Výsledky druhého kola senátních voleb 2026

Pět senátorů zvítězilo v boji o křesla v horní komoře už v prvním kole. Dalších 22 dvojic se o zbývající posty utká v kole druhém. Sledujte živé sčítání hlasů v interaktivní infografice Aktuálně.cz. První průběžné výsledky se začnou načítat pár minut po uzavření volebních místností, tedy v sobotu po 14. hodině.
Našli ho mrtvého na Slovensku. Čeští policisté může podezřívali z pokusu o vraždu
Mrtvý, kterého ve čtvrtek našli slovenští policisté u Myjavy na západním Slovensku, je muž podezřelý z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Na případu spolupracují kriminalisté z obou zemí. Více informací budou policisté poskytovat postupně. Policie to v pátek uvedla na síti X.
Chuck Berry nejednou skončil za mřížemi. Jeho kytarová sóla změnila svět rokenrolu
Zpěvák a kytarista Chuck Berry patřil do slavné generace amerických rokenrolových hudebníků, jakými byli i Elvis Presley či Jerry Lee Lewis. Razantní rytmy rodícího se stylu doplňoval efektní hrou na kytaru. Od začátku vymýšlel vlastní písničky, krátké a úderné, které stvrzoval vtipným a svěžím pódiovým projevem. Byl ale i opakovaně trestán. V neděli 18. října by oslavil 100 let.
„Nezrušíme žádné sankce, dokud Rusko válku neukončí,“ uvedla von der Leyenová
Evropská unie nezruší žádné sankce vůči Rusku, dokud Rusko neukončí svou válku na Ukrajině, uvedla v pátek při příchodu na summit EU v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Ceny výrobců v průmyslu rostou půl roku, září přineslo nejvyšší nárůst od jara 2023
Ceny průmyslových výrobců v Česku meziročně rostou půl roku, v září se zvýšily o 3,7 procenta, což byl současně nejvyšší meziroční nárůst od dubna 2023. Naopak v zemědělství ceny pokračovaly desátý měsíc za sebou v poklesu, v září byly meziročně nižší o 7,2 procenta.
Je to skutečnost, nebo si Tesla zase vymýšlí. Létající Roadster už objednáte i v Česku
Před devíti lety Elon Musk na premiéře tahače Semi senzačně vytáhl eso z rukávu, druhou generaci modelu Roadster. Sliboval parametry z říše snů i dodání do tří let. To se nestalo, místo toho v noci ukázal snad už definitivní podobu nového Roadsteru. Jenže si ji zájemci zase nemohou koupit, což se miliardář snaží zakrýt tím, že zvládne jízdu vzhůru nohama a přeletí řadu zaparkovaných aut.