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Výsledky druhého kola senátních voleb 2026

Španělsko policie
Aleš Vojíř
Španělsko policie
Aleš Vojíř
Petr Šimčík,Aleš Vojíř
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Pět senátorů zvítězilo v boji o křesla v horní komoře už v prvním kole. Dalších 22 dvojic se o zbývající posty utká v kole druhém. Sledujte živé sčítání hlasů v interaktivní infografice Aktuálně.cz. První průběžné výsledky se začnou načítat pár minut po uzavření volebních místností, tedy v sobotu po 14. hodině.

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Jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich v centrálním volebním štábu KDU-ČSL po skončení komunálních voleb a prvního kola voleb do Senátu; 10. října 2026, Šlapanice, Brněnsko. Vlevo Marian Jurečka.Foto: ČTK
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