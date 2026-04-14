Vysílání je „prozatím“ odloženo. Zůna kvůli videu s Pavlem vyjel na Řehku

Zatímco velení armády ke kauze neodvysílání rozhovoru s Petrem Pavlem stále mlčí, ministerstvo obrany v úterý dopoledne odmítlo, že by prezidenta chtělo cenzurovat. Za celou situaci podle vyjádření resortu údajně může generální štáb vedený Karlem Řehkou. Obrana zároveň rozjela interní šetření, které má prý ukázat, proč k celému „nedorozumění“ došlo.
„Ministerstvo obrany vysílání podcastu s prezidentem Petrem Pavlem, které bylo Generálním štábem Armády ČR avizováno na 7. 4., nezakázalo,“ stojí ve vyjádření, které se na webu resortu Jaromíra Zůny (za SPD) objevilo v úterý dopoledne.
Úřad tak reaguje na velkou vlnu kritiky. Ta se spustila poté, co deník Aktuálně.cz v pondělí informoval o tom, že ozbrojené síly nemohly na podcastových platformách a webu YouTube.com po zásahu ministerstva publikovat předtočený rozhovor s prezidentem.
„Ze strany ministerstva obrany se současně nemohlo jednat o cenzuru, jelikož zástupci ministerstva zmíněné video neměli k dispozici,“ hájí se resort dále s tím, že rozhovor od vojáků získali úředníci „až po opakovaných výzvách“ v pondělí 13. dubna.
Tím ovšem slovní útok na generální štáb vedený Karlem Řehkou nekončí. Obrana totiž tvrdí, že velení české armády porušilo pravidla: „Generální štáb nerespektoval principy integrity ministerstva obrany a civilního řízení resortu.“ A pokračuje: „V této věci bylo zahájeno interní šetření procesů, které vedly k tomuto nedorozumění.“
Jak už deník Aktuálně.cz uvedl dřív, ministerstvo argumentuje tím, že k neodvysílání rozhovoru došlo kvůli interním jednáním o tom, jak lépe koordinovat komunikaci resortu.
„Generální štáb požadoval založení samostatného YouTube kanálu, na kterém by byl obsah nově publikován namísto dosud využívaného společného kanálu s ministerstvem obrany. Zřízení nového komunikačního kanálu však podléhá interním schvalovacím procesům a pravidlům koordinované prezentace resortu, které dosud nebyly v tomto případě uzavřeny,“ píšou nyní podřízení Jaromíra Zůny.
Dále uvádějí, že k publikování rozhovoru s Petrem Pavlem mohla armáda využít onen společný kanál, kde ostatně minulé díly podcastové série Kamufláž také vycházely. „Generální štáb však nadále preferoval, aby daný díl podcastu byl součástí spuštění nového profilu,“ uvádí ministerstvo obrany.
Reportér deníku Aktuálně.cz požádal o reakci i generální štáb. Jeho mluvčí Vladimír Holas však oznámil, že se k věci stejně jako v minulých dnech nebudou vojáci vyjadřovat.
Podle ministerstva obrany bylo odvysílání rozhovoru s prezidentem „prozatím“ odloženo. Stále prý nedošlo k dohodě, kde a kdy by se měl podcast objevit.
Šéf ODS Martin Kupka vyzval Jaromíra Zůnu kvůli neodvysílání rozhovoru s Petrem Pavlem k rezignaci. Podívejte se, co Kupka říká:
Macinka navštívil Izrael a uctil památku obětí holokaustu
Český ministr zahraničí Petr Macinka v úterý navštívil památník obětí holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě. Se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem tak uctil památku šesti milionů Židů povražděných v období nacistického Německa. Macinka památník navštívil v den Jom ha-šoa (Den holokaustu a hrdinství), jímž si každoročně Izraelci připomínají tuto tragickou kapitolu světových dějin.
„Trump blábolí. Je to šílenství." Demokraté zpochybňují prezidentovo duševní zdraví
Chování a výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech a týdnech rozdmýchávají debatu o jeho duševním zdraví, píše deník The New York Times (NYT). Někteří ho označili za šílence či očividně duševně chorého člověka. Trumpovi příznivci jeho vyjadřování naopak hájí jako strategické.
ŽIVĚ Rusové útočili na přístav v Oděské oblasti, zasáhli i civilní loď
Ruské drony v noci na dnešek zaútočily na přístav Izmajil v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny a poškodily loď plující pod panamskou vlajkou. Další dron zasáhl civilní obchodní plavidlo plující pod vlajkou Libérie.
ŽIVĚ Čínský tanker proplul Hormuzským průlivem navzdory americké blokádě
Americké námořnictvo začalo v pondělí odpoledne blokovat přístup do íránských přístavů. Navzdory blokádě však čínský tanker Rich Starry, který podléhá sankcím Spojených států, v úterý proplul Hormuzským průlivem. Týž den do průlivu zamířil i další tanker Murlikishan, na který se také vztahují americké sankce.
„Tohle mluví za vše.“ Česká hvězda je v NHL zpátky na dně
Na vrcholu kariéry byl jedním z klíčových mužů Tampy, tou dobou nejobávanějšího týmu hokejové NHL. Teď český útočník Ondřej Palát dosáhl na nezáviděníhodný unikát. Stal se zklamáním sezony hned ve dvou klubech.