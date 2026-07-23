Vyšetřovatelé využívají pyrotechnického robota k odhalení příčin požáru budovy ve Zlíně

Ke zjišťování příčin požáru výškové budovy ve Zlíně, jehož likvidaci hasiči vyhlásili téměř po dvou týdnech ve středu odpoledne, využívají vyšetřovatelé i pyrotechnického robota. Umožnil bezpečné prověření částí objektu bez nutnosti přímého vstupu lidí do rizikových prostor, uvedla ve čtvrtek na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Robota poskytli policejní pyrotechnici.
Na objasnění rozsáhlého požáru jedenáctipodlažní budovy v někdejším baťovském továrním areálu, která se částečně zřítila, spolupracují vyšetřovatelé hasičů a policie společně s dalšími specialisty. „Vzhledem k rozsahu mimořádné události a stavu objektu je vyšetřování technicky i odborně velmi náročné,“ uvedla Javoříková. Už dříve uvedla, že zjišťování příčin požáru může trvat měsíce. Známá zatím není ani výše škody. Požár si nevyžádal žádné zranění.
Torzo budovy, v níž byly především sklady a kanceláře, je narušené. Jeho okolí proto zůstává uzavřeno. Složky integrovaného záchranného systému u vyhořelé budovy číslo 34 stále pracují. „Na místě je v současnosti nasazena jedna jednotka profesionálních hasičů ze stanice Zlín, která průběžně kontroluje stav požářiště a je připravena okamžitě reagovat v případě jakékoli změny situace,“ uvedla mluvčí.
Hasiči také prostřednictvím dronů monitorují požářiště z výšky, velitelé zásahu a vyšetřovatelé díky tomu získávají informace o aktuálním stavu objektu.
Policie požár prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, případnému viníkovi hrozí až pětileté vězení. Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla sídlo. Hořet začalo 9. července ráno nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Torzo objektu bude nutné zbourat.
Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
Mohlo by vás také zajímat: Záběry požáru zlínské budovy 34.
Hladová Sparta si před startem troufá: Priske chce titul, pohár i Ligu mistrů
Po dvou sezonách bez trofeje jdou fotbalisté Sparty do nového soutěžního ročníku s cílem získat titul, vyhrát domácí pohár a postoupit do Ligy mistrů. Na tiskové konferenci to prohlásil dánský trenér Brian Priske. Pražané jsou podle něj hladovější než kdy dříve.
ŽIVĚ Zástupci států EU podpořili 21. balík sankcí proti Rusku, Řecko stáhlo blokaci
Zástupci států EU ve čtvrtek podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, potvrdil unijní diplomat. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit zejména kvůli výhradám, které mělo Řecko v souvislosti s omezením překládky ruského zkapalněného plynu (LNG), což by podle Atén citelně zasáhlo řecké loďstvo. Jaké ústupky si Řecko vyjednalo, zatím není jasné.
Zemřel bývalý šéf CIA Woolsey, agenturu vedl za prezidenta Clintona
Ve věku 84 let zemřel bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) James Woolsey. Agenturu vedl dva turbulentní roky za vlády demokratického prezidenta Billa Clintona. Woolseyho manželka Conchita Sarnoffová Woolseyová sdělila listu The Washington Post (WP), že zemřel na mrtvici.
ŽIVĚ Spojené státy provedly další vlnu útoků na Írán, podle Teheránu zahynuli dva lidé
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Útok začal ve středu v 17:30 východoamerického času (23:30 SELČ) a trval pět hodin. Při americkém vzdušném úderu na hraniční přechod Šalamčeh mezi Íránem a Irákem zahynuli dva lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj to sdělila íránská agentura SNN.
Při pádu armádního bellu v Náměšti zemřel člověk, vojsko novým strojům zakázalo létat
Na 22. základně vrtulníkového letectva v Sedleci u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil víceúčelový armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, uvedla po poledni na síti X armáda. Jeden člověk zemřel, doplnili záchranáři. Záchranné práce na místě pokračují. Armáda už zakázala další provoz helikoptér.