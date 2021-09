Vyšetření Zemana nezjistila problémy, které by ho ohrožovaly na životě, uvedl Hrad

Vyšetření prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici nezjistila žádné problémy, které by ho ohrožovaly na životě. Trpí dehydratací a mírným vyčerpáním, uvedl jeho mluvčí na webu Pražského hradu. Prezident opustí nemocnici v příštích dnech. Ve středu má naplánované schůzky se zástupci vlády i opozice, přijme Schillerovou, Fialu a Okamuru. Ve čtvrtek má pravidelnou schůzku s Hamáčkem.

Zeman do nemocnice nastoupil v úterý, média od té doby spekulovala o jeho zdravotním stavu, protože Pražský hrad hospitalizaci nekomentoval. "Lékaři provedli zevrubné zdravotní vyšetření prezidenta republiky: CT, sonografii a krevní odběry," napsal ve čtvrtek mluvčí. Uvedl, že lékaři nezjistili nadlimitní hodnoty u cukrovky. Přetrvává podle něj neuropatie dolních končetin.

"Nyní se dokončí rekondiční pobyt v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, zahrnující infuze, v příštím týdnu plánuje prezident republiky normální pracovní program," dodal mluvčí Jiří Ovčáček.

Dále řekl, že ukončení nemocničního pobytu je naplánováno v řádu dnů. Dodal, že prezidenta ve čtvrtek v ÚVN navštívil kancléř Vratislav Mynář. Později ho navštívil i premiér Babiš. Podle něj je Zeman v pořádku a příští týden se vrátí do práce. Mluvili o aktuálních tématech.

Ve vojenské nemocnici byl Zeman v posledních letech několikrát. Loni mu v ní operovali zlomenou ruku, kterou si zranil při pádu. O rok dříve v ÚVN zůstal čtyři dny na rekondičním pobytu. Vojenští lékaři mu také například vyšetřili sluch. Letos byl v ÚVN očkován proti koronaviru, očkování spojil s preventivní prohlídkou. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.

Do ÚVN se v úterý dostavil i bývalý prezident Václav Klaus, který v ní byl o víkendu hospitalizován kvůli problémům s tlakem. Propuštěn by mohl být koncem týdne, a víkend by tak už mohl strávit doma. Podobně jako Zemana i Klause navštívil Babiš. Jeho stav je podle něj dobrý, mluvili spolu o inflaci či EU.



Jak šel čas s prezidentem Milošem Zemanem v jedné minutě: