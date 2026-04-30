Vysoký plat a rozhoduje od stolu. Juchelka se opřel do soudkyně kvůli zabité holčičce

Mimořádně otřesný případ malé Viktorky, kterou zavraždil otec poté, co mu ji soud svěřil do péče, hýbe českou politickou scénou. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) teď tvrdí, že benešovská soudkyně Sandra Kimmelová měla celou věc prošetřit na místě a nerozhodovat od stolu. Do kauzy už se vložil i ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO).
Je to skoro šest týdnů, co podle policie ani ne tříletou Viktorku brutálně zabil její biologický otec. Loni v říjnu přitom soudkyně Okresního soudu v Benešově Sandra Kimmelová rozhodla o tom, že se Viktorka přesune z bezproblémové pěstounské péče ke svým biologickým rodičům.
Podle dostupných informací přitom otec trpěl paranoidní schizofrenií a syndromem závislosti. Měl také omezenou způsobilost a náročné situace řešil pervitinem nebo alkoholem. Před návratem k biologickým rodičům varovala i pěstounka Lucie, která o Viktorku pečovala. Přesto soudkyně nakonec shledala otce způsobilého péče o dvouapůlleté dítě.
Ministr práce poskytl deníku Aktuálně k celé kauze rozhovor už před čtyřmi týdny. Tehdy řekl, že praxe, kdy biologický rodič dostává přednost před potřebami dítěte, musí skončit. Teď už má Juchelka prostudovaný spis a poskytl redakci vyjádření.
„Ty informace, které mám, směřují k tomu, že mohlo dojít k pochybení na celé ose Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), doprovodné organizace, soudní znalec, pěstounky a soudkyně,“ řekl ministr Aktuálně.cz ve středu.
Ze zvukového záznamu soudního jednání, které tento týden zveřejnily Seznam Zprávy, vyplývá, že znalkyně ani lidé z OSPOD u soudu jednoznačně neuváděli, že by otec nebyl péče schopen. Naopak připouštěli, že by to mohl zvládnout.
„Vypadá to, že ti lidé nedotahovali věci do konce, dělali jenom administrativu, včetně té soudkyně. A pak může docházet k těmto případům,“ pokračuje ministr. Soudkyně dokonce, jak rovněž vyplývá ze zvukového záznamu, v odůvodnění prohlásila, že děti se musí vracet biologickým rodičům.
„My prostě potřebujeme, aby se děti navracely, dokonce v současné době moc zákon nechce, aby se děti osvojovaly, i když jsou k tomu důvody. Prostě je potřeba, aby se děti vracely biologickým rodičům, a to i v mnohem horších případech,“ je slyšet v nahrávce.
U soudu přitom jasně zaznělo, že otec stresové situace řeší alkoholem nebo drogami. A že péči o Viktorku nezvládl ani na zkoušku, kterou mu umožnila pěstounka Lucie poté, co projevil o Viktorku zájem s tím, že ji chce získat do své péče.
„Neřešíme tady nějaký majetkový trestný čin nebo že se dva společníci rozhádají, řešíme tříletou holčičku. Měli bychom být velmi obezřetní. Soudkyně bere několikanásobek průměrné mzdy, že tam dá razítko anebo ho tam nedá a že i ona prozkoumá řadu věcí, které prozkoumat má,“ říká Juchelka.
„Není možné v takto závažném případě rozhodnout jen na základě papírů, že dítě půjde do péče adiktologických rodičů. Je tam potřeba mít ten vhled do situace a ten soudce to má dělat,“ zlobí se ministr. „Soudci, kteří toto řeší, by se měli jet podívat na místo a udělat domácí šetření. A přestat si dělat z kolizních opatrovníků OSPODů své asistenty,“ tvrdí Juchelka.
„Budu chtít přesně pojmenovat, kdo, kde a jak pochybil, i kdyby to měla být emotivní záležitost,“ uzavírá ministr práce a sociálních.
Na selhání soudu, kladenské a pražské organizace OSPOD ukazuje i advokátka a senátorka Hana Marvanová, která se kauzou zabývá a zastupuje pěstounku. „Teď se nám dostaly do rukou důkazy, že otec, který holčičku zavraždil, byl poslán do ochranné léčby z důvodů, že byl nebezpečný svému okolí. Bral drogy, měl omezenou svéprávnost, opakovanou trestní minulost včetně nebezpečného vyhrožování a trpěl paranoidní schizofrenií,“ napsala ve čtvrtek ráno na sociální síť Facebook Marvanová.
