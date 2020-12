Vyšetřete úniky jedů do Bečvy, žádají poslanci vládu. Nic nezametáme, tvrdí Hamáček

Sněmovna žádá vládu, aby zajistila důkladné vyšetření dvojího úniku chemikálií z letošního září a října do řeky Bečvy. Vláda by podle sněmovny také měla dohlédnout na uložení exemplárních pokut viníkům včetně povinnosti nahradit vzniklé škody. Sněmovna se tak usnesla ve čtvrtek na závěr debaty o úniku chemikálií do Bečvy.

S návrhem usnesení přišli poslanci Dana Balcarová (Piráti), Ondřej Benešík (KDU-ČSL) a Stanislav Blaha (ODS). Sněmovna už o Bečvě debatovala 13. listopadu, k závěru ale tehdy nedospěla.

Sněmovna v přijatém usnesení dále konstatuje, že ekologická katastrofa z 20. září, kdy uniklo nezjištěné množství kyanidů, dosud nebyla uspokojivě vysvětlena. "Nikdo tu věc nezametá pod koberec. Nikdo nečiní na policii a státní zastupitelství nátlak," řekl poslancům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Znalecký posudek by podle něj měl být hotov do 20. prosince. Podobně se vyjádřil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). "Absolutně neexistuje, že by někdo, kdokoli, někam něco zakopával," řekl.

Někteří opoziční poslanci ale nešetřili kritikou. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová poukazovala na to, že se v kauze objevilo mnoho nepravd, a to i v souvislosti s provozem valašskomeziříčské chemičky Deza. Deza patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Adamová řekla, že Brabec lhal, když mluvil o policejním informačním embargu na zářijový případ otravy. "Čekala bych, se k této věci vyjádříte," uvedla.

Podle Jana Farského (STAN) úřady po úniku chemikálie neprováděly svou práci a policie nereagovala, protože "mocní státu" vzkázali, že Deza na vině není. "A to je ten průšvih," řekl. Brabec podle Farského ovlivnil vyšetřování případu. "Vaše důvěryhodnost je prostě na nule," uvedl.

Vláda by měla také podle přijatého usnesení předložit konkrétní návrh opatření, která zamezí podobným únikům chemikálií na všech vodních tocích. Brabec má do dvou měsíců předstoupit před poslance a informovat je o vyšetřování. Ministr poslancům řekl, že jeho úřad kromě jiného připraví novelu vodního zákona, která zvýší pokuty až na 50 milionů korun. Na Bečvě by podle něj měl být také spuštěn pilotní projekt stálého monitoringu kvality vody.

Hnutí STAN v úterý vyzvalo Brabce kvůli úniku jedů do Bečvy k rezignaci. Deník Referendum v pondělí uvedl, že v den otravy Bečvy se v Deze stala havárie. Chemička po otravě řeky popřela, že znečištění bylo od ní. Mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová poté řekla, že brněnští inspektoři ČIŽP na základě místního šetření vyloučili jako možného původce havárie společnost Deza.

Do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince tuto středu opět unikla neznámá látka, od září v oblasti nejméně počtvrté. Minulé úterý se u kanálu z Rožnova pod Radhoštěm objevila pěna. Rozbory prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Na stejném místě se hladina řeky zpěnila koncem října. Rozbory prokázaly zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický.