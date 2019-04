Renta pro souzeného generála platí, ministerstvo prohrálo spor s vlastní nemocnicí

Ministerstvo obrany prohrálo soudní spor s Ústřední vojenskou nemocnicí, jejímž je zřizovatelem. Resort pohnal vlastní špitál k soudu kvůli výsluze pro brigádního generála ve výslužbě Vladimíra Halenku. Byl to právě verdikt lékařské komise při nemocnici, jež v té době obžalovanému generálovi zajistil výsluhu. Na rentu přitom neměl tehdy nárok. Resort pojal podezření, že příčinu k odchodu generála do civilu nezavdaly zdravotní potíže. Spor s vlastní nemocnicí však ministerstvo definitivně prohrálo.

Nejvyšší správní soud (NSS) se na stranu Ústřední vojenské nemocnice přiklonil tento měsíc. Cílem žaloby ministerstva obrany bylo zrušit rozhodnutí lékařů, že Halenka vzhledem ke svému stavu není schopný plnit služební povinnosti. Tento verdikt mu v daný okamžik zajistil rentu ve výši zhruba 40 tisíc korun měsíčně. NSS ale podání ministerstva nevyhověl. Instance dospěla k názoru, že resort nemá v tomto případě na obranu před soudem právo.

"Při rozhodování o přiznání nároku na výplatu předmětné výsluhy a jejím následném poskytování v souladu s příslušnými právními předpisy však bude stěžovatel (ministerstvo, pozn. red.) vystupovat jako správní orgán sociálního zabezpečení, nikoliv jednat jménem státu jako veřejnoprávní korporace v pozici jakéhosi poškozeného," stojí v rozhodnutí NSS, jež Aktuálně.cz prostudovalo.

Generál Halenka oblékl civil 24. listopadu 2017. Původní plán byl však jiný, armádu měl opustit na konci roku. Tehdy mu měl vypršet služební poměr. Jenže důstojník byl obžalovaný kvůli údajným machinacím s armádním majetkem, kvůli čemuž by na vyplácení výsluhy musel čekat. Pokud by ho soud pravomocně potrestal, na rentu by ztratil nárok. Odchod z armády kvůli zdravotní nezpůsobilosti mu ale výsluhu garantoval bez ohledu na výsledek kauzy.

Způsob a načasování Halenkovy rozluky s ozbrojenými silami dovedl tehdejšího ministra obrany Martina Stropnického (ANO) k úvaze, zda za vším skutečně stojí generálova špatná kondice. Údajně měl trpět neurologickými obtížemi. Ministr se proto rozhodl konat. "Průběh tohoto případu určitě vyvolává otazníky u řady lidí, nejen u mě. Další přezkoumání proto považuji za jediný správný postup," řekl serveru Lidovky.cz, jenž na případ upozornil.

Podle NSS nemělo ministerstvo na žalobu právo

Resort se nakonec rozhodl podat žalobu na Ústřední vojenskou nemocnici, jejíž přezkumná lékařská komise vystavila Halenkovi klíčový posudek. V prvním kole ministerstvo prohrálo, v květnu loňského roku žalobu nevyslyšel Městský soud v Praze. Podle něj resort neměl na soudní obranu v této situaci nárok. Přestože resort na základě výroku lékařů vyplácí důstojníkovi výsluhu, práce komise se vztahovala pouze k právům generála, nikoliv resortu.

Ministerstvo se snažilo závěr soudu zvrátit, a proto se s kasační stížností obrátilo na Nejvyšší správní soud. NSS však letos v dubnu rozhodl obdobně jako pražská městská instance. Ačkoliv vyjádřil určité pochopení pro zájem ministerstva šetrně spravovat své peníze, v tomto případě vyplácené generálovi, taková snaha prý na právo podat žalobu v tomto případě nestačí. Stížnost proto zamítl.

"Nejvyšší správní soud má za to, že nelze připustit natolik extenzivní výklad soudního řádu správního, který by umožnil státu prostřednictvím příslušné organizační složky žalovat správní rozhodnutí vzešlé z řízení, jehož stát nebyl účastníkem, které navíc založilo určité veřejné subjektivní právo (výsluhu, pozn. red.) konkrétní fyzické osobě (generálovi, pozn. red.)," uzavřel kauzu NSS.

Generál je ve své kauze zatím očištěný

"Zamítnutí kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem bereme na vědomí a respektujeme ho. Vyčerpali jsme řadu možností a další kroky nebudeme podnikat," komentoval poslední vývoj příběhu pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Podobně reagovala i nemocnice. "Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Ústřední vojenská nemocnice kvituje a ztotožňujeme se s jeho závěry," uvedla pro Aktuálně.cz její mluvčí Jitka Zinke.

Výsluhu pro generála Halenku původně ohrožovala kauza, kterou začal rozplétat loni na jaře Městský soud v Praze. Na lavici obžalovaných skončil kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Coby šéf Sekce podpory ministerstva obrany se podle státního zástupce v letech 2010 a 2013 podílel na nelegálním přeprodávání armádní techniky. Státní zástupce v této kauze postavil před soud dohromady čtyři lidi.

Generálův pojistný podvod Aktuální trestní kauza není pro generála Vladimíra Halenku první. V březnu 2015 Mladá fronta DNES informovala, že figuruje v pojistném podvodu. Neznámý řidič mu naboural auto. Halenka dosáhl na peníze z pojistky díky tomu, že za viníka účelově označil s jejím svolením svou tehdejší partnerku. Takový postup zvolil vědomě, jeho družka v minulosti pracovala právě v pojišťovnictví. Pojistku pak Halenkovi uhradila Česká podnikatelská pojišťovna, generál měl inkasovat několik desítek tisíc korun. Soud v dubnu 2015 generála s jeho paní shledal vinnými, ale protože se přiznali a uhradili škodu, nepotrestal je.

"Jednalo se o mimořádné množství lukrativního, kvalitního majetku státu. Ten se pak dostal za neadekvátní, nízkou protihodnotu do dispozice státního podniku, který jej, rovněž za neadekvátní, nízkou cenu, dále převedl do soukromých obchodních společností, které si takovéto movité věci dříve u státního podniku objednaly," přiblížil jádro kauzy už dříve příslušný státní zástupce Pavel Prygl.

Jenže jeho konstrukce se v soudní síni zhroutila, loni v prosinci pražský městský soud všechny obžalované včetně generála očistil. Soudkyně Blanka Bedřichová navíc ostře zkritizovala práci policie i žalobce. Rozsudek není pravomocný. "Dvakrát jsem byl za tuhle zemi ve válce, mám nějakou profesní čest. Je to vykonstruovaný nesmysl," glosoval generál pro MF DNES kauzu v době, kdy byl obviněný.