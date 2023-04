Víc zaplatí, spíš je vezmou. Za testy na vysokou školu utratí studenti i desetitisíce

Poslední dubnový den se uzavře podávání přihlášek ke studiu na vysokých školách, které to neudělaly koncem února. Na pěti desítkách fakult běží už od prosince jednotné přijímací testy od společnosti Scio. Zájemce vyjdou až na několik tisíc korun. "Platila jsem asi deset tisíc," uvedla Veronika Vávrová, která se loni hlásila na práva Univerzity Karlovy.

Na přijímačky se Vávrová rozhodla připravit poctivě. Studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy si vysnila už před časem. "Nakoupila jsem si online i prezenční kurzy, cvičebnice, kurz matematiky a češtiny," vyjmenovala možnosti, které nabízí společnost Scio založená v polovině 90. let s cílem pořádat a organizovat přijímací zkoušky. Nejstarší univerzita na sever od Alp, založená Karlem IV., patří k těm, kdo je využívají.

K Národním srovnávacím zkouškám od Scia se uchazeči musí hlásit zvlášť, souběžně s podáním přihlášky na školu. Konají se v několika českých i slovenských městech a také online. Místo naučených faktů ověřují především logické myšlení a chápání v souvislostech. Uchazeč má k dispozici šest termínů, Scio předá škole nejlepší výsledek. "Dvakrát jsem psala test ze základů společenských věd a pětkrát z obecných studijních předpokladů," využila možnosti Vávrová.

Každý pokus přijde na 650 až 1250 korun, podle varianty, kterou uchazeč zvolí. Při té nejlevnější dostane výsledek za týden. Standardní je o sto korun dražší, výsledek přijde do tří dnů včetně analýzy a srovnání s dalšími testovanými. V nejdražší je i tištěný certifikát a informace na mobil. Čím víc student soukromé firmě zaplatí, tím větší šanci na přijetí má.

"Stovka navíc není takový rozdíl," řekla o ceně Tereza Vojtěchovská, která se letos hlásí na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a vybrala si standardní variantu. Přijímačky ji vyjdou na pět tisíc korun, i ona si pořídila cvičebnice a plánuje více termínů.

Podle odborníků, které Aktuálně.cz oslovilo, jsou ale zkoušky nespravedlivé k uchazečům z méně majetných rodin. "Nemohou si dovolit stejnou úroveň přípravy a stejný počet přihlášek jako děti z lépe zajištěných rodin," upozornil analytik organizace EDUin Jan Zeman.

Většina fakult nabízí jeden z termínů zdarma, uchazeči mohou také požádat Scio o sociální slevu. Každý, komu ji přizná, může ke zkoušce bez registračního poplatku a od Scia dostane zdarma přípravu do dvou tisíc korun. Nárok na zkoušku zdarma mají i uprchlíci z Ukrajiny.

Sleva je však podle Zemana nedostatečná, při objednání ke zkoušce navíc není v nabídce uvedena. "Zájemce musí umět hledat v obchodních podmínkách, což neodpovídá dovednostem žáků z nízkopříjmových rodin," vysvětlil expert. "Ideální by bylo dát nezaopatřeným studentům s prokázaným nižším příjmem domácnosti testy ve více termínech plošně zdarma," navrhl Karel Gargulák z výzkumné společnosti PAQ Research.

Právnická fakulta Karlovy univerzity využívá srovnávací zkoušky od roku 2005. "Šlo nám o co nejkvalitnější výběr uchazečů. Scio to dokáže lépe, než kdybychom testy tvořili sami," vysvětlil proděkan Marek Antoš. Testy soukromé firmy považuje za objektivní, důvěryhodné a transparentní. Od vlastních přijímaček upustila i Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Širší zaměření Scio testů než pouze na právo by fakulta podle proděkana Maxima Tomoszky zvládla vytvořit jen s pomocí externích odborníků.

Opačný přístup zvolili v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity využívají vlastní zkoušky. "Máme nad nimi kontrolu, včetně práce s daty uchazečů. Navíc je to levnější," řekla vedoucí oddělení vnějších vztahů Jana Kledusová. Uchazeči mají ale jen jeden termín. Jiné fakulty brněnské univerzity ale Scio testy využívají. Na Fakultě sociálních studií si uchazeči mohou vybrat testy studijních předpokladů od školy nebo od Scia.

Kritici upozorňují, že na zkoušky od soukromé firmy se dá naučit mechanicky. Právě test obecných studijních předpokladů ale Scio uvádí jako příklad, že to neplatí. "Nezjišťuje vědomosti, ale schopnosti přemýšlení," zdůraznila garantka zkoušek Eliška Hloupá Sovová. Přirovnala ho k IQ testům, kde si lze vyzkoušet typ úloh, naučit se na ně ale nedá.

Uchazeči mluví také o tom, že větší šanci mají v termínu, kdy jich ke zkoušce přijde méně a jejich výsledek se tak srovnává s menším počtem konkurentů. To ale garantka odmítá, rovné podmínky podle ní zajišťuje zvláštní výpočet. "Jde o statistickou metodu, na jejímž základě lze porovnat uchazeče ze všech míst a termínů v daném školním roce," vysvětlila.

Jednotné zkoušky obhajují Scio i vysoké školy také množstvím termínů. "Uchazeči nemusí vsadit všechno na jeden, který jim pak jakákoli indispozice může zkomplikovat. A zkoušku mohou skládat blíže bydlišti," uvedla proděkanka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Adéla Souralová. Výsledek se navíc počítá na více školách.

Analytik Zeman z EDUin také připomíná, že vysoké školy se mohou svobodně rozhodnout, jaké zkoušky zvolí. Jednotné od Scia jsou pro ně úlevou. "Osvobodí je od odpovědnosti za podobu testů a nemusí řešit stížnosti, nebo dokonce správní řízení," popsal, proč desítky vysokých škol volí právě Národní srovnávací zkoušky.