Deník Aktuálně se snažil získat vyjádření soudkyně. „Vyjádření soudkyně Sandry Kimmelové k vámi zmiňovanému mediálně známému případu, jakož i k jiným případům, aktuálně nelze získat, neboť paní soudkyně je na mateřské dovolené,“ řekl deníku Aktuálně Matěj Urban mluvčí Okresní soud v Benešově.
„Samozřejmě je to tragédie, ale nemyslím si, že by to bylo nějaké selhání systému nebo nějaký trend. Když jsem se podíval do spisu, tak jsem neshledal, že by tam došlo k něčemu nestandardnímu,“ uvedl pro Seznam Zprávy předseda benešovského soudu Pavel Vosmanský pro Seznam Zprávy.
Mluvčí kladenského magistrátu, pod který spadá kladenský OSPOD, tedy ten, který měl jako opatrovník na starosti ochranu malé Viktorky, pak odkázal na mlčenlivost. „Bohužel s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti, která se vztahuje na všechny pracovníky podílející se na výkonu sociálně-právní ochrany dětí, není možné poskytovat žádné bližší informace ke konkrétním okolnostem ani průběhu daného řízení. Tato povinnost vyplývá z právních předpisů České republiky,“ řekl deníku Aktuálně Vít Heral.
„Sotva existuje absurdnější důvod pro odvolávání se na mlčenlivost než v případě mrtvého dítěte, při jehož ochraně stát zjevně selhal,“ napsala na svou sociální síť advokátka Daniela Holá.
Šéf resortu spravedlnosti Jeroným Tejc ve středu zveřejnil prohlášení, v němž uvedl, že zadal odboru dohledu a kárné agendy ministerstva provést důkladný justiční dohled. A připustil podání kárné žaloby. Na podání kárné žaloby přitom tlačil i Juchelkův předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL), který poslal svému resortnímu předchůdci písemnou interpelaci.
„Rozhodnutí soudu je fatální a neomluvitelné,“ řekl Jurečka ve středu deníku Aktuálně.cz. Současný systém ochrany dětí nefunguje dobře. „Dnešní systém nezná prevenci a přicházíme, až když je situace naprosto kritická,“ dodal.
„Nevím, proč chce pan Jurečka honit politické body na takové tragédii,“ poznamenal ještě ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten navíc chce, aby se mimořádně znovu sešla komise pro nepřirozená úmrtí dětí, jež by se podle něj měla kauze dál věnovat.
Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: Lidovci vsadili vše na „spasitele“. Nebo šlo jen o dobře zrežírovaný sjezd?
ŽIVĚ Jak to Putin myslel s tím příměřím? Zelenskyj se na to zeptá Trumpa
Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Donalda Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. V příspěvku na síti X to dnes napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský prezident reagoval na informace o středečním telefonické rozhovoru ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem.
Charlotte Gott slaví 20 let. V den svých narozenin vydává debutový singl In Too Deep
Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte Ella vydala v den svých 20. narozenin, které připadají na 30. dubna, svůj autorský debutový singl In Too Deep. Pod jménem Charlotte Gott na něm spolupracovala s producentem Sachou Skarbekem, který se mimo jiné podílel na hitu Wrecking Ball od americké zpěvačky Miley Cyrus.
Mapa děsivých procesů na českém území. Víme, kolik upálili „čarodějnic“ právě u vás
Hony na čarodějnice prostupovaly celou Evropou téměř čtyři století. Byly při nich upáleny nebo jinou trýznivou smrtí zemřely desítky tisíc lidí. Minimálně pět stovek obětí měly procesy v českých zemích. Neumíraly však pouze ženy, v mnoha případech byli souzeni i muži, ukazují podrobná data.
Soud zamítl čtyři stížnosti, obvinění v kauze útoku na pardubickou zbrojovku zůstanou ve vazbě
Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle aplikace infoSoud krajský soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Ten čtyři obviněné poslal do vazby kvůli obavám z útěku, ovlivňování svědků i pokračování v trestné činnosti.