinášet oběti a překonávat strach. Svátek sv. Václava, Den české státnosti je tak vhodnou příležitostí k ocenění.
„Považuji za symbolické, že právě v tento den mám možnost udělit medaili vám, osobnostem, které jsou solí naší země, které jsou solí našeho českého státu. Vážení spoluobčané, přeji nám všem, abychom v naší zemi vždy měli soli dostatek, abychom již nikdy nemuseli žít nemastně, neslaně a normalizovaně,“ řekl v projevu Vystrčil.
Medaili získali Kamila Bendová a její zesnulý manžel Václav Benda jako ocenění jejich boje za svobodu, lidskou důstojnost a občanskou odpovědnost. Společnou medaili obdrželi také Darja Stomatová a Ján Schürger z České televize, kteří přinášejí reportáže z Ukrajiny bojující s ruskou agresí.
Voráček s Pastrňákem dostali společně medaili zejména za jejich působení ve prospěch Voráčkovy nadace na podporu lidí s roztroušenou sklerózou, podle zdůvodnění „za góly a přihrávky, které pomáhají“.
Oba hokejisté za každý svůj kanadský bod v hokejové NHL Voráčkově nadaci věnují peníze. „Snad se nám povede postavit i nějaké to centrum v nejbližší době,“ řekl Voráček, který si ocenění převzal osobně, Pastrňáka zastoupil agent.
Oceněni byli rovněž odborník na problematiku dluhů a exekucí Radek Hábl, který se dlouhodobě věnuje systémovému boji proti předlužení, nebo pěstounka Ivana Součková za úsilí, aby děti se zdravotním znevýhodněním mohly vyrůstat v rodinném prostředí namísto ústavní péče.
K laureátům patřili také divadelní režisér Dušan Pařízek, inovátor, ochránce přírody a zakladatel firmy Semix z Otic u Opavy Kamil Lisal, ředitelka organizace Díky, že můžem Bára Stárek, která se podílí na akcích k výročí pádu komunismu v listopadu 1989 na Národní třídě v Praze.
Mezi dalšími byla i zakladatelka Police Symphony Orchestra z Královéhradecka Petra Soukupová, za filantropii zakladatel společnosti Eurowag Martin Vohánka a olomoucká sociální pracovnice a ambasadorka onkologických pacientů Věra Zukalová.
Kromě nyní oceněných už letos v květnu dostal medaili loňský nositel Nobelovy ceny za ekonomii Philipp Aghion, který měl v Senátu přednášku o inovacích, hospodářském růstu a pozici Evropy v globální konkurenci. Dostal ji za podporu dialogu mezi vědci a politiky.
Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předávalo poprvé v roce 2012. Tehdy mezi laureáty patřili například zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský a atletka Jarmila Kratochvílová.
Loni mezi 20 oceněnými osobnostmi byli kněz Ladislav Heryán, válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo zakladatel programu Jeden svět na školách Karel Strachota.
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