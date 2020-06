Vystrčil pojede 30. srpna na Tchaj-wan, tvrdí Česká televize. Sám to zatím nepotvrdil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se podle České televize rozhodl absolvovat cestu na Tchaj-wan. V souvislosti s odletem hovoří zdroje televize o 30. srpnu.

Vystrčil v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce odmítl cestu či její termín potvrdit, odkázal při tom na svou úterní tiskovou konferenci. Pokud však vyrazí, počítá s tím, že se cesty zúčastní podnikatelská delegace.

Vystrčil v pátek uvedl, že už se rozhodl ohledně cesty na Tchaj-wan, před kterou varovala Čína jeho předchůdce Jaroslava Kuberu (ODS) a kterou kritizují někteří politici.

V neděli nechtěl potvrdit, že by měl odletět 30. srpna. "Já slíbil, že to všem řeknu 9. června. Kdybych to nyní řekl, tak bych popřel tohle slovo," řekl Vystrčil.