Vystrčil: Opozice by měla mít vlastního kandidáta na prezidenta, koalice chce Pavla oslabit

Strany současné opozice by měly podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) postavit vlastní adepty do prezidentské volby a prezidenta Petra Pavla podpořit v případě jeho opětovné kandidatury až ve finále proti zástupci vládního tábora.
Vystrčil to v neděli uvedl v pořadu Poledne s Moravcem. Podle předsedy Senátu se současná koalice snaží prezidenta Pavla maximálně oslabit ve prospěch budoucího vládního adepta na funkci hlavy státu. Prezidentské volby budou na začátku roku 2028.
„Myslím, že bychom měli být schopni postavit kandidáta minimálně jako třeba několik demokratických stran společně a že bychom se na nějakém kandidátovi mohli shodnout,“ uvedl v neděli Vystrčil. Podle něj by Pavel, který je některými politiky koalice označován jako lídr opozice, měl mít i opozičního protikandidáta.
Pokud by se ale do druhého kola dostal Pavel s kandidátem vládní koalice, Vystrčil by podpořil Pavla. Se svou prezidentskou kandidaturou nepočítá.
Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce ale rozhodnout až příští rok.
Boj současné koalice ANO, SPD a Motoristů s prezidentem Pavlem dal Vystrčil do souvislosti se snahou co nejvíce oslabit současnou hlavu státu před prezidentskou volbou, vylíčit ho jako nepřítele vlády a připravit ho tak předem o hlasy voličů vládních uskupení. Označil to za projev politikaření premiéra Andreje Babiše (ANO).
„Andrej Babiš vnímá Petra Pavla jako dneska nejsilnějšího kandidáta na budoucího prezidenta a dělá všechno pro to, aby ho oslabil. Útočí na lidi, kteří ho ohrožují, kteří mu berou autoritu,“ uvedl Vystrčil. Nemyslí si, že by Babiš měl už rozmyšleno, koho proti současné hlavě státu v prezidentské volbě postaví.
Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, ve druhém kole porazil Babiše. Pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.
Babiš začátkem července vyloučil, že by příště proti Pavlovi kandidoval. Letos v lednu na volebním sněmu ANO řekl, že debata o možném společném nominantovi do prezidentské volby by měla začít na začátku příštího roku.
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