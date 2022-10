Vystrčil: Stojí za úvahu změnit systém voleb. Výsledky nesmí uspokojit vládu ani ODS

Opětovně zvolený senátor Miloš Vystrčil (ODS) v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že přes radost z výsledků voleb se nesmí přehlížet kritické hlasy vůči vládě. "Každá nespokojenost a každé vyjádření nesouhlasu by nemělo být podceňováno. Měli bychom se tím zabývat," říká Vystrčil. Podle něj by si poslanci i vláda měli brát příklad z chování senátorů. "Senát by pro ně měl být inspirací," prohlašuje.

Uběhlo několik hodin od voleb, kterým předcházela poměrně vyhrocená kampaň, budete asi především mluvit o radosti z vítězství…

Ano, jsem šťastný, že jsem vyhrál. Ale především cítím velkou úlevu a také únavu.

Naskočíte hned po volebním víkendu do plného pracovního tempa, nebo si vezmete nějaké dny na odpočinek?

Těším se, že si teď více sedneme s manželkou a budeme si povídat například o tom, co jsme v posledních týdnech prožívali. Neměla to jednoduché, také byla pod velkým tlakem. Stejně jako naše děti. Těším se na to, že budeme mít klid. A těším se také na posezení s přáteli, s nimiž si dáme nějaké dobré víno.

Já si říkal, jestli jste si hned po volbách nesedl s premiérem Petrem Fialou k vaší možné prezidentské kandidatuře. Zejména když posunul na úterý oznámení o tom, jak bude on a koalice Spolu postupovat v prezidentských volbách.

Ne ne, já opravdu nepočítám s tím, že bych kandidoval na prezidenta. Počítám, že bych se dál věnoval práci v Senátu.

Vy jste ale nikdy neřekl, že je vaše kandidaturu zcela vyloučena.

Já jsem říkal, že nevím, co by se muselo stát, abych kandidoval. Platí to, co jsem říkal.

Takže mohu napsat, že zcela jistě nebudete kandidovat?

Jako zatím to je jasné.

Počkejte, zatím? Takže budete, nebo nebudete kandidovat?

Myslím, že tyto věci budeme ještě řešit v příštím týdnu. Já s kandidaturou nepočítám, tak to je. Víc bych k tomu teď neříkal.

Senát může být inspirací pro poslance i vládu

Pojďme k interpretaci výsledku voleb. Vy, premiér, i další vládní politici tvrdíte, že nejsilnější opoziční politik Andrej Babiš z hnutí ANO prohrál. Ale odráží výsledky senátních voleb reálnou náladu lidí v zemi?

Nevím, jak jste přišel na to, zda výsledky voleb odráží, či neodráží situaci v České republice. Odráží především reakci voličů na samotné kandidáty.

Ale výsledky voleb si v koalici překládáte tak, že lidé jsou vesměs spokojeni s vládou?

Myslím, že volby hodnotily to, jak funguje Senát, jestli senátoři dělají, nebo nedělají slušnou politiku. A výsledek je, že horní komora dělá slušnou politiku, protože senátoři za koalici Spolu v podstatě všichni obhájili. Senátní volby nejsou referendem o tom, jak tady vládne vláda.

Neuspokojí tyto výsledky voleb vaši ODS, koalici Spolu a celkově vládní politiky?

Nevím, jestli neuspokojí, ale nesmí uspokojit. Spousta důvěry, kterou nám nyní voliči dali, je pro nás především závazek a odpovědnost. Je nutné si uvědomit, že je to závazek nejen pro Senát, ale také pro vládu a ODS. Když děláte slušnou politiku a lidem vysvětlujete, co a proč děláte, tak oni vás volí. To je hlavní sdělení.

Takže myslíte, že volby vystavily Senátu - jako instituci - dobrou známku?

Ano. Pokud jsou někteří lidé nespokojeni s vládou, není to náhodou proto, že některé věci, které jsme dělali v kampani my senátoři, tak vláda je nedělá? A neměli bychom si sednout a říci, podívejte se, jak se Senát chová? Neměli bychom se tak chovat i my v případě našeho vládnutí? Neměli bychom se tak chovat v Poslanecké sněmovně? Senát tím, jak se kultivovaně chová, jak hájí občany, jak se chová v rámci mezinárodní politiky, může být inspirací.

Po rozhovoru s Janou Nagyovou (ANO) dávám rozhovor také s jejím protikandidátem Milošem Vystrčilem (ODS). Byl to takový rychlejší a bezprostřednější rozhovor, protože mu chtělo popřát štěstí ve volbách mnoho známých. Jednoho z nich mám na konci videa. No, uvidíte :) pic.twitter.com/cHMm1z6fUT — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 29, 2022

Na Václavském náměstí se v září sešly desetitisíce nespokojených lidí, plyne z toho něco pro vaši ODS, pro vládu?

Já nevím. Vždycky se vyplatilo s lidmi bavit, vysvětlovat důvody, proč něco děláte nebo neděláte, a tím pádem předejít tomu, že se nespokojení lidé někde houfují. Nevím ale, do jaké míry by se potom dalo zabránit tomu, aby vznikaly takové Václaváky, protože nevím, jak vznikají, kdo to organizuje, jakými disponuje prostředky. Do toho se teď nechci pouštět.

Je jasné, že každá nespokojenost, každé vyjádření nesouhlasu, by nemělo být podceňováno. Měli bychom se tím zabývat a snažit se udělat všechno proto, aby lidé rozuměli tomu, proč něco jde a něco nejde.

Zejména komunální volby jsou pro vaši vládnoucí stranu i koalici minimálně drobný vykřičník, protože zejména ve větších městech poměrně značně uspělo opoziční hnutí ANO a částečně také SPD.

Ano, to máte pravdu, bereme to jako malý vykřičník. Musíme to vyhodnotit a podívat se, proč jsme například v Senátu byli úspěšnější než v komunálkách. Je třeba některé úspěšné věci nás senátorů přenést také do komunální a vládní politiky.

Čili nemáme ani u premiéra Petra Fialy očekávat sebeuspokojení, i když oba volební víkendy tvrdil, jakou má z výsledků radost?

To se mu v žádném případě nestane. Mluvil jsem s ním a vím, že je v tomto ohledu velmi pokorný. Hodně nad výsledky voleb přemýšlí a hodně se o nich bavíme. Berte to ale tak, že jako premiér máte hrozně moc práce, hrozně málo času a zároveň ještě opozici, která v některých případech nechce věci řešit, ale naopak je hrotit. Potom je velmi obtížné najít společné řešení.

Kumulace funkcí politiků záleží na voličích

Zakládáte si na tom, že na rozdíl od poslanců jednáte velmi klidně až nenápadně. Neříkáte si někdy, že toho klidu a pohody je až příliš?

Problém je v tom, že někteří novináři se místo toho, aby se zajímali, co Senát dělá a říká, tak raději chodí pořád do sněmovny. Bohužel se nestarají o to, aby informovali i o horní komoře. Snad se to třeba po těchto volbách změní.

Ale přece jen, jsou senátoři dostatečně aktivní? Nepřijde vám, že jich má až příliš mnoho více funkcí, a tedy se Senátu, voličům či pomoci vládě nevěnují na sto procent?

Nevím. Do Senátu jsou často voleni starostové, kteří jsou ale hodně mezi lidmi. Není nejlepší propagací Senátu být starostou? Trochu si dělám legraci a trochu to myslím vážně. Je to prostě na voličích. Jestli budou volit kandidáty, kteří kumulují funkce, tak budou politici kumulovat funkce. Když nebudou voleni, tak je kumulovat nebudou.

Jako předseda Senátu budete samozřejmě horní komoru hájit. Ale netrápí vás slabá účast voličů ve 2. kole voleb? Nemáte na tom podíl i vy senátoři, nemohli byste svou aktivitou udělat víc pro větší účast?

Myslím, že ve druhém kole volí hlavně ti, kteří v něm mají svého kandidáta. Ostatní lidé nechodí, protože jim jejich kandidát nepostoupil. V mém případě jste si určitě všiml, že účast na Jihlavsku byla téměř čtyřicet procent i ve 2. kole. Jedním z předpokladů, aby byla účast vyšší, je i fakt, že někteří Senát pomlouvají a opakovaně tvrdí, že je k ničemu. A pak se diví, že k volbám nikdo nechodí. Co se diví, když jim to jejich voliči uvěří?

Stojí za úvahu změnit systém voleb

Čili nemyslíte, že je chyba i v samotných senátorech?

Já nevím. Myslím, že to není téma, které bychom hned po volbách měli řešit. Stojí za úvahu, jestli ze senátních voleb nepřejít na jednokolový systém, protože v prvním kole byla účast poměrně vysoká. Je to věc na delší dobu.

Není příčinou slabého zájmu o Senát i skutečnost, že jeho možnosti nejsou tak velké? Když například navrhnete úpravy zákonů, v drtivé většině je poslanci zamítnou. A na projednávání zákonů máte velmi krátkou dobu.

Senát by se každopádně neměl proměňovat ve svých hlavních rolích, což je kontrolní a stabilizační role, hájení politické kultury a boj proti nespravedlnosti a populismu. Pokud jde o čas na projednávání zákonů ze sněmovny, bylo by dobře, abychom místo třiceti dní měli šedesát. Je potřeba tyto i další věci rozvážně promyslet.

Ovšem takhle se to promýšlí dlouhé roky. A přijde mi, že mezitím u senátorů slábne aktivita, aby měnili zákony. Protože fakticky toho v politice moc ovlivnit nemohou, tedy v porovnání s poslanci.

Ale Senát není od toho, aby měl možnost neumožnit vládě prosazovat její politiku. Tak to není. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Pokud je přesvědčena, že má nějaký obyčejný zákon projít, tak je v pořádku, že ho může prosadit i proti vůli Senátu. Ale je v pořádku, že horní komora může předtím říci své výhrady.

Kde by to nemělo být možné - a není to možné - tak v případech, kdy jde o základní lidská práva a svobody. A také o volební právo, o Českou národní banku, o Ústavní soud a podobně. Senát má přesně tu roli, kterou má mít. Takže si nemyslím, že by měl mít větší pravomoci.