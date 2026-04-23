Vysokoškolských studentů v Česku přibývá, nastupují silné ročníky

Studentů na veřejných a soukromých vysokých školách v Česku od roku 2019 přibývá, koncem roku 2025 na nich studovalo přes 330 tisíc lidí. Loni jejich počet meziročně stoupl o pět procent.
Zároveň se zvyšuje mezi vysokoškoláky podíl nových studentů, kteří se na vysokou školu v Česku zapsali poprvé. Roste i podíl lidí mladších 25 let v prezenčním studiu. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ).
Mezi lety 2019 a 2025 se počet studentů na vysokých školách v Česku podle statistiků zvýšil o 42 tisíc lidí, tedy asi o 15 procent. „Důvodem je především rostoucí počet studentů poprvé zapsaných do studia na vysoké škole, který se mezi lety 2016 a 2025 zvýšil o 33 procent na 74 tisíc osob,“ uvedla Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
„Důsledkem bylo ve stejném období i zvýšení podílu studentů mladších 25 let ze 66 procent na 74 procent, jakož i nárůst podílu studentů v bakalářských studijních programech z 58 procent na 62 procent," dodává.
Podíl studentů v prezenční formě vzdělávání podle Kašparové stoupl ze 76 procent na 83 procent. Všechny tyto ukazatele podle ní odrážejí aktuální demografický vývoj populace. Na vysoké školy postupně přicházejí silnější ročníky, které končí studium středních škol.
Vyšší zájem o humanitní obory i IT
Nejvýrazněji, tedy o asi pět procent, narostl počet studentů mezi lety 2024 a 2025, uvedli statistici. Studentů zapsaných poprvé na vysokou školu meziročně přibylo o devět procent, jejich počet se zvýšil ve všech skupinách oborů.
Nadprůměrně podle statistiků přibylo studentů ve skupinách oborů společenské vědy, žurnalistika a informační vědy, a to asi o 20 procent. V obchodu, administrativě a právu se počet poprvé zapsaných zvýšil zhruba o 14 procent, v přírodních vědách, matematice a statistice asi o deset procent. Naopak nejmenší nárůst poprvé zapsaných studentů byl v oborech umění a humanitních věd, asi o dvě procenta, a informačních a komunikačních technologií, přibližně o tři procenta.
Na konci minulého roku byl podle statistiků nejvyšší počt studentů zapsaný do oborů obchod, administrativa a právo, šlo zhruba o 66 800 lidí. V oborech zdravotní a sociální služby studovalo asi 45 100 lidí, v technice, výrobě a stavebnictví zhruba 39 800 lidí a ve vzdělávání a výchově asi 39 500 studentů.
Od roku 2001 do roku 2022 mezi studenty soustavně narůstal podíl cizinců, od té doby se udržuje zhruba na 18 procentech. Na konci roku 2025 v Česku studovalo asi 59 tisíc cizinců. Největší podíl mezi nimi, asi 41 procent, tvořili Slováci, 14 procent byli Ukrajinci. Cizinci byli častěji než Češi zapsaní zejména v oborech informačních a komunikačních technologií. Nejmenší zájem měli o obory vzdělávání a výchovy, u Čechů jsou to druhé nejčastěji studované.
Absolventů od roku 2012 až do roku 2022 ubývalo, z 94 tisíc na 59 tisíc, uvedl ČSÚ. V posledních třech letech jejich počet rostl, loni absolvovalo na veřejných a soukromých vysokých školách asi 69 tisíc studentů.
ŽIVĚ Ropovod Družba je v provozu, na Slovensko opět dodává ropu
Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Macron čelí kritice za dosazování spojenců do klíčových státních pozic
Méně než rok před prezidentskými volbami čelí francouzský prezident Emmanuel Macron kritice od opozice a neziskových organizací, že na vysoké pozice ve státní správě dosazuje sobě blízké lidi, píše server Euractiv. Nedávné či chystané změny posilují tvrzení kritiků, že se Macron snaží udržet si vliv i po svém odchodu z Elysejského paláce, uvedl server.
Krok, jak si udobřit Meloniovou. Vykopněte Írán, vezměte Itálii, nabádá Trumpův muž
Zvláštní vyslanec USA Paolo Zampolli požádal FIFA, aby na mistrovství světa ve fotbale nahradila Írán Itálií. Informaci přinesl deník Financial Times s tím, že by tento krok mohl pomoci americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi opět si naklonit přízeň italské premiérky Giorgie Meloniové, se kterou se rozhádal kvůli bezprecedentní kritice papeže Lva XIV.
World Press Photo vyhrál snímek rodiny migrantů rozdělené americkým úřadem
Letošní ročník fotografické soutěže World Press Photo vyhrál snímek plačící rodiny migrantů, kterou rozdělil americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura AFP. Autorkou fotografie je americká fotografka Carol Guzyová z agentury ZUMA a institutu iWitness, která snímek pořídila pro deník Miami Herald.
Průzkum: Osm z deseti Čechů zažívá psychické potíže, pomoc vyhledá jen čtvrtina
Osm z deseti Čechů zažilo nebo zažívá psychické potíže, které je omezují a zasahují do jejich běžného fungování. Odbornou pomoc přitom vyhledá zhruba čtvrtina lidí, 40 procent Čechů své duševní zdraví řeší samo. Vyplývá to z nového průzkumu psychoterapeutické platformy Hedepy a agentury Ipsos mezi 1021 respondenty ve věku 18 až 65 let.