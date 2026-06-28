Vystrčil: Česko by se mělo v Ankaře prezentovat v maximálně možné silné sestavě

Česká republika by se měla na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře prezentovat v maximálně možné silné sestavě, pokud tam poletí prezident Petr Pavel a bude mít odpovídající roli, bude to naplněno, soudí o sporu mezi vládou a Hradem o účast na summitu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).
Před odletem na zasedání parlamentních lídrů států aliance v Istanbulu novinářům také řekl, že nejdůležitějším cílem pro Česko je vystupovat jako silný spojenec NATO.
Vystrčil považuje spor za vnitropolitické téma, pokud v Ankaře zazní, tak jen v neformálních rozhovorech, míní. Dvoudenní zasedání v Istanbulu předchází vrcholnému jednání spojenců, které se odehraje 7. a 8. července.
Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). „Předpokládám, že budeme společně prosazovat základní směry obsažené v programovém prohlášení vlády, tedy že Česko je a bude nadále pevnou součástí NATO,“ uvedl.
Ve svém vystoupení chce zdůraznit, že Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svoji obranu, aby byl posílen evropský pilíř NATO. Aby tento kontinent udržel celý svět v bezpečí, je podle něj nutná jednota všech unijních zemí. Za důležitý má i význam Ukrajiny napadené Ruskem, která brání Evropu.
Okamura v diskusi CNN Prima News potvrdil, že mandát vlády obsahuje slib, že se bude vláda snažit naplnit v letošním roce závazek dvou procent výdajů hrubého domácího produktu na výdaje do obrany. Zopakoval, že předchozí vláda ho nesplnila ani loni.
Hlavní debata se podle něj ale povede o tom, že většina zemí NATO má problém dodržet prudce rostoucí trajektorii požadovaných výdajů. Oba podle Vystrčila budou prezentovat pozici podle podkladů ministerstva zahraničí.
Ve sporu o delegaci do Ankary v týdnu Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě prezidenta delegovat a poskytnout mu servis. Pavel soudí, že v čele delegace je podle protokolu automaticky prezident. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ale trvá na tom, že vedoucím české delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš (ANO).
V debatě televize CNN Prima News také nepřímo potvrdil, že na vrcholné fórum prezident pojede. S definitivním složením delegace chce seznámit nejdřív v pondělí vládu. Kabinet je několik měsíců ve sporu s Hradem kvůli prezidentově požadavku na summit jet. Argumentuje tím, že financování armády, o které na summitu půjde, je v její kompetenci.
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