Vyschlá přehrada zalarmovala Babiše. Svolal koalici pro boj se suchem

Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Oznámil to dnes na síti X. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla.
Národní koalici pro boj se suchem vláda obnovila v srpnu po vlně horkého a suchého počasí, které snížilo v ČR průtoky vodních toků někdy i na historická minima. Opozice tehdy vládu za nedostatečné řešení sucha a vedra kritizovala.
"Extrémní sucho bohužel pokračuje, a proto jsem na 12. října svolal další jednání Národní koalice pro boj se suchem," napsal Babiš. "S experty projednáme všechna opatření, která již realizujeme, a rozhodneme o dalších krocích, které pomohou zmírnit dopady této situace," dodal.
Ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun v úterý řekl, že husinecká nádrž na Prachaticku začne kvůli extrémnímu suchu vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru nádrže je 1,3 procenta běžného objemu, oproti normálnímu stavu hladina klesla o sedm metrů. Jihočeský kraj zároveň vyhlásil pro celý region stav sucha, což umožňuje mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží.
Po srpnovém jednání Národní koalice pro boj se suchem Babiš jako jeden z prvních úkolů oznámil, že ministerstva spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji.
Koalice by měla vyhodnotit programy pro boj se suchem a následně rozhodnout, které jsou úspěšné a vyplatí se v nich pokračovat a finančně je podporovat, řekl tehdy bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec (ANO). Ten stál za vznikem koalice v roce 2018 a nyní v ní zastupuje kraje.
Zástupci vlády ještě před zasedáním obnovené národní koalice řekli, že na boj proti suchu chce kabinet dát čtyři miliardy korun. Peníze by měly posloužit na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, závlahových opatření a podobně. Část peněz má jít také na výstavbu vodních děl.
Národní koalici pro boj se suchem řídí premiér, členy jsou ministři životního prostředí a zemědělství, zástupci klimatologů a vodohospodářů. Zástupci opozice v srpnu vládu vyzvali, aby přišla se systémovými opatřeními a postupovala podle existujících plánů adaptace na změnu klimatu.
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