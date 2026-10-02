„Vyšetřovala nám různé části těla.“ Babiš kvůli bizarnímu videu nařkl lidovce z krádeže

Měl to být jen svérázný předvolební podcast. Místo toho se rychle zvrhl v řeči o intimních partiích, „natrženém zadku“ a barvitém popisu kolonoskopie vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO). Bizarní epizoda podcastu má už dohru i v parlamentu. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve sněmovně rozohnil kvůli pikantním pasážím, které zveřejnila bývalá lidovecká poslankyně Marie Jílková.
Začalo to jubilejním dílem podcastu Sorry jako, do kterého si premiér Andrej Babiš s vicepremiérem Karlem Havlíčkem tento týden (oba ANO) pozvali Petru Absolonovou.
Ta pracuje jako vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně a ve volbách teď kandiduje za ANO do Senátu na Vyškovsku. Jejím soupeřem je jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich.
Tématem 40minutového dílu zveřejněného v polovině týdne byl především boj s rakovinou tlustého střeva, varlat, prsu i jak tomu předejít. Jenže řeč se několikrát stočila k poněkud jinému tématu – konkrétně ke kolonoskopii i intimním partiím obou politiků.
„Chci vám prozradit tajemství, že ona mně i Karlovi vyšetřovala různé části těla. Nemusíte říkat co, ale prostě různé části těla,“ naznačil Babiš. Absolonová tyto zkušenosti s vyšetřením potvrdila, aniž by prozradila podrobnosti.
Ty pak ovšem vzápětí začal prozrazovat Karel Havlíček. „Mně jsi dokonce dvakrát natrhla zadek a já jsem za to vděčnej,“ řekl směrem k Absolonové. Ta odvětila, že určitě ne, protože to bylo s gelem.
„Komentovali jsme s nadsázkou“
Když popisoval svou kolonoskopii, pokračoval ještě barvitěji. „Nebojte se toho vyšetření nikdo. Já jsem u tebe byl dvakrát. Krásně jsi mě uspala, já jsem teda jen tak jako cejtil. Nejdřív jsi mi to udělala zezadu, ze zadku, pak jsi mi to šoupla do pusy,“ zaznělo v podcastu.
A tím se zdravotní osvěta definitivně překlopila do předvolební kampaně. Když přišla řeč na senátní souboj, Havlíček doporučil Absolonové, aby si stejným způsobem poradila také s Grolichem.
„Když zvládáš jezdit s těma varlatama a s těma prsama, tak abys nezvládla porazit támhle hejtmana,“ prohlásil. A následně přidal: „A taky mu natrhni zadek.“ Absolonová na to odpověděla: „To by musel být bez gelu.“
Sestřih právě těchto pasáží následně zveřejnila Marie Jílková z KDU-ČSL. Bývalá poslankyně a současná jihomoravská zastupitelka video označila za „sexistické, odporné dno z úst nejvyšších politiků“.
„S nadsázkou jsme komentovali kolonoskopii, aby lidé neměli obavu na ni jít. Sexismus v tom vidí pouze puritáni,“ řekl k věci Havlíček.
Babiš: Ukradla a sestříhala to
Video mezitím mělo zmizet z oficiálních kanálů hnutí ANO. Následně se ovšem opět objevilo na internetu a je znovu dostupné. A jak redakce Aktuálně.cz ověřila, „intimní“ pasáže v podcastu stále jsou.
Celá věc se propsala i do čtvrtečního jednání Poslanecké sněmovny. Premiéra se na video zeptal šéf lidoveckého poslaneckého klubu Marian Jurečka.
„Můžete, pane premiére, tady ještě před hlasováním vysvětlit nám a i lidem, kteří to sledovali, proč jste ten podcast stáhli?“ ptal se Jurečka. Zároveň se Babiše zeptal, zda mu přijdou výroky z pořadu „patřičné“.
Babiš se pak pustil do celé věci naplno. „No, já bych rád tedy odpověděl, co se ptal pan poslanec. Protože vy čtete ta prolhaná média, která jste tady platili, stovky milionů,“ začal premiér.
Pak přešel k samotnému podcastu. „Ten byl zveřejněn dnes (ve čtvrtek - pozn. red.). A ty vaše metody politického boje, jako že dnes jsem byl... že nám někdo ukradl to video a sestříhal ho,“ prohlásil.
Z pravé části sálu se ozval smích. Babiš se zarazil. „Nevím, co je na tom směšného jako. Vy jste totiž zoufalci,“ pustil se do opozice. A pak ukázal přímo na Marii Jílkovou.
„Vy děláte věci, jako že sestříháte video, to je vaše lidovecká poslankyně. Vy sestříháte i to, když mi Trump podá ruku, i to děláte,“ vykládal Babiš.
Babiš se přitom snažil celou věc zasadit zpět do rámce zdravotní prevence. „Takže ten podcast – se na něj podívejte, pane poslanče, ten podcast mluví o prevenci onkologie (…). Co je tam špatně? Že lidi mají chodit na kolonoskopii? To je jako špatně na tom? Já nevím, co je na tom špatného.“
Jílková: Bylo to na jejich kanále
Jílková si Babišova slova nenechala líbit. Pro Aktuálně.cz popsala, jak se k videu dostala. Podle ní bylo celé video ve středu veřejně dostupné na oficiálním YouTube kanálu hnutí ANO, a tak si z něj jednoduše udělala záznam obrazovky.
„Ve středu to prostě viselo u nich na YouTube, tak jsem si udělala screeny obrazovky, to je celý. Nenapadlo mě, že to stáhnou. Teď už to zase visí zpět,“ řekla Aktuálně.cz Jílková v pátek.
Už předtím na Babišovo obvinění reagovala na sociálních sítích. „Jak může nahlas Babiš říkat, že jsem to video ukradla?“ ptala se. „To opravdu neumím, vlámat se do kompu neznámého podcastového studia/střihače a šluknout video ke zveřejnění,“ popsala pak.
Jílková upozorňuje také na čas pořízení záznamu. „Čas screenu je všeříkající,“ uvedla s tím, že ji vůbec nenapadlo, že kolem videa vznikne takový povyk. „To bych si při nahrávání mnohem lépe připravila všechny důkazy,“ dodala.
Ke svému vyjádření připojila screenshot obrazovky ze středy 30. září, pořízený kolem 11. hodiny dopoledne. Podle Jílkové dokládá, že si video pořídila v době, kdy bylo veřejně dostupné. Babiš přitom ve sněmovně tvrdil, že podcast byl zveřejněn až ve čtvrtek a Jílková ho ukradla.