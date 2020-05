Kus pole za vesnicí ocenil na 35 milionů. Stíhaný znalec řídí stavební odbor v Ústí

Vyvedení více než miliardy korun z Metropolitního spořitelního družstva je jedním z největších případů tunelování v Česku za poslední roky. Deník Aktuálně.cz zjistil, že vedle známých aktérů, odsouzených manažerů, je v kauze ve velkém zapletený i vysoce postavený úředník magistrátu v Ústí nad Labem. Soud už ho dvakrát nepravomocně potrestal vězením, současně čelí dalším devíti obžalobám.

Pětapadesátiletý Vlastimil Hudeček vede stavební odbor ústeckého magistrátu od roku 1997. Více než 10 let se vedle toho věnoval další práci, měl znaleckou praxi. Oceňoval nemovitosti. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, právě nepravdivé posudky ho přivedly ke dvěma nepravomocným rozsudkům. Dostal trest ve výši šesti let vězení. Jeho posudky přispěly k tomu, že Metropolitní spořitelní družstvo přišlo o desítky milionů korun.

"Soud nemá pochyb o tom, že obžalovaný vědomě a účelově mnohonásobně nadhodnotil cenu nemovitostí," stojí v rozsudku Městského soudu v Praze, jejž má Aktuálně.cz dispozici. Soud k tomuto závěru dospěl nejen na základě důkazů, ale i s ohledem na to, že Hudeček je "osoba v tomto oboru vysoce erudovaná, neboť po mnoho let vykonával znaleckou činnost v tomto oboru a specializaci a pracoval v postavení vedoucího stavebního úřadu."

Související Tři manažery vytunelovaného Metropolitního družstva poslal soud na roky do vězení

Základ obou Hudečkových kauz je stejný. Pokaždé ho podnikatel požádal o vyhotovení znaleckého posudku, jenž by ocenil jeho nemovitosti. Sloužit měly jako zástava proti úvěru, který chtěli získat od Metropolitního spořitelního družstva. V jednom případě šlo o úvěr ve výši 22,4 milionů, druhý podnikatel chtěl půjčky dvě: 24 milionu a 28 milionů. Hudeček nemovitosti ocenil, jak chtěli podnikatelé. Jejich hodnota přitom byla mnohonásobně nižší.

Podnikatel Tomáš Ch. měl pozemky u Libouchce poblíž Ústí nad Labem a u Vlašimi ve středních Čechách, Viktor Ch. vlastnil parcely v obci Velké Chvojno na Ústecku. Hudečkovi oba řekli, že podle chystaných změn územního plánu se z nich stanou stavební parcely. Úředník je podle toho ocenil. Jenže žádné změny využití pozemků obce nechystaly. Převážné šlo o zemědělskou půdu, stavební parcely se z nich nikdy stát neměly.

122násobné nadhodnocení pozemků

"Vycházel účelově a nekriticky z informace od objednatele posudku, že změna územně plánovací dokumentace je ve fázi zpracování, a nezajistil si žádné podklady k ověření tohoto tvrzení, (…), nezkoumal skutečnou využitelnost pozemků ve spolupráci s obecním úřadem, a obvyklou cenu stanovil částkou 35 075 800 Kč, když hodnota nemovitostí činila 286 000 Kč, tedy obvyklou cenu nemovitostí nadhodnotil 122x," stojí k Hudečkovi v druhém rozsudku, který Aktuálně.cz získalo.

Jinými slovy šel podnikatelům na ruku, aniž by jako znalec postupoval podle zákona. Vedení Metropolitního spořitelního družstva oběma žadatelům úvěry na základě Hudečkových stanovisek schválilo. Za oba případy dostal úředník letos v lednu šest let vězení a pokutu 500 tisíc korun. Rozsudky sice padly dva, jeden zazněl 7. ledna a druhý 24. ledna, ale soud udělil takzvaný souhrnný trest. Hudeček se odvolal.

1,2 miliardy korun a trest pro 19 lidí Kampelička Metropolitního spořitelní družstvo zkrachovala roku 2013, manažeři z ní podle soudu vyvedli 1,2 miliardy korun. Loni v listopadu za to potrestal 19 lidí včetně trojice manažerů Petra Jánského, Daniela Turečka a Jana Zavřela. Podle nepravomocného rozsudku nastavili proces poskytování podnikatelských úvěrů tak, aby hodnocení žadatelů bylo jen formální. K penězům se proto dostávaly tzv. ready-made firmy bez historie. Většina poskytnutých peněz měla skončit v Hongkongu.

Zmíněnému systému odpovídají i kauzy, v nichž je nepravomocně potrestaný a obžalovaný šéf ústeckého stavebního odboru Vlastimil Hudeček. Shoduje se i to, že napsal posudky podnikatelům, jejichž firmy byly ve skutečnosti jen skořápkami bez reálné činnosti.

Městský soud v Praze ho potrestal za nepravdivý znalecký posudek, současně jeho jednání vyhodnotil jako pomoc zločinu úvěrového podvodu. Tomáš CH. i Viktor CH. s penězi naložili jinak, než se ve smlouvě zavázali. Za peníze údajně chtěli kupovat v rámci svého byznysu další nemovitosti, ale ve skutečnosti je poslali na účet firmy Vrchovina - zemědělská obchodní, odkud putovaly dále. Úvěry nikdy nesplatili.

Stejný modus operandi

Zmíněné trestní kauzy nejsou jediné, ze kterých se Hudeček zodpovídá. U Městského soudu v Praze leží na jeho jméno dalších devět obžalob. "Tuto osobu evidujeme jako obžalovanou v jedenácti věcech," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí soudu Markéta Puci. U části z nich jde o čerstvé případy, čtyři obžaloby přijala instance v březnu a dubnu letošního roku. Poslední podal státní zástupce 23. dubna.

Podle informací Aktuálně.cz se všechny Hudečkovy kauzy týkají vyvádění peněz z Metropolitního spořitelního družstva. Podstata jeho možných deliktů je všech případech obdobná. Dostal na stůl žádost o posudek, na jehož základě chtěl podnikatel od družstva úvěr. Hudeček bez ohledu na skutečný stav věci postupoval podle zadání, aby podnikatel na peníze dosáhl. Ostatně plyne to i z jednoho z rozsudků.

Související Za úvěrový podvod si manažer zkrachovalého Metropolitního družstva odsedí pět let

"Byť si je městský soud vědom zásady presumpce neviny, nemohl v této souvislosti přehlédnout, že obžalovaný Hudeček je v současné době trestně stíhán v desítkách případů pro obdobou trestnou činnost, která vykazuje stejný modus operandi, blízkou časovou souvislost, téměř identičnost znaleckých posudků," uvádí verdikt.

Hudečkovy kauzy jsou aktuální. Městský soud v Praze bude v květnu a červnu pokračovat projednávání pěti z nich, kde figuruje jako obžalovaný. Jak své možné delikty šéf ústeckého stavebního odboru vnímá, nechce rozebírat. "Já věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Takže děkuju, na shledanou," řekl redaktorovi Aktuálně.cz a položil telefon.

Znevěrohodňuje to celý odbor

Závažné trestní problémy vysokého úředníka magistrátu nenechávají v klidu opozici v ústeckém zastupitelstvu. Ta dlouhodobě poukazuje na údajně špatné fungování odboru pod Hudečkovým vedením a jeho kauzy podle ní představují další problém. "Podstata jeho obvinění je velmi závažná, navíc pokud se nepravomocným rozsudkem potvrdilo. Zásadně to poškozuje jméno úřadu," řekla Aktuálně.cz lídryně opozičního hnutí PRO! Ústí Karolína Žákovská.

"Měl by zvážit, zda by vzhledem k okolnostem nebylo na místě se funkce vedoucího vzdát," dodala. Že Hudečkovy kauzy mohou zatížit práci jeho odboru, soudí i právník neziskové organizace Transparency International Petr Leyer. "Znevěrohodňuje to celý odbor. Vedlejší činnost znaleckých posudků vykonával v rámci své odbornosti, kterou aplikuje i na magistrátu. Z mého pohledu není vhodné mít ho na takovém významném místě," řekl Aktuálně.cz.

Vedoucího odboru může na základě podnětu od tajemníka odvolat rada města. Nicméně v souvislosti s trestnou činností, která se bezprostředně netýká úřední činnosti, smí rada zbavit úředníka jeho vedoucí funkce jen v případě pravomocného odsouzení. "Úřad ctí presumpci neviny, rozsudek není pravomocný," sdělila Aktuálně.cz mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová a připomněla zmíněnou podmínku uvedenou v zákonu o úřednících